Почему детектив арестовал официантку: загадка, которую разгадают лишь единицы

Головоломки - это больше, чем просто интересные загадки для проведения свободного времени. Такие логические задачи часто недооценивают, считая "развлечением для детей". Но на самом деле выполнять такие задачи полезно как детям, так и взрослым, потому что различные логические задачи очень эффективны для тренировки мозга и улучшения сообразительности и внимательности.
В следующей загадке нужно отгадать, почему детектив арестовал официантку в ресторане, пишет jagranjosh.
Детектив зашел в ресторан и заметил ожесточенный спор между немного пьяным мужчиной и официанткой. Официантка настаивала, что посетитель заведения заказывал также и мясо и требовала у него заплатить за заказанную еду. В то же время мужчина утверждал, что он пришел в заведение, чтобы немного скоротать время, и при этом он пытается сэкономить, поэтому мясо он точно не заказывал.
"Вы пьяны и не помните, что заказывали два часа назад", - разочарованно заявила официантка.
В этот момент к столику подошел детектив. Он обратился к официантке: "Вы хорошо знаете, что этот человек не мог заказать это блюдо. Вы пойдете со мной".
Итак, детектив догадался, что работница заведения пыталась обмануть посетителя и заставить его заплатить больше, пользуясь тем, что он был немного пьян и мог поверить, что он действительно забыл о заказанном мясе.
Но как детективу удалось разоблачить обман и предотвратить преступление? Нужно внимательно осмотреть картинку и дать ответ на этот вопрос.
На разгадывание загадки дается всего 23 секунды, поэтому придется спешить.
Попробуйте сначала самостоятельно выполнить это задание, но если вам будет трудно это сделать, то правильный ответ можно увидеть внизу.
Если внимательно присмотреться к часам на картинке слева, то видно, что они показывают время 06:15. Поскольку ресторан не открывается рано утром, это, вероятно, означает 18:15. В то же время в правой части изображения есть табличка, которая сообщает о том, что основное блюдо подают только до 15:00.
Это свидетельствует о том, что официантка пыталась обмануть пьяного мужчину. Она утверждала, что он из-за своего состояния опьянения не помнит, что заказывал мясо два часа назад. Но если время на часах 18:15, то за два часа до этого было 16:15. А в это время мясо уже нельзя было заказать.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия между рисунками сможет только самый внимательный. Непросто будет понять, чем именно отличаются картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений за 5 секунд догадается, какая красная точка больше. Непросто будет отгадать, какая именно из двух красных точек больше другой.
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