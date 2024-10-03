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Только настоящий детектив разгадает загадку: надо угадать, где спряталась мышь

Алёна Воронина
3 октября 2024, 14:45
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Мало кому удастся всего за 11 секунд отыскать непослушного грызуна на картинке.

Загадка
Надо за 11 секунд угадать, где спряталась мышь/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно найти что-то скрытое, часто являются очень сложными для разгадывания. Ведь предметы, животные или люди, которых нужно отыскать по условиям загадки, нередко спрятаны настолько искусно, что их невозможно увидеть "невооруженным глазом".

В следующей загадке нужно отыскать мышь, которая спряталась на замысловатой картинке с котом, укравшим сосиски, пишет jagranjosh.

видео дня

Мама, папа и двое детей собрались под деревом и ругают кота за такой нечестный поступок. К ним присоединились также домашние животные - две собаки. А птички переполошено летают вокруг, глядя на эту сцену.

А мышка, пользуясь тем, что на нее никто не обращает внимание, спряталась где-то среди животных и людей. И отыскать ее нужно максимально быстро - всего за 11 секунд.

Загадка
Нужно за 11 секунд угадать, где спряталась мышь/ jagranjosh

Если вы не против посоревноваться со временем и включить своего "внутреннего детектива", тогда двигайтесь только вперед и не останавливайтесь перед трудностями.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Мышь заметить непросто/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений сможет найти свечу всего за 7 секунд. Придется приложить максимум усилий, чтобы догадаться, где именно спрятана свеча.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия между рисунками сможет только самый внимательный. Непросто будет понять, чем именно отличаются картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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