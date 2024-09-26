Чем заправлять салат на диете: диетолог назвала 3 самых лучших варианта

Есть три варианта, каким маслом можно заправлять салат при похудении. И подсолнечное масло в этот список не входит, ведь оно немного тяжелое для организма.

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Чем заправлять салат на диете/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если вы хотите сбросить лишний вес и сделать свое тело стройнее, то питание - это самое первое, на что стоит обратить внимание. Но даже если главное место в вашем рационе занимают разнообразные овощные салаты, стоит быть с ними осторожными, ведь одна ошибка приведет к тому, что салаты станут вашими "врагами", а не "друзьями". И эта ошибка - неправильно подобранная заправка к этому блюду.

Ведь каким бы диетическим и полезным не был салат сам по себе, если заправить его, например, майонезом, то все ваши усилия просто будут сведены практически к нулю. Это будет не помощь для организма, а существенный удар по здоровью.

Диетолог Людмила Гончарова в комментарии на одном из телеканалов рассказала, что растительные масла лучше всего подходят для заправки салатов. Она назвала три таких вида масел, которые будут самым удачным выбором, ведь они лучше всего усваиваются:

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оливковое,

льняное,

ореховое.

В то же время она отметила, что подсолнечное для организма немного тяжелое.

При этом специалист не советует использовать сметану - этот продукт слишком жирный, особенно для людей, у которых проблемы с пищеварением. Также диетолог строго не рекомендует заправлять салаты майонезом.

"Наверное не секрет, что майонез не является здоровым продуктом, даже если мы его делаем в домашних условиях. Когда мы взбиваем масло, мы его нагреваем, и оно меняет свою биохимическую структуру", - отметила диетолог Людмила Гончарова.

Чтобы добавить маслу вкуса, диетолог советует использовать специи, например, чеснок, тимьян, прованские травы и т.п. А лучше всего отдавать предпочтение соусам собственного приготовления.

"Мы можем делать соусы на основе ягод, типа смузи. То есть мы перетираем сезонные овощи. Например, смородина, ежевика, голубика, черника, клюква, крыжовник... Я просто перетираю крыжовник, и я туда ничего больше не добавляю", - рассказала диетолог.

Специалист не советует добавлять в салаты уксус и лимонную кислоту, ведь они вредят слизистой. Но если хочется чего-то кисленького, то лучше использовать сок лимона.

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