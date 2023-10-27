Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

Неправильная стирка может испортить не только одежду, но и стиральную машину. Главред расскроет три главных секрета правильной стирки.

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Как правильно стирать в стиральной машине / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Любой человек хочет, чтобы техника исправно работала и не ломалась, как можно дольше. Особенно, если говорить о таком крупном приборе, как стиральная машина. Несмотря на это, не все знают, как правильно стирать вещи, чтобы не испортит ни стиральную машину, ни одежду. Об этом мы и расскажем.

Как правильно стирать в стиральной машине

Девушка в своем блоге в ТикТок рассказала три секрета о том, как правильно стирать одежду в машинке, чтобы она хорошо выстирывалась, а машинка продолжала исправно работать.

Первый совет

Мелкие вещи, такие как нижнее белье, колготки и носки необходимо стирать в специальном мешочке. Это нужно для того, чтобы мелкие предметы гардероба не попадали внутрь стиралной машины и не провоцировали неисправности.

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Второй совет

В машину набирается обычная городская вода, состав которой очен жесткий. Воду необходимо смягчать. Сделать это можно либо средствами для стирки, в составе которых есть водосмягчающие элементы, либо пользоваться специальными средствами.

Третий совет

Закрывать лоток стиральной машины стоит спустя несколько секунд после начала стирки, потому что при первом заливе воды часть средств вместе с водой смывается в канализацию.

Подробнее о правильной стирке смотрите в видео:

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