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Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

Алёна Воронина
26 сентября 2024, 13:04
174
Нужны не только внимательность, но и глубокие знания, чтобы понять, какой именно ответ будет правильным.

Загадка
Какая монета первой коснется дна/ jagranjosh

Головоломки - это идеальный способ развить критическое мышление и улучшить свой IQ. Такие загадки являются вызовом для мозга, но преодоление такого вызова является очень полезным для развития критического мышления и улучшения наблюдательности и внимательности к деталям.

В следующей загадке нужно ответить, какая монета первой коснется дна емкости с водой, пишет jagranjosh.

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Но во время разгадывания загадки придется спешить, ведь разгадать ее нужно очень быстро - всего за 8 секунд. Мало кто справится настолько быстро.

Те, кто может быстро разгадать эту головоломку, демонстрируют высокий IQ, острую наблюдательность и глубокое понимание физики и температуры.

Монеты зависли над двумя ведрами, в которых есть вода. Но температура воды разная. Нужно определить, какая из этих монет при падении быстрее достигнет дна емкости.

Загадка
Какая монета первой коснется дна/ jagranjosh

Попробуйте самостоятельно разгадать загадку. Но если вам это не удается, то правильно ответ можно подсмотреть внизу.

Загадка
Первой коснется дна монета, которая упадет в первое ведро/ jagranjosh

Правильный ответ: первой достигнет дна монета, которая упадет в первое ведро. Ведь температура воды в первом ведре составляет 25 градусов по Цельсию, что означает, что жидкость находится в жидком состоянии. В то же время во второй емкости температура воды составляет 25 градусов по Фаренгейту, что в пересчете на градусы по Цельсию составляет -3,9 градуса, то есть вода во втором ведре в твердом состоянии. Монета, которая туда упадет, останется лежать на льду и не доберется до дна.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд. Непросто будет отыскать все отличия настолько быстро.

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