УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какие домашние обязанности ребенка в разном возрасте: список, который стоит знать родителям

Алёна Воронина
30 сентября 2024, 17:16
110
Ребенка еще с детства нужно учить самостоятельности, и для этого его постепенно нужно приучать к определенным обязанностям.
Уборка дома, дети
Какие домашние обязанности ребенка в разном возрасте/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Есть перечень дел, которые дети могут самостоятельно выполнять в зависимости от их возраста. Стоит позволять ребенку еще с детства самостоятельно принимать несложные решения и выполнять простую работу дома, чтобы ребенок вырос ответственным и способным принимать решения. Ведь дети, как и взрослые, стремятся чувствовать свою важность для этого мира, самореализоваться и быть полезными для общества.

На YouTube-канале "Хмаринка" рассказали о том, что ребенку можно позволять делать дома на каждом из этапов его жизни. Есть определенный перечень прав и обязанностей, который поможет родителям приучить детей к самостоятельности постепенно, начиная с первого года жизни.

"Но важно не просто в приказном порядке требовать выполнять эти правила, а найти к ребенку особый подход, чтобы всем в семье было комфортно", - говорится в видео.

Что должен делать ребенок по дому в разном возрасте

1-3 года

  • ребенок может убирать за собой, например, вместе с родителями вытереть молоко, которое сам разлил,
  • решать вместе с родителями, что одеть (но родители должны следить за сезонностью и безопасностью одежды),
  • самостоятельно есть, а также решать, доедать или нет всю еду с тарелки,
  • решать, какую книгу ему почитают родители,
  • с какими игрушками играть и какими игрушками поделиться с друзьями,
  • когда использовать горшок (родители могут спросить: "Тебе нужно воспользоваться горшком, прежде чем мы выйдем из дома?", но не настаивать, ведь ребенку нужно учиться самостоятельно чувствовать сигналы своего тела).

3-5 лет

  • ухаживать за собственной одеждой,
  • следить за порядком в своей комнате и самостоятельно ее оформлять,
  • выбирать, что есть (но здесь родители могут установить правила питания, если хотят ограничить доступ детей к нездоровой пище),
  • решать, когда и с кем играть,
  • принимать решение, какие мероприятия посещать, за исключением обязательных семейных праздников, если в семье есть такая традиция.

6-9 лет

  • решать, какой будет длина их волос и какую прическу носить,
  • убирать на столе за собой после еды,
  • брать на себя простые хлопоты по дому, например, подметание, мытье посуды,
  • выполнять домашние задания,
  • собирать школьный рюкзак вечером,
  • решать, как проводить свое время после выполнения основных обязанностей, таких как домашнее задание,
  • выбирать, заниматься ли им музыкой, рисованием или другим видом творчества после школы,
  • решать, какой вид спорта предпочесть или заниматься ли спортом вообще, если для родителей это не принципиально,
  • приготовить простенькую еду для себя.

10-12 лет

  • паковать школьный обед,
  • следить за ногтями и ухаживать за волосами,
  • играть с другом от одного пункта к другому по соседству при условии, что родители всегда знают, где они,
  • оставаться дома без взрослых и решать, кто из родителей или других родственников будет с ними.

13-15 лет

  • вставать утром по будильнику без помощи родителей,
  • стирать собственное белье,
  • временно менять внешность (а вот решение о постоянных тату и пирсинге надо принимать после 18 лет)
  • ездить в автобусе и метро,
  • ходить в кино с друзьями,
  • могут подрабатывать, выполняя доступную для подростков работу,
  • контролировать собственные расходы.

Смотрите видео о том,что должен делать ребенок по дому в разном возрасте:

Как сформировать самостоятельность ребенка

Психолог Марина Романенко на своем YouTube-канале рассказала о домашних обязанностях ребенка. Она объяснила, как наделить ребенка обязанностями в семье и как правильно это сделать.

"Самостоятельность не сформируется, если мы что-то делаем за детей. Поэтому нам точно придется перестать делать за ребенка многое. А здесь будет следующий шаг, который точно не понравится родителям: ребенок точно что-то забудет, куда-то не успеет, где-то точно попадет, то есть произойдут потери. То домашние задания не сделает, то форму забудет, то забудет посмотреть, что было задано - что-то выполнит, что-то не выполнит. Но родителям такое не нравится, они хотят, чтобы ребенок был идеальным, чтобы все вовремя делал, чтобы ничего не забывал. Но без вот этих потерь не сформируется самостоятельность", - подчеркнула психолог.

С определенным временем ребенок сам начнет вспоминать, что вот это нужно взять, вот это нужно сделать, и так будет формироваться самостоятельность. Но если родители в этот период времени не выдерживают и начинают снова контролировать ребенка, все ему напоминать, то самостоятельность у него так и не сформируется.

"Слишком большой контроль убивает самоконтроль, а самоконтроль формируется только тогда, когда я помню о чем-то, и помню в основном потому, что что-то мне не хватало в какой-то момент времени. То есть это является необходимым этапом формирования самостоятельности ребенка", - отметила Романенко.

Что входит в обязанности ребенка

Приучение ребенка к обязанностям - это следующий шаг после формирования самостоятельности. Не нужно учить ребенка одновременно и самостоятельности, и выполнению обязанностей, ведь это для него будет трудно. Одно и другое должны быть постепенными и идти друг за другом.

"Обязанностями нужно награждать ребенка. Что такое награждать? Это не нагружать, а поднимать статус. Не говорить: "Да сколько можно тебе говорить, когда ты вынесешь мусор?", а говорить: "Слушай, в нашей семье все делают что-то, чтобы семье жилось круто. И мы можем тебе доверить сейчас вот это". И дальше вы просто контролируете, чтобы это выполнялось, но вы не напоминаете, не сердитесь, если оно не сделано. Например, можете сказать: "Выбирай, ты можешь выбрасывать мусор каждый вечер или каждое утро, ты можешь закладывать посуду в посудомоечную машину и потом складывать на места или ты можешь пылесосить всю квартиру. Ребенок что-то одно выберет", - отметила психолог.

Свобода выбора уменьшает сопротивление, потому что ребенок может выбрать что-то самостоятельно.

Когда ребенок выбрал свой вариант, дальше нужно обсудить, какие условия выполнения этой задачи. Например, если это мусор, когда ребенок будет его выносить. Далее нужно предупредить ребенка, что вы время от времени будете ему напоминать об этом, чтобы он знал об этом и потом не сердился. Или можно предложить, чтобы ребенок сам поставил напоминание об этом у себя не телефоне, и когда это напоминание сработает, он должен пойти и вынести мусор. Пусть ребенок выберет - или вы напоминаете, или телефон.

И родителям также важно знать, что у ребенка эта привычка выполнять эту обязанность может формироваться достаточно долго - у кого-то на это может уйти несколько месяцев, а у кого-то год.

Смотрите видео о том, как предоставить обязанности ребенку и приучить его к самостоятельности:

Кто такая Марина Романенко?

Марина Романенко – это практикующий психолог, сертифицированный коуч, основатель Академии Профессионального Родительства, владелица школы и детского сада "Первая Детская Академия".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

психолог ребенок психология дети
Реклама

Главное за день

В Украину сунет вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончится

В Украину сунет вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончится

18:35 Синоптик
Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ "Котлубань"

Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ "Котлубань"

18:33 Мир
Беларусь бряцает оружием у границ с Украиной: в ЦПД назвали главную цель Минска

Беларусь бряцает оружием у границ с Украиной: в ЦПД назвали главную цель Минска

18:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике 35064

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике

Гороскоп на завтра 1 октября: Львам - крупная прибыль, Козерогам - отличные новости 18686

Гороскоп на завтра 1 октября: Львам - крупная прибыль, Козерогам - отличные новости

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер 16166

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

Украину засыпало первым снегом, несутся ливни: в какие регионы ворвется непогода 11219

Украину засыпало первым снегом, несутся ливни: в какие регионы ворвется непогода

Последние новости

18:51

На двоих трое детей и 12 лет разницы: известная украинская актриса вышла замуж

18:42

Сколько украинцев останутся за границей после войны : прогноз от миграционных аналитиков новости компании

18:35

В Украину сунет вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончитсяВидео

18:33

Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ "Котлубань"

18:14

Беларусь бряцает оружием у границ с Украиной: в ЦПД назвали главную цель Минска

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
18:12

Трамп неожиданно "рассыпался" в комплиментах в адрес Зеленского

17:38

РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска: сколько километров осталось до города - BILD

17:16

Какие домашние обязанности ребенка в разном возрасте: список, который стоит знать родителямВидео

17:12

Покров Пресвятой Богородицы: очень строгие приметы и запреты 1 октября

Реклама
17:11

РФ рекордно ударила по Украине дронами: сентябрь стал самым "горячим" месяцем

16:59

Переживет ли Украина зиму 2025: в ДТЭК раскрыли краткосрочный план

16:26

Планы неизвестны: в WSJ заявили о вторжении Израиля в Ливан уже в ближайшие дни

16:15

Российского пропагандиста "затрехсотил" дрон во время съемокВидео

16:14

Подрыв штаба РФ и "слив" Украине секретных документов: СМИ о спецоперациях ГУР

16:09

Не снимая колес: как узнать, надо ли менять тормозные диски - простой способВидео

15:48

Орбан с "друзьями мира" инициирует "мирный" саммит между Украиной и Россией - СМИ

15:38

Не поняли, где начинаются "красные линии": на росТВ опозорились, объясняя слова Путина

15:31

Церковный праздник 1 октября: что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы

15:26

Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская призналась, где находится сейчас

15:17

Пауков и плодовых мушек в доме не будет: женщина поделилась интересной хитростью

Реклама
15:12

"Уничтожают все": враг максимально бьет по Волчанску – полковник назвал цель РФ

14:58

РФ "разрешила" удары БпЛА по своей территории вопреки ядерной доктрине: заявление Пескова

14:57

Надо за 5 секунд разоблачить зомби: сложная головоломка на внимательность

14:40

Путин подписал указ о призыве: в армию приказали набрать более 130 тысяч россиян

14:37

В каких случаях украинцев не будут наказывать за паспорт РФ под оккупацией - разъяснение

14:34

"Подбивают к нему клинья": Надя Дорофеева пожаловалась на популярность мужа

14:23

В Украине ударит мороз: какие области накроет сильное похолодание

14:20

Водителям на заметку: что означает круг с восклицательным знаком на панели авто

14:06

Шикарные горячие бутерброды на скорую руку - будут есть всеВидео

13:58

Беларусь начала внезапную проверку войск и призыв резервистов: что известно

13:52

Массированные обстрелы Россией Запорожья КАБами: в ВСУ назвали причину

13:22

Россия может прекратить наносить удары "Шахедами" по Украине: Братчук назвал условие

13:20

Пылевая буря атакует Украину: сколько она продлится и когда накроет Киев

13:05

Покойный Курт Кобейн впервые стал дедушкой - 32-летняя Фрэнсис родила первенца

12:58

"Не может сидеть на месте": Злата Огневич рассказала о службе ее 69-летнего отца в ВСУ

12:55

Одежда высушится быстрее: женщина поделилась интересной настройкой стиралки

12:48

Больше вреда, чем пользы: в Bloomberg назвали риски перемирия между Киевом Москвой

12:33

ЕС готовит новый вид санкций против России: что предполагается - СМИ

12:22

Обнаруживают ежедневно: в ТЦК признались, как находят граждан, которые не обновили данные

12:01

Положинский прокомментировал зарплату военного и почему недоволен своей службой

Реклама
11:50

Эксперты призвали водителей срочно убрать опавшие листья из машины: в чем причина

11:48

Для чего опытные хозяйки кладут лук в унитаз: интересная хитростьВидео

11:47

"Надо просто выжить": Розумный сказал, почему сейчас проблема депопуляции неактуальнаВидео

11:20

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Кроликам - ошибки, Свиньям - разочарование

11:18

Россияне попали в собственную ловушку на Курщине: Forbes раскрыло ироничный провал РФ

11:12

Может начаться "Большая война": Израиль нанес более тысячи ударов по Ливану - Шарп

10:50

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике

10:35

"Готовят большие штурмы": офицер ВСУ предупредил о планах РФ и назвал направление

10:26

"Люблю тебя": беременная Анна Кошмал показала редкий снимок с мужем

10:12

Украину накрыла пылевая буря: жители ряда городов жалуются на проблемы с дыханиемВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять