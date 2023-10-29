УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Конец многолетним спорам: эксперты назвали правильное место для хранения яиц

Сергей Кущ
29 октября 2023, 14:00
Прежде всего, вам следует избегать отделений для яиц, встроенных в дверцу холодильника.
Эксперты назвали правильное место для хранения яиц
Эксперты назвали правильное место для хранения яиц / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Эксперты раскрыли, как правильно организовать хранение яиц, чтобы они дольше оставались в идеальном состоянии и служили здоровым и вкусным ингредиентом в ваших блюдах.

Оказывается, специалисты советуют хранить цельные яйца в сухом прохладном месте, в идеале в холодильнике, до тех пор, пока вы их не используете, пишет Mirror.

Вы также должны убедиться, что используете самые яйца в первую очередь, и не использовать яйца после истечения срока годности. При хранении яйца также храните в оригинальных коробках.

видео дня

Вам следует избегать отделений для яиц, встроенных в дверцу холодильника. Яйца лучше всего хранить в основной части холодильника на средней полке, в идеале ближе к задней части.

Это связано с тем, что температура вашего холодильника остается самой низкой и постоянной в этой области, в отличие от дверцы холодильника, которая подвержена колебаниям температуры из-за регулярного открытия.

Анна Уильямс, шеф-кондитер ресторана Fallow, заявила:

"Это место в холодильнике лучше всего подходит для хранения яиц при постоянной температуре, а картонные коробки обеспечивают идеальный уровень защиты, плюс на них будет указан срок годности".

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
яйца интересные новости
Реклама

Главное за день

Минус 489 оккупантов, 13 сдались в плен: в ВСУ рассказали о бешеных потерях армии РФ

Минус 489 оккупантов, 13 сдались в плен: в ВСУ рассказали о бешеных потерях армии РФ

13:57 Украина
Выход на границы 1991 года и ВСУ в России: Гетьман назвал сценарий победы Украины

Выход на границы 1991 года и ВСУ в России: Гетьман назвал сценарий победы Украины

13:24 Украина
Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

12:22 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:49

Гороскоп на завтра 30 октября 2023: Водолею - потеря друзей, Близнецам - предложение

14:48

"Нет его, уже фарш": вагнеровец-убийца заныл по возвращению назад в Россию

14:25

Оштрафуют и граждан, и бизнес: в Раде появился законопроект о комендантском часе

14:00

Конец многолетним спорам: эксперты назвали правильное место для хранения яиц

13:57

Минус 489 оккупантов, 13 сдались в плен: в ВСУ рассказали о бешеных потерях армии РФ

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
13:54

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Крысам – неприятности, Быкам - противостояние

13:46

После такого рецепта вы полюбите рис: простой способ приготовления каши с овощами и сливками

13:42

Кадыровцы ворвались в дом и расстреляли всех: подробности дикого убийства в Волновахе

13:37

Жуткое совпадение: Мэттью Перри "предсказал" свою смерть последним фото в жизни

Реклама
13:24

Выход на границы 1991 года и ВСУ в России: Гетьман назвал сценарий победы УкраиныВидео

13:08

На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко: детали

12:52

Брат Кейт Миддлтон впервые показал сына и раскрыл необычное имя первенца

12:44

Только гений найдет все ошибки на этом изображении: головоломка, которая вас запутает

12:36

Гороскоп на ноябрь 2023: Львам - веселье, Скорпионам - одиночество

12:23

Лунный день 30 октября 2023: Месяц предупреждает о травмах и яркие знакомства

12:22

Три этапа на пути к победе и дуэты с тренерами: детали суперфинала Голосу країни-13

12:22

Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

12:11

Аномальная температура будет бить рекорды: украинцам назвали даты потепления

11:58

Забудьте о яде по всему дому: как избавиться от мышей при помощи соли

11:46

В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

Реклама
11:30

Генерал СБУ Ягун назвал два сценария свержения ПутинаВидео

10:28

"Пересекли красные линии": Иран пригрозил Израилю войной

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: кому с неба упадут деньги

10:17

"Здесь без вариантов": в Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ

09:49

В Краснодарском крае РФ дрон атаковал нефтеперерабатывающий заводВидео

09:40

Церковный праздник 30 октября: что нельзя делать на Зиновия и Зиновию

09:28

Украина перекроет России транзит газа в Европу: в Нафтогазе назвали сроки

09:27

Как за 3 минуты понять, что куриное яйцо испортилось

09:09

В Авдеевке столь мощных атак за 9 лет не быломнение

08:52

РФ ночью ударила по Украине БПЛА, ракетой и авиабомбами: в ВСУ рассказали о последствиях

08:35

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": войска РФ начали применять обновленный дрон-камикадзе – ISW

07:11

Умер актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья"

06:49

Ждать ли Третьей мировоймнение

06:30

Что надеть 29 октября, чтобы успех преследовал весь год: приметы и запреты дня

05:00

Что делать, если продувают пластиковые окна: способ, о котором мало кто знает

04:20

"Изменит очень многое": социолог объяснил, как смерть Путина повлияет на продолжение войны

03:10

Слух о смерти Путина, как ответ Вашингтонумнение

02:55

Чем отличается морская пищевая соль от обычной: об этом мало кто даже догадывался

02:14

"Не может длиться долго": Эйдман спрогнозировал, будут ли в РФ скрывать смерть Путина

Реклама
01:35

Майор ВСУ рассказал, где россияне могут наступать накануне перевыборов ПутинаВидео

28 октября, суббота
23:47

Подрывают себя гранатами: пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ

23:05

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

22:39

Болтовня о контрнаступлении сыграла против насмнение

22:29

"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну УкраинеВидео

22:17

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космическийВидео

21:50

Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинскомВидео

21:11

Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

21:04

Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

20:43

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять