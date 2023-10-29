Как за 3 минуты понять, что куриное яйцо испортилось

Чтобы яйца были свежими, всегда храните их в холодильнике и уделяйте внимание дате на упаковке.

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Как понять, что куриное яйцо испортилось / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Яйца являются важным компонентом многих блюд, и правильно определить их свежесть - это залог безопасности и вкуса вашей еды. Мы расскажем вам, как проверить свежесть яиц в домашних условиях и почему так важно избегать употребления просроченных яиц.

Как проверить свежесть яиц в домашних условиях?

Существует несколько простых способов, которые позволят вам убедиться, что яйца, которые вы собираетесь использовать, свежие:

Водный тест: Наполни стакан водой и аккуратно опускай яйца в него. Свежее яйцо утонет на дне и ляжет горизонтально. Если яйцо поднимается или встает вертикально, оно уже не свежее.

Наполни стакан водой и аккуратно опускай яйца в него. Свежее яйцо утонет на дне и ляжет горизонтально. Если яйцо поднимается или встает вертикально, оно уже не свежее. Шум при тряске: Если при встряхивании яйцо издает звук, это также указывает на его свежесть. Свежие яйца обычно издают слабый шум.

Если при встряхивании яйцо издает звук, это также указывает на его свежесть. Свежие яйца обычно издают слабый шум. Смотр на желток: Прозрачный желток указывает на свежесть, в то время как мутный желток может говорить о том, что яйцо утратило свои качества.

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Что будет, если есть просроченные яйца?

Употребление просроченных яиц может быть опасным для вашего здоровья. Со временем яйца могут подвергаться процессу разложения, что создает условия для размножения бактерий, таких как сальмонелла. Если вы употребляете просроченные яйца, это может вызвать пищевое отравление, симптомами которого могут быть диарея, рвота и животные боли.

Чтобы избежать проблем с просроченными яйцами, всегда храните их в холодильнике и уделяйте внимание дате упаковки. Если у вас есть даже малейшие сомнения в свежести яиц, лучше не рисковать и выбросить их.

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