Только гений сможет найти свечу всего за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

Придется приложить максимум усилий, чтобы догадаться, где именно спрятана свеча.

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Надо найти свечу всего за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, depositphotos.com/ua

В мире, где большие объемы информации подстерегают нас на каждом шагу и постоянно загружают мозг, как никогда важно, чтобы наш мозг был "в форме" - острым, активным и внимательным к деталям.

Один из самых приятных и эффективных способов повысить свою умственную активность и улучшить сообразительность - это разгадывание различных головоломок, оптических иллюзий и других загадок.

В следующей загадке нужно отгадать, где на картинке спрятана свеча, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, в каком именно месте расположен этот предмет.

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При этом загадка усложняется еще и тем, что на ее разгадывание дается ограниченное количество времени - всего 7 секунд. Лишь небольшому количеству людей, которые возьмутся за это задание, удастся отыскать потерянную свечу.

Если вы готовы принять этот вызов и уверенно шагать вперед во время поиска правильного ответа, тогда не стоит терять времени - можно приступить к выполнению задания уже сейчас.

Нужно найти свечу всего за 7 секунд/ Brightside

Если у вас получится быстро решить такую головоломку, это свидетельствует о том, что у вас есть острый глаз на детали, а это является основной чертой высокоинтеллектуальных людей.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Свеча спрятана в заборе/ Brightside

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений за 5 секунд догадается, какая красная точка больше. Непросто будет отгадать, какая именно из двух красных точек больше другой.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только остроглазый гений увидит "странный цветок". Непросто будет заметить, какой именно цветок отличается от всех остальных, и еще и за ограниченное количество времени - всего за 8 секунд.

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