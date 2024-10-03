Почему детектив арестовал официантку: загадка, которую разгадают лишь единицы

Только единицы смогут догадаться, в чем вина официантки и почему правоохранитель обратил на нее внимание.

https://glavred.info/life/pochemu-detektiv-arestoval-oficiantku-zagadka-kotoruyu-razgadayut-lish-edinicy-10601657.html Ссылка скопирована

Надо за 23 секунды отгадать, почему детектив арестовал официантку/ Brightside

Головоломки - это больше, чем просто интересные загадки для проведения свободного времени. Такие логические задачи часто недооценивают, считая "развлечением для детей". Но на самом деле выполнять такие задачи полезно как детям, так и взрослым, потому что различные логические задачи очень эффективны для тренировки мозга и улучшения сообразительности и внимательности.

В следующей загадке нужно отгадать, почему детектив арестовал официантку в ресторане, пишет jagranjosh.

видео дня

Детектив зашел в ресторан и заметил ожесточенный спор между немного пьяным мужчиной и официанткой. Официантка настаивала, что посетитель заведения заказывал также и мясо и требовала у него заплатить за заказанную еду. В то же время мужчина утверждал, что он пришел в заведение, чтобы немного скоротать время, и при этом он пытается сэкономить, поэтому мясо он точно не заказывал.

"Вы пьяны и не помните, что заказывали два часа назад", - разочарованно заявила официантка.

В этот момент к столику подошел детектив. Он обратился к официантке: "Вы хорошо знаете, что этот человек не мог заказать это блюдо. Вы пойдете со мной".

Итак, детектив догадался, что работница заведения пыталась обмануть посетителя и заставить его заплатить больше, пользуясь тем, что он был немного пьян и мог поверить, что он действительно забыл о заказанном мясе.

Но как детективу удалось разоблачить обман и предотвратить преступление? Нужно внимательно осмотреть картинку и дать ответ на этот вопрос.

На разгадывание загадки дается всего 23 секунды, поэтому придется спешить.

Нужно за 23 секунды отгадать, почему детектив арестовал официантку/ Brightside

Попробуйте сначала самостоятельно выполнить это задание, но если вам будет трудно это сделать, то правильный ответ можно увидеть внизу.

Официантка пыталась обмануть посетителя/ Brightside

Если внимательно присмотреться к часам на картинке слева, то видно, что они показывают время 06:15. Поскольку ресторан не открывается рано утром, это, вероятно, означает 18:15. В то же время в правой части изображения есть табличка, которая сообщает о том, что основное блюдо подают только до 15:00.

Это свидетельствует о том, что официантка пыталась обмануть пьяного мужчину. Она утверждала, что он из-за своего состояния опьянения не помнит, что заказывал мясо два часа назад. Но если время на часах 18:15, то за два часа до этого было 16:15. А в это время мясо уже нельзя было заказать.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия между рисунками сможет только самый внимательный. Непросто будет понять, чем именно отличаются картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений за 5 секунд догадается, какая красная точка больше. Непросто будет отгадать, какая именно из двух красных точек больше другой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред