Какие домашние обязанности ребенка в разном возрасте: список, который стоит знать родителям

Ребенка еще с детства нужно учить самостоятельности, и для этого его постепенно нужно приучать к определенным обязанностям.

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Какие домашние обязанности ребенка в разном возрасте/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Есть перечень дел, которые дети могут самостоятельно выполнять в зависимости от их возраста. Стоит позволять ребенку еще с детства самостоятельно принимать несложные решения и выполнять простую работу дома, чтобы ребенок вырос ответственным и способным принимать решения. Ведь дети, как и взрослые, стремятся чувствовать свою важность для этого мира, самореализоваться и быть полезными для общества.

На YouTube-канале "Хмаринка" рассказали о том, что ребенку можно позволять делать дома на каждом из этапов его жизни. Есть определенный перечень прав и обязанностей, который поможет родителям приучить детей к самостоятельности постепенно, начиная с первого года жизни.

"Но важно не просто в приказном порядке требовать выполнять эти правила, а найти к ребенку особый подход, чтобы всем в семье было комфортно", - говорится в видео.

Что должен делать ребенок по дому в разном возрасте

1-3 года

ребенок может убирать за собой, например, вместе с родителями вытереть молоко, которое сам разлил,

решать вместе с родителями, что одеть (но родители должны следить за сезонностью и безопасностью одежды),

самостоятельно есть, а также решать, доедать или нет всю еду с тарелки,

решать, какую книгу ему почитают родители,

с какими игрушками играть и какими игрушками поделиться с друзьями,

когда использовать горшок (родители могут спросить: "Тебе нужно воспользоваться горшком, прежде чем мы выйдем из дома?", но не настаивать, ведь ребенку нужно учиться самостоятельно чувствовать сигналы своего тела).

3-5 лет

ухаживать за собственной одеждой,

следить за порядком в своей комнате и самостоятельно ее оформлять,

выбирать, что есть (но здесь родители могут установить правила питания, если хотят ограничить доступ детей к нездоровой пище),

решать, когда и с кем играть,

принимать решение, какие мероприятия посещать, за исключением обязательных семейных праздников, если в семье есть такая традиция.

6-9 лет

решать, какой будет длина их волос и какую прическу носить,

убирать на столе за собой после еды,

брать на себя простые хлопоты по дому, например, подметание, мытье посуды,

выполнять домашние задания,

собирать школьный рюкзак вечером,

решать, как проводить свое время после выполнения основных обязанностей, таких как домашнее задание,

выбирать, заниматься ли им музыкой, рисованием или другим видом творчества после школы,

решать, какой вид спорта предпочесть или заниматься ли спортом вообще, если для родителей это не принципиально,

приготовить простенькую еду для себя.

10-12 лет

паковать школьный обед,

следить за ногтями и ухаживать за волосами,

играть с другом от одного пункта к другому по соседству при условии, что родители всегда знают, где они,

оставаться дома без взрослых и решать, кто из родителей или других родственников будет с ними.

13-15 лет

вставать утром по будильнику без помощи родителей,

стирать собственное белье,

временно менять внешность (а вот решение о постоянных тату и пирсинге надо принимать после 18 лет)

ездить в автобусе и метро,

ходить в кино с друзьями,

могут подрабатывать, выполняя доступную для подростков работу,

контролировать собственные расходы.

Смотрите видео о том,что должен делать ребенок по дому в разном возрасте:

Как сформировать самостоятельность ребенка

Психолог Марина Романенко на своем YouTube-канале рассказала о домашних обязанностях ребенка. Она объяснила, как наделить ребенка обязанностями в семье и как правильно это сделать.

"Самостоятельность не сформируется, если мы что-то делаем за детей. Поэтому нам точно придется перестать делать за ребенка многое. А здесь будет следующий шаг, который точно не понравится родителям: ребенок точно что-то забудет, куда-то не успеет, где-то точно попадет, то есть произойдут потери. То домашние задания не сделает, то форму забудет, то забудет посмотреть, что было задано - что-то выполнит, что-то не выполнит. Но родителям такое не нравится, они хотят, чтобы ребенок был идеальным, чтобы все вовремя делал, чтобы ничего не забывал. Но без вот этих потерь не сформируется самостоятельность", - подчеркнула психолог.

С определенным временем ребенок сам начнет вспоминать, что вот это нужно взять, вот это нужно сделать, и так будет формироваться самостоятельность. Но если родители в этот период времени не выдерживают и начинают снова контролировать ребенка, все ему напоминать, то самостоятельность у него так и не сформируется.

"Слишком большой контроль убивает самоконтроль, а самоконтроль формируется только тогда, когда я помню о чем-то, и помню в основном потому, что что-то мне не хватало в какой-то момент времени. То есть это является необходимым этапом формирования самостоятельности ребенка", - отметила Романенко.

Что входит в обязанности ребенка

Приучение ребенка к обязанностям - это следующий шаг после формирования самостоятельности. Не нужно учить ребенка одновременно и самостоятельности, и выполнению обязанностей, ведь это для него будет трудно. Одно и другое должны быть постепенными и идти друг за другом.

"Обязанностями нужно награждать ребенка. Что такое награждать? Это не нагружать, а поднимать статус. Не говорить: "Да сколько можно тебе говорить, когда ты вынесешь мусор?", а говорить: "Слушай, в нашей семье все делают что-то, чтобы семье жилось круто. И мы можем тебе доверить сейчас вот это". И дальше вы просто контролируете, чтобы это выполнялось, но вы не напоминаете, не сердитесь, если оно не сделано. Например, можете сказать: "Выбирай, ты можешь выбрасывать мусор каждый вечер или каждое утро, ты можешь закладывать посуду в посудомоечную машину и потом складывать на места или ты можешь пылесосить всю квартиру. Ребенок что-то одно выберет", - отметила психолог.

Свобода выбора уменьшает сопротивление, потому что ребенок может выбрать что-то самостоятельно.

Когда ребенок выбрал свой вариант, дальше нужно обсудить, какие условия выполнения этой задачи. Например, если это мусор, когда ребенок будет его выносить. Далее нужно предупредить ребенка, что вы время от времени будете ему напоминать об этом, чтобы он знал об этом и потом не сердился. Или можно предложить, чтобы ребенок сам поставил напоминание об этом у себя не телефоне, и когда это напоминание сработает, он должен пойти и вынести мусор. Пусть ребенок выберет - или вы напоминаете, или телефон.

И родителям также важно знать, что у ребенка эта привычка выполнять эту обязанность может формироваться достаточно долго - у кого-то на это может уйти несколько месяцев, а у кого-то год.

Смотрите видео о том, как предоставить обязанности ребенку и приучить его к самостоятельности:

Кто такая Марина Романенко? Марина Романенко – это практикующий психолог, сертифицированный коуч, основатель Академии Профессионального Родительства, владелица школы и детского сада "Первая Детская Академия".

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