Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

Ночные пробуждения - распространенная проблема, и хотя они могут казаться случайными, обычно существуют конкретные причины, влияющие на качество сна.

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Как перестать просыпаться ночью - почему человек просыпается ночью / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как перестать вставать по ночам

Как начать лучше высыпаться

Периодические трудности со сном - распространенное явление, с которым в определенный момент жизни сталкивается почти каждый. Отдельные бессонные ночи не являются поводом для беспокойства, однако если это повторяется регулярно, стоит обратить на это внимание, сообщает Express.

Главред выяснил, что означает пробуждение в 4 утра.

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Почему человек просыпается в 3-4 часа ночи - что означает ночное пробуждение с 3 до 5 утра

Если вы просыпаетесь посреди ночи и замечаете, что на часах уже 2:00, 3:00 или даже 4:00 утра, а до будильника остается еще несколько часов, знайте - вы не одиноки. Подобные ночные пробуждения, которые специалисты называют пробуждением после засыпания, являются довольно распространенным явлением.

Согласно исследованиям, по меньшей мере треть людей просыпается посреди ночи по крайней мере трижды в неделю. В большинстве случаев это происходит не случайно - всегда есть определенные причины, по которым организм сигнализирует о необходимости пробуждения.

Хотя для большинства людей эти нарушения сна не являются серьезными, они могут быть довольно неприятными. Если же ночной отдых постоянно прерывается, это может негативно сказаться на самочувствии в течение дня. В таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

О чем говорят частые пробуждения ночью - почему просыпаешься в 5 утра и не можешь уснуть

Психолог и эксперт по сну доктор Алекса Кейн отмечает, что существуют определенные методы, которые помогут определить причину ночных пробуждений и улучшить качество сна. Она советует не обращать внимание на точное время, когда вы просыпаетесь, ведь проблема, вероятно, кроется в других факторах.

"В какой-то момент у вас могла быть причина просыпаться в это время, возможно, в ответ на апноэ во сне или плач ребенка. Возможно, ваше тело привыкло к этому", - сказала она.

Пробуждение ночью само по себе не является проблемой, но если после этого вы не можете снова заснуть, это может свидетельствовать об определенных нарушениях.

Доктор Алекса Кейн отмечает, что настоящая проблема возникает тогда, когда ночные пробуждения лишают вас сна до самого утра. Они могут быть вызваны различными факторами - от расстройств сна до случайных внешних раздражителей, а иногда это просто особенность человеческого организма.

Во время сна тело продолжает перерабатывать пищу и жидкости, что может вызвать естественное желание посетить туалет. Однако, если такие пробуждения становятся слишком частыми, это может сигнализировать о проблемах с мочевым пузырем, гормональных изменениях или даже определенных заболеваниях. В некоторых случаях это связано с чрезмерным потреблением жидкости перед сном, но если ситуация вызывает беспокойство, стоит обратиться к врачу.

Также на качество сна может влиять окружающая среда - шум за окном, яркий свет или даже посторонние звуки внутри помещения. Эти факторы могут провоцировать неожиданные пробуждения, особенно утром, когда организм выходит из фазы глубокого сна.

Психическое состояние также играет важную роль. Стресс, тревожность или переживания за предстоящий день могут вызвать ночные пробуждения. Если после насыщенного дня вы просыпаетесь с навязчивыми мыслями или переживаете кошмары, это может быть следствием напряжения или эмоционального истощения. Депрессия тоже способна негативно влиять на режим сна, вызывая бессонницу ночью и сонливость днём.

Кроме того, постоянные проблемы со сном могут свидетельствовать о расстройствах, таких как бессонница или апноэ во сне. Если вы подозреваете у себя подобные нарушения, стоит обратиться к специалисту для диагностики и дальнейших рекомендаций.

Как перестать не спать ночью - Как избавиться от ночных пробуждений

Врач рекомендует, если вы проснулись рано утром, попытаться заснуть в течение 15-20 минут, ведь это может произойти естественным образом. Однако, если сон так и не вернулся, доктор Кейн советует встать с постели.

"Наш мозг очень ассоциативен. Это означает, что если мы долго лежим в постели, когда бодрствуем, наш мозг может ассоциировать кровать не со сном, а с активностью в режиме бодрствования, например, с заботами и планированием. Вставание с кровати разрушает эту ассоциацию. Упражнения на расслабление могут помочь вам выключить реакцию тела "бей или беги" и активировать реакцию "отдохни и переваривай". Когда ваше тело успокоится и вы снова почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель", - резюмировала она.

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