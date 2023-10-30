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Кошки понимают человеческий язык: стали известны слова, на которые они реагируют

Юрий Берендий
30 октября 2023, 15:06
Большинство владельцев кошек уверены, что их питомцы прекрасно их понимают. Главред выяснил, какие слова и эмоции понимают коты.
Коты
Стали известны слова, на которые реагируют кошки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кошки, как и другие домашние животные, понимают некоторые слова и команды, которые они выучили в процессе общения с людьми.

Какие слова понимают кошки?

Пища: Когда вы вызываете кошку на обед, она может понимать такие слова, как "еда", "кормление" или другие подобные выражения.

Имя: Многие коты реагируют на свое имя, когда они слышат, что оно произнесено их хозяином.

"Нет": Кошки могут понимать команду "нет" или другие слова, указывающие на то, что они не должны делать определенные вещи.

"Приди": Вы можете позвать свою кошку, произнеся слово "приди" или другие подобные команды.

Гласный тон: Кошки также реагируют на тон вашего голоса и вашу интонацию. Например, они могут различать, когда вы говорите с ними дружелюбно или сердито.

Владелица кота Мария в эфире "Сніданку з 1+1"рассказала, как ее кот Кекс воспринимает человеческую речь.

"Если я его хвалю, он голову вверх поднимает, прямо гордится. Он даже понимает, когда о нем говорят. Он сразу внимательно слушает", - указывает Мария.

Смотрите видео о том, какие слова понимают коты:

Однако она добавляет, что одно дело - понимать язык. Другое - реагировать и делать то, что тебе говорят. Поэтому все это уже зависит от характера поведения вашей кошки.

"Кот когда захочет, тогда он повернет свою голову, он может на своё имя не отреагировать и сделать вид, что он не слышит", - резюмирует владелица кота Мария.

По мнению ветеринарного врача Виктории Шерстюк, мейн-куны, определенные виды сфинксов - прекрасно поддаются дрессировке. Она делает вывод о том, что определяющим в общении с котом являются интонация, мимика и жесты.

"Нежность, ласка, во время общения с котом и он дает делать любую маникуляцию с собой",- отмечает ветеринар.

Также, японские ученые провели эксперимент в котором приняли участие 78 котов как домашних, так и со специальных котокафе.

Ученые называли кошкам рядом похожих слов, среди которых было их имя. Все слова были произнесены в одинаковой интонации, но именно на имя все кошки реагировали больше всего.

Кроме того, исследование домашних кошек показало, что они запоминают вплоть до сотни слов, которые регулярно произносят хозяева.

Что думают кошки когда мы плачем и понимают ли, что их любят?

Домашние животные обладают способностью чувствовать ваше настроение и соответствующим образом адаптировать свое поведение: они могут быть осторожными и спокойными, когда вы не в лучшем состоянии, или пытаться быть более склонными к взаимодействию. Это может создать впечатление, что ваша кошка понимает вас хорошо.

Кошки также могут реагировать на детей с особой осторожностью, поскольку понимают, что дети не всегда контролируют свои действия и могут совершить что-то непредсказуемое.

Кроме того, домашние животные могут принимать установленные вами правила и запреты, но у них моральная концепция добра и зла отсутствует. Поэтому они будут следовать этим правилам, в основном в вашем присутствии, поскольку ваше присутствие определяет их поведение.

В общем, общение с кошками включает не только слова, но и мимику, жесты, тон голоса и другие аспекты коммуникации. Каждая кошка уникальна, и она может понимать разные слова и знаки от своего владельца на основе собственного опыта и обучения.

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