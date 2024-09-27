Топ-5 фраз, которых надо избегать: психологи сказали, как поддержать военного в переписке

Есть ряд тем, которые нужно обходить стороной, ведь в разговоре с военнослужащими они неприемлемы.

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Психологи сказали, как поддержать военного в переписке/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Родные, друзья и знакомые украинских военных нередко могут испытывать недоумение и смущение в разговоре с воинами, которые защищают нас от российских оккупантов. Ведь из-за российской агрессии наши защитники вынуждены находиться в других условиях, чем мы, и не каждый из нас знает точно, как поддержать военного в переписке или во время личной встречи.

Психолог Любава Казмирчук, которая работает с нашими защитниками с 2018 года, рассказала в комментарии "Суспільне Луцьк", как правильно общаться с военными.

Она отметила, что важно уметь слушать военного, который хочет что-то рассказать, но не стоит давить на него и расспрашивать, если он не хочет что-то вспоминать и о чем-то говорить.

"Если военный или ветеран делится тем, что пережил, как бы нам легко или трудно не было, очень важно действительно это выдерживать и выслушивать, потому что это позволяет построить контакт доверия, это позволяет быть безопасным человеком для этого военного", - отметила психолог.

По ее словам, есть другая сторона медали, когда военные с позиции заботы о своих родных не рассказывают, где они были и что пережили. В таком случае не нужно на человека давить и допытываться у него.

Также не стоит акцентировать внимание на изменениях, которые произошли в человеке во время несения военной службы. Например, не стоит говорить фразы "Ты таким не был раньше", потому что это будет подчеркивать негативные моменты, и это будет плохо влиять на отношения.

Неправильная коммуникация с военным может привести к самоизоляции, к проблемам с возвращением в общество, могут возникнуть проблемы с контактом в семье и с доверием. Также есть риск развития посттравматических стрессовых расстройств.

"Потому что контакт с другим человеком, если он безопасен - это одна из самых базовых вещей, которые позволяют преодолеть последствия психотравмы", - отметила психолог.

Также она отметила, что нужно быть искренними, если мы не знаем, как ответить военному, и честно сказать об этом.

"Бывает, что впадаем в ступор, когда нам что-то пишет военный или ветеран, мы не знаем, что ответить, и молчим. Это не хорошо. Здесь важно быть искренним и сказать: "Ты знаешь, я не знаю, что тебе ответить. Но я с тобой, я рядом". То есть мы словесно даем понимание, что мы есть друг у друга. Мы можем благодарить за то, что военный или ветеран делится с нами тем или иным. Но точно не говорить, что "Я тебя понимаю", если у нас за плечами нет боевого опыта. Также важный первый шаг - это не бояться, понимать, что в человеке будут изменения от боевого опыта. Но когда мы не имеем страха, то нам легче общаться", - рассказала психолог.

Смотрите видео о том, как правильно общаться с военными:

Топ фраз, которые нельзя говорить военным

Военный психолог Андрей Козинчук в "Сніданку з 1+1" назвал топ фраз, которые нельзя говорить военным.

1 "Ты убивал?"

По словам психолога, это одна из фраз, которая возмущает военных.

2. "Россияне не умеют воевать" и т.д.

Не стоит использовать фразы, которые обесценивают противника: "Да они там дебилы и ч*они", "Россияне не умеют воевать". В своей лексике, конечно, не надо превозносить врага, но нужно понимать, кто это. Ведь выставление врага слабым и никчемным обесценивает тяжелую борьбу, которую проводят украинские военные против оккупантов.

3. "Расскажи что-то интересное с войны"

4. "Мы за тебя волнуемся".

"Когда рассказывают, что "Мы за тебя так волнуемся", то мне кажется, что я плохо воюю или я что-то не умею делать, что вы за меня все так волнуетесь. И вот эти фразы, что "Мы за тебя так волнуемся, солнышко, ангела хранителя тебе"... Вот "солнышки" и "котики" - это очень сильно раздражает. Вот эти фразы, в которых, казалось бы, ничего плохого нет, но они могут видоизмененно восприниматься для военных", - объяснил психолог.

5 "А когда закончится война?"

Эта фраза, по словам психолога, входит в топ-3 фраз, которые не стоит употреблять в разговоре с военными.

"Это когда после "Привет! Рад тебя видеть" потом говорят: "Ну, давай, когда уже закончится война?". И ты осознаешь, что видимо в их голове есть представление, что нам сказали: "Здравствуйте, господа солдаты и офицеры. Довожу до вашего сведения график войны", и мы якобы все договорились об этом не говорить. Почему мы не любим фразу "Когда закончится война?", потому что мы не можем сказать, когда. Потому что это зависит от большого количества факторов", - объяснил Козинчук.

Смотрите видео о том, как правильно разговаривать с военными:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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