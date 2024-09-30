Надо за 5 секунд разоблачить зомби: сложная головоломка на внимательность

Головоломки и другие подобные виды загадок помогают тренировать мозг и обострять внимательность к деталям. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче предыдущей.
При этом подобные загадки пригодятся не только, если вы хотите потренировать свой ум, но и тогда, когда вы просто хотите отдохнуть и провести время весело и с пользой.
В следующей загадке нужно отгадать, кто из изображенных на рисунке лиц - зомби, пишет jagranjosh. Придется хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.
При этом придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается всего 5 секунд.
Если вы найдете зомби за 5 секунд, это означает, что вы обладаете поразительной способностью быстро обрабатывать визуальную информацию, которая свойственна людям с высоким IQ.
Попробуйте сосредоточиться на задании, не отвлекаться и справиться с загадкой настолько быстро, как вам только удастся.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.
Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно угадать, какая красная точка больше - только гений даст правильный ответ за 5 секунд.
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