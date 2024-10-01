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Только остроглазый гений увидит "странный цветок": на загадку дается всего 8 секунд

Алёна Воронина
1 октября 2024, 07:10
135
Непросто будет заметить, какой именно цветок отличается от всех остальных.

Загадка
Надо найти "странный" цветок всего 8 секунд/ Brightside

Оптические иллюзии - это не просто развлечения для отвлечения. Такие задания помогают проверить сообразительность, внимательность и скорость принятия решений. При этом такие загадки еще и помогают тренировать вышеперечисленные навыки, чтобы потом улучшить свою жизнь, используя их для решения сложных повседневных задач.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать "странный" цветок на картинке, пишет jagranjosh. Он "странный", потому что отличается от всех остальных. А то, чем именно он отличается, вам нужно отыскать самостоятельно.

видео дня

Непросто будет найти отличительные особенности этого цветка, которые укажут вам путь к правильному ответу. Но если хорошо постараться, то вам точно удастся выйти победителем из этой сложной игры.

Но во время решения этой задачи придется спешить, потому что на загадку дается ограниченное количество времени - всего 8 секунд.

Если вам удастся заметить скрытый цветок в течение 8 секунд, это означает, что ваш мозг очень быстро обрабатывает сложную визуальную информацию, а это является общей чертой высокоинтеллектуальных людей.

Загадка
Нужно найти "странный" цветок всего 8 секунд/ Brightside

Часы будут отбивать каждую секунду времени, которая будет проходить. Но пусть это не отвлекает вас от цели - просто стоит сосредоточиться на задании и двигаться вперед.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать "странный" цветок/ Brightside

У цветка, который обведен на картинке кругом, внутренняя часть меньше, чем у всех остальных цветков.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, какая монета первой коснется дна. Нужны не только внимательность, но и глубокие знания, чтобы понять, какой именно ответ будет правильным.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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