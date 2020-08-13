День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей

День левши - сколько левшей в мире, их особенности и поздравления с Днем левши

Международный день левши 2020 отмечается 13 августа. В этом году это четверг.

Праздник довольно молод: его учредили в 1992 году, "родителем" выступил британский Клуб левшей.

Левшей в мире немного. Если говорить о том, какой процент левшей в мире – то их лишь 10% от всех людей в мире. При этом в списке "Знаменитые левши" можно встретить такие выдающиеся имена, как Леонардо да Винчи и Эйнштейн, Цезарь и Александр Македонский, Бетховен, Барак Обама и Билл Клинтон.

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Особенности левшей

Они воспринимают человеческую речь быстрее. Поэтому среди них много полиглотов.

Это очень артистичные люди, так как у них более развито дивергентное мышление (то есть они способны одновременно генерировать сразу по несколько решений).

Вероятно, именно эти таланты помогли им успешно пережить времена Средневековья, когда на них охотилась инквизиция, так как левши считались "слугами сатаны".

День левши – поздравления в прозе своими словами, в стихах и смс

Сегодня Международный день левшей. Левши — люди творческие, креативные, обладающие сильным характером. Тому есть подтверждений примеров среди знаменитых людей — мировых политиков, писателей, музыкантов, актёров и режиссёров. Желаем же всем левшам достижения всех планов и успехов в достижении цели!

***

Говорят, левши — творцы,

Умники и молодцы!

С днем левшей тогда тебя,

Лучшим будь во всем, всегда!

***

В тебе горит божественная искра таланта и оригинальности, а то, что ты — левша, только доказывает это. Пусть эта особенность всегда помогает тебе быть личностью, которая имеет свою позицию и свой взгляд на любой вопрос, а твоя жизнь будет самым приятным исключением из всех общих правил. С Днем левшей!

***

Пусть всем левшам улыбается удача и судьба не приносит неприятных сюрпризов! Пусть талант раскроется и звезды сопутствуют вашему успеху! Искренне поздравляем вас с международным днем левшей!

***

Левша натура творчества, ума,

Невероятный им талант судьба дала.

Всегда внимательны, уступчивы, добры,

Целенаправленны по жизни и мудры.

Я хочу тебя поздравить с праздником левшей,

Пожелать во всём удачи, счастья, теплоты.

Чтоб твоим талантом восхищались летом и зимой.

Пусть удача и успех всегда будут с тобой.

***

Поздравляю тебя, мой дорогой левша, с удивительным днем — днем всех левшей. И в этот день я готова рассказать всему миру, что из всех левшей ты — самый талантливый, самый способный, самый творческий человек. Желаю тебе побед, понимания, признания и любви: помни, твое дело правое, хоть и сделанное левой рукой.

***

Это неспроста случилось,

Что левшою сделал Бог:

Ведь ты сразу отличилась,

С самых первых детских строк.

На других ты не похожа —

Выбираешь путь другой.

Так пускай и в жизни тоже

Будет все не так с тобой:

Все проблемы, что нас мучат,

Обойдут пускай тебя,

И, не как у всех, а лучше

Сложится судьба твоя!

***

Таких людей хранит планета,

Она их просто бережет,

Скажем, не спроста все это —

Таких людей немного, вот.

У левшей сегодня праздник,

Непременно, мы им скажем,

Рабочая пускай рука

Успех подарит на века.

Международный день левшей – картинки и открытки