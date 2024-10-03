Идеальное время: эксперт сказала, когда точно надо ложиться спать, чтобы выспаться

Если придерживаться этого правила, то ощущение бодрости и энергичности на весь день будет обеспечено.

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Эксперт сказала, когда точно надо ложиться спать, чтобы выспаться/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Многие люди сталкиваются с проблемами со сном - кого-то мучает бессонница, кто-то засыпает очень долго и тяжело, кто-то утром не чувствует себя бодрым. Диетолог из Nutrition Geeks Кейт Букер рассказала, когда лучшее время для сна и во сколько точно часов лучше ложиться спать, чтобы утром чувствовать много энергии.

По ее словам, в идеале нужно ложиться до 22:00, так, чтобы в это время вы уже успели крепко заснуть, пишет The Mirror. Диетолог отметила, что глубокий сон является критически важным для восстановления. Именно в глубокой фазе сна происходит регенерация клеток. Также такой сон очень важен для иммунной системы.

"Стремление заснуть до 22:00 является оптимальным, поскольку вы проводите больше всего времени в глубоком сне в течение первой половины ночи. Во время ранних циклов сна глубокий сон обычно длится от 20 до 40 минут. Когда вы продолжаете спать, эти глубокие стадии становятся короче, и вместо этого больше времени тратится на фазу быстрого сна", - пояснила она.

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Букер подчеркнула, что наиболее полноценный сон происходит с 22:00 до 02:00. Чтобы "поймать" эти лучшие часы, стоит раньше отправляться в постель вечером.

Также она добавила, что именно в этот период времени в организме человека, вырабатываются гормоны, которые помогают укрепить иммунитет, восстановить коллаген, сжигать жир и регенерировать ткани.

Если вы ложитесь спать до 22:00, то ваш цикл сна и бодрствования больше соответствует природе и естественным ежедневным циклам освещения (циркадному ритму), отметила Букер.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Как готовиться ко сну/ Инфографика: Главред

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