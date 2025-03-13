Стоит ли верить в сны: священник дал интересный ответ

Вы узнаете:
- Почему люди видят сны
- Можно ли в них верить
Издавна многие люди задавались вопросом - стоит ли верить снам? Возникали целые дискуссии и исследования относительно подсознания человека. Эта тема очень популярна и в ХХI веке.
Главред решил разобраться, что думает церковь о снах.
Почему появляются сны
Сон - это отключение нашего сознания и понижение способности нервной системы отвечать на внешние раздражители. Однако во время сна мы можем видеть картинки, истории, персонажей из жизни. Некоторые говорят, что сны - это предвестники событий, а некоторые верят в то, что это просто визуализация наших подсознательных желаний и страхов.
Кроме того, сейчас можно найти множество сонников, в которых есть толкование сновидений. Самый древний сонник, сохранившийся до наших дней, появился в Древнем Египте около 2 тысяч лет до н. э.. В то же время, самыми распространенными считаются сонники: Миллера, Ванги, Фрейда, Нострадамуса.
Что думает священник о снах
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что не может отвергать того, что нет вещих, предупредительных снов.
"Верить и доверять нужно только Богу. Через сны можно легко войти в искушение. Мы не можем знать, что означает тот или иной сон", - подчеркнул он.
Священник также добавил, что многие люди оправдывают свою веру в сны тем, что, мол, об этом написано в Библии и что Бог через сон давал познать свою волю, предупреждал об опасности.
"Да, это правда, но здесь человек почему-то не замечает того, что таких случаев было очень мало. К тому же эти сны были прообразами конкретных событий и их могли объяснить только Божьи пророки", - подчеркнул он.
Можно ли верить в сны - видео:
@o.filiuk1
Стоит ли верить в сны, потому что многие люди оправдывают свою веру в сны тем, что, мол, об этом написано в Библии и что Бог через сон давал познать Свою волю, предупреждал об опасности. Да, это правда, но здесь человек почему-то не замечает того, что таких случаев было очень мало. К тому же эти сны были прообразами конкретных событий и их могли объяснить только Божьи пророки. Так сон царя Навуходоносора смог растолковать только Даниил, а вавилонские мудрецы и гадатели оказались беспомощными (ср. Дан. 2).♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
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Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
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