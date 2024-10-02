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Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

Алёна Воронина
2 октября 2024, 13:27
24
Не всем известно, сколько должен стоять портрет умершего и что делать с портретом после похорон.
Фотографии
Можно ли хранить фотографии умерших/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Когда умирает кто-то из близких людей, то родным часто хочется сохранить память об этом человеке, оставляя при себе какие-то вещи, которые будут о нем напоминать. Часто такими предметами, которые хранят в себе память об умершем, являются фотографии. Но в таком случае могут возникнуть вопросы, что делать с фотографией умершего и можно ли хранить фотографии умерших на телефоне или в любом другом виде.

По мнению экстрасенсов, фотографии людей, которые умерли, не стоит хранить рядом с другими фотографиями или выставлять на всеобщее обозрение, пишет ritual24.kiev.ua. Это объясняется тем, что фото умерших могут хранить в себе негативную энергетику. Такими же "негативно заряженными" могут быть и другие вещи покойного - личные вещи, одежда и т.п.

Поэтому такие фото не советуют ставить на видном месте, а также рядом с фотографиями живых людей.

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Такого же мнения придерживаются и психологи, но они называют другую причину. По словам психологов, если родные постоянно будут видеть фотографии умершего человека, который был им дорог, то таким образом они просто будут бередить свою душевную рану. Чтобы легче пережить горе утраты, отпустить человека и продолжать свою жизнь, лучше в период траура не ставить такие фото на видное место.

Если такие фото будут в этот период времени стоять на видном месте, то это будет постоянным напоминанием о прошлом, что может мешать смириться с потерей и начать новую жизнь.

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