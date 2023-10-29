Конец многолетним спорам: эксперты назвали правильное место для хранения яиц

Прежде всего, вам следует избегать отделений для яиц, встроенных в дверцу холодильника.

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Эксперты назвали правильное место для хранения яиц / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Эксперты раскрыли, как правильно организовать хранение яиц, чтобы они дольше оставались в идеальном состоянии и служили здоровым и вкусным ингредиентом в ваших блюдах.

Оказывается, специалисты советуют хранить цельные яйца в сухом прохладном месте, в идеале в холодильнике, до тех пор, пока вы их не используете, пишет Mirror.

Вы также должны убедиться, что используете самые яйца в первую очередь, и не использовать яйца после истечения срока годности. При хранении яйца также храните в оригинальных коробках.

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Вам следует избегать отделений для яиц, встроенных в дверцу холодильника. Яйца лучше всего хранить в основной части холодильника на средней полке, в идеале ближе к задней части.

Это связано с тем, что температура вашего холодильника остается самой низкой и постоянной в этой области, в отличие от дверцы холодильника, которая подвержена колебаниям температуры из-за регулярного открытия.

Анна Уильямс, шеф-кондитер ресторана Fallow, заявила:

"Это место в холодильнике лучше всего подходит для хранения яиц при постоянной температуре, а картонные коробки обеспечивают идеальный уровень защиты, плюс на них будет указан срок годности".

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