Россия может задействовать 20 млн беспилотников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из заявления Кубилюса:

В 2027 году РФ может задействовать около 20 млн дронов

ЕС выделяет 14,4 млрд евро на дроны и боеприпасы для Украины

Доля дронов в потребностях Украины в оружии достигнет 62%

Страна-агрессор Россия в 2027 году может задействовать против Украины около 20 миллионов дронов - вдвое больше, чем в этом году, когда оккупанты ежемесячно производили тысячи ударных "Шахедов". Украина при поддержке ЕС должна обеспечить соответствующий уровень противодействия. Такой прогноз озвучил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время общения с журналистами в Брюсселе, передает Укринформ.

По словам еврокомиссара, в структуре потребностей Украины в вооружении доля беспилотников в денежном выражении стремительно растет.

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"В начале 2026 года она составляла 31%, а в 2027-м достигнет 62%. По прогнозам Украины, в этом году россияне используют около 10 миллионов дронов, а в следующем - около 20 миллионов. Украина, при поддержке ЕС, должна обеспечить соответствующий уровень противодействия. И она его обеспечит", - сказал Кубилюс.

Кубилюс напомнил, что кредит ЕС на поддержку обороны Украины составляет 60 миллиардов евро на 2026–2027 годы. По его словам, этот механизм коренным образом изменил ситуацию и обеспечивает быстрые и прогнозируемые поставки в необходимых объемах.

До конца 2026 года Украина получит все запланированные 28,3 миллиарда евро, а остальные средства - 31,7 миллиарда евро - ЕС направит на оборонные нужды в 2027 году.

Еврокомиссар пояснил, что Брюссель хочет избежать перерывов в финансировании на рубеже лет.

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"Мы уже приступили к разработке графика финансирования на 2027 год - на сумму 14,4 миллиарда евро - для закупки беспилотников и боеприпасов. Это делается для того, чтобы мы могли начать выделять средства уже с января 2027 года и избежать каких-либо перерывов", - подчеркнул он.

Что Украина будет закупать на средства ЕС

По мнению Кубилюса, производство вооружений для Украины, в частности в ЕС, необходимо наращивать так, чтобы поставки состоялись в 2027 году, а не в 2028-м или 2029-м. Главную роль в этом должен сыграть отдельный инструмент поддержки.

"Этот Инструмент скоординированной поддержки Украины (ICSUA) поможет Украине поддерживать обороноспособность в течение всего 2027 года благодаря закупке всего необходимого для ее защиты - прежде всего средств противовоздушной обороны, в частности систем для применения и противодействия беспилотникам, средств радиоэлектронной борьбы, ракет и боеприпасов", - заявил Кубилюс.

Также еврокомиссар упомянул предстоящий Оборонно-промышленный пакт между ЕС и Украиной и новую программу займов SAFE на 21 миллиард евро. По его мнению, совместные с Украиной оборонные возможности критически важны как для самой Украины, так и для оборонной готовности Европы.

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Реактивный "Шахед" - характеристики / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина противостоять массированным атакам дронов РФ

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия делает ставку на массовость и дешевизну средств поражения.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешевых средств, которые уже смогли или еще пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Говоря о противодействии реактивным "Шахедам", эксперт обратил внимание, что Украина пока сбивает их преимущественно дорогостоящими ракетами.

"Украине необходимо принимать антикризисные меры. Ведь сейчас основным средством сбивания реактивных "Шахедов", а это лишь два вида, хотя их может быть пять-шесть, - ракеты зенитных ракетных комплексов и ракеты класса "воздух-воздух" для F-16, МиГ-29 и Mirage", - пояснил Криволап.

В то же время, оценивая масштабы угрозы, аналитик подчеркнул, что быстро решить проблему не получится даже с появлением новых перехватчиков.

"Даже если у нас сейчас появятся серийные реактивные дроны-перехватчики, то для сбивания 3000 реактивных "Шахедов", которые Россия может выпускать в месяц, нам при коэффициенте хотя бы один к трём потребуется около 10 тысяч реактивных перехватчиков. А где взять производство такого количества двигателей? Нам сейчас нужно решать вопрос, где быстро производить дешёвые малоресурсные турбореактивные двигатели. Но это всё равно не будет быстро. Такое производство невозможно развернуть мгновенно", - подытожил эксперт.

Дроны РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия расширяет инфраструктуру для запуска ударных беспилотников, чтобы увеличить масштабы атак на Украину. Оккупанты обустраивают новый дронопорт в Миллерове Ростовской области, где устанавливают оборудование для запуска реактивных БПЛА. В начале массового применения "Шахедов" армия РФ использовала примерно 8 основных пусковых площадок.

Украинская энергетика страдает от ударов реактивных "Шахедов". Президент Владимир Зеленский связал успех российских атак с ограничениями скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта. По его словам, связь обрывается, как только перехватчик разгоняется до 161 км/ч.

В то же время Украина уже располагает средствами противодействия реактивным дронам РФ. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал о применении перехватчиков в боевых условиях. Для полноценного внедрения технологии необходимо резко увеличить объемы производства к самому сложному периоду зимы.

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