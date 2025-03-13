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Стоит ли верить в сны: священник дал интересный ответ

Мария Николишин
13 марта 2025, 03:30
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Сны с давних времен интересуют людей из-за своей загадочности.
Стоит ли верить в сны: священник дал интересный ответ
Стоит ли верить в сны / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему люди видят сны
  • Можно ли в них верить

Издавна многие люди задавались вопросом - стоит ли верить снам? Возникали целые дискуссии и исследования относительно подсознания человека. Эта тема очень популярна и в ХХI веке.

Главред решил разобраться, что думает церковь о снах.

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Почему появляются сны

Сон - это отключение нашего сознания и понижение способности нервной системы отвечать на внешние раздражители. Однако во время сна мы можем видеть картинки, истории, персонажей из жизни. Некоторые говорят, что сны - это предвестники событий, а некоторые верят в то, что это просто визуализация наших подсознательных желаний и страхов.

Кроме того, сейчас можно найти множество сонников, в которых есть толкование сновидений. Самый древний сонник, сохранившийся до наших дней, появился в Древнем Египте около 2 тысяч лет до н. э.. В то же время, самыми распространенными считаются сонники: Миллера, Ванги, Фрейда, Нострадамуса.

Что думает священник о снах

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что не может отвергать того, что нет вещих, предупредительных снов.

"Верить и доверять нужно только Богу. Через сны можно легко войти в искушение. Мы не можем знать, что означает тот или иной сон", - подчеркнул он.

Священник также добавил, что многие люди оправдывают свою веру в сны тем, что, мол, об этом написано в Библии и что Бог через сон давал познать свою волю, предупреждал об опасности.

"Да, это правда, но здесь человек почему-то не замечает того, что таких случаев было очень мало. К тому же эти сны были прообразами конкретных событий и их могли объяснить только Божьи пророки", - подчеркнул он.

Можно ли верить в сны - видео:

@o.filiuk1

Стоит ли верить в сны, потому что многие люди оправдывают свою веру в сны тем, что, мол, об этом написано в Библии и что Бог через сон давал познать Свою волю, предупреждал об опасности. Да, это правда, но здесь человек почему-то не замечает того, что таких случаев было очень мало. К тому же эти сны были прообразами конкретных событий и их могли объяснить только Божьи пророки. Так сон царя Навуходоносора смог растолковать только Даниил, а вавилонские мудрецы и гадатели оказались беспомощными (ср. Дан. 2).

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

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Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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