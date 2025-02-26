Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

Юрий Берендий
26 февраля 2025, 19:12
192
Ночные пробуждения - распространенная проблема, и хотя они могут казаться случайными, обычно существуют конкретные причины, влияющие на качество сна.
Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет
Как перестать просыпаться ночью - почему человек просыпается ночью / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как перестать вставать по ночам
  • Как начать лучше высыпаться

Периодические трудности со сном - распространенное явление, с которым в определенный момент жизни сталкивается почти каждый. Отдельные бессонные ночи не являются поводом для беспокойства, однако если это повторяется регулярно, стоит обратить на это внимание, сообщает Express.

Главред выяснил, что означает пробуждение в 4 утра.

видео дня

Почему человек просыпается в 3-4 часа ночи - что означает ночное пробуждение с 3 до 5 утра

Если вы просыпаетесь посреди ночи и замечаете, что на часах уже 2:00, 3:00 или даже 4:00 утра, а до будильника остается еще несколько часов, знайте - вы не одиноки. Подобные ночные пробуждения, которые специалисты называют пробуждением после засыпания, являются довольно распространенным явлением.

Согласно исследованиям, по меньшей мере треть людей просыпается посреди ночи по крайней мере трижды в неделю. В большинстве случаев это происходит не случайно - всегда есть определенные причины, по которым организм сигнализирует о необходимости пробуждения.

Хотя для большинства людей эти нарушения сна не являются серьезными, они могут быть довольно неприятными. Если же ночной отдых постоянно прерывается, это может негативно сказаться на самочувствии в течение дня. В таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

О чем говорят частые пробуждения ночью - почему просыпаешься в 5 утра и не можешь уснуть

Психолог и эксперт по сну доктор Алекса Кейн отмечает, что существуют определенные методы, которые помогут определить причину ночных пробуждений и улучшить качество сна. Она советует не обращать внимание на точное время, когда вы просыпаетесь, ведь проблема, вероятно, кроется в других факторах.

"В какой-то момент у вас могла быть причина просыпаться в это время, возможно, в ответ на апноэ во сне или плач ребенка. Возможно, ваше тело привыкло к этому", - сказала она.

Пробуждение ночью само по себе не является проблемой, но если после этого вы не можете снова заснуть, это может свидетельствовать об определенных нарушениях.

Доктор Алекса Кейн отмечает, что настоящая проблема возникает тогда, когда ночные пробуждения лишают вас сна до самого утра. Они могут быть вызваны различными факторами - от расстройств сна до случайных внешних раздражителей, а иногда это просто особенность человеческого организма.

Во время сна тело продолжает перерабатывать пищу и жидкости, что может вызвать естественное желание посетить туалет. Однако, если такие пробуждения становятся слишком частыми, это может сигнализировать о проблемах с мочевым пузырем, гормональных изменениях или даже определенных заболеваниях. В некоторых случаях это связано с чрезмерным потреблением жидкости перед сном, но если ситуация вызывает беспокойство, стоит обратиться к врачу.

Также на качество сна может влиять окружающая среда - шум за окном, яркий свет или даже посторонние звуки внутри помещения. Эти факторы могут провоцировать неожиданные пробуждения, особенно утром, когда организм выходит из фазы глубокого сна.

Психическое состояние также играет важную роль. Стресс, тревожность или переживания за предстоящий день могут вызвать ночные пробуждения. Если после насыщенного дня вы просыпаетесь с навязчивыми мыслями или переживаете кошмары, это может быть следствием напряжения или эмоционального истощения. Депрессия тоже способна негативно влиять на режим сна, вызывая бессонницу ночью и сонливость днём.

Кроме того, постоянные проблемы со сном могут свидетельствовать о расстройствах, таких как бессонница или апноэ во сне. Если вы подозреваете у себя подобные нарушения, стоит обратиться к специалисту для диагностики и дальнейших рекомендаций.

Как перестать не спать ночью - Как избавиться от ночных пробуждений

Врач рекомендует, если вы проснулись рано утром, попытаться заснуть в течение 15-20 минут, ведь это может произойти естественным образом. Однако, если сон так и не вернулся, доктор Кейн советует встать с постели.

"Наш мозг очень ассоциативен. Это означает, что если мы долго лежим в постели, когда бодрствуем, наш мозг может ассоциировать кровать не со сном, а с активностью в режиме бодрствования, например, с заботами и планированием. Вставание с кровати разрушает эту ассоциацию. Упражнения на расслабление могут помочь вам выключить реакцию тела "бей или беги" и активировать реакцию "отдохни и переваривай". Когда ваше тело успокоится и вы снова почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель", - резюмировала она.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сон лайфхак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

19:34Синоптик
"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

19:14Политика
"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

18:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Последние новости

19:57

Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

19:44

Популярные овощи в феврале подорожали: какие цены в Украине

19:34

В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

19:14

"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

19:12

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
19:10

Горький привкус трех лет войнымнение

19:09

Будет тяжелая судьба: что нельзя делать женщинам 27 февраля, приметы

18:59

"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

18:48

Крутой лайфхак дает 100%-ный результат: как легко и просто заточить тупой пинцет

Реклама
18:38

Как правильно выбрать авто с пробегом: советы для водителей

18:37

Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

18:05

Нацбанк опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка

17:59

Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках

17:57

Надя Дорофеева призналась, почему считает Мишу Кацурина самым лучшим

17:33

Грибы вмиг теряют аромат и упругость: 4 ошибки, которые допускает большинство

17:33

По меньшей мере 40 взрывов: украинские силы атаковали ряд российских объектов

17:09

"Мы не попрошайки": известны финальные детали сделки о недрах между Украиной и США

16:51

Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

16:50

Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

16:43

Просил отправить в хоспис: отец Жанны Фриске раскрыл гадкую правду про Шепелева

Реклама
16:39

"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

16:32

У РФ большие проблемы на ключевом направлении: враг теряет инициативу на фронте

16:26

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

16:10

Популярная украинская певица рассказала про отношения с девушкой

15:43

Полтавский ГОК вернут государству: Минюст готовит обращение в суд – СМИ

15:42

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:36

"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

15:30

Загадка для самых умных: чем отличаются две девушки

15:23

Остапчук показал жуткий прилет рядом с их домом

15:14

Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление

14:53

Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

14:50

Оригинальный сюрприз сразит наповал: что подарить автомобилисту на день рождения

14:31

Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

14:28

В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

14:26

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

14:25

Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

14:09

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

14:08

Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

13:47

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:22

Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

Реклама
13:17

Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

13:15

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под КиевомФотоВидео

13:09

Лучший подарок к 8 Марта - цветы! новости компании

12:32

От предательницы Анны Седоковой ушел еще один близкий человек - что произошло

12:27

Как сейчас выглядит дочь самой пожилой роженицы Украины и почему хочет судиться с мамой

12:22

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

12:20

Нервные клетки не восстанавливаются: миф или реальность

12:08

В Украине ввели отключения света: в каких областях нет электроэнергии

12:06

"Человек большой души и сердца": на фронте погиб известный украинский режиссер

11:51

Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять