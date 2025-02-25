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Будет цвести годами: садоводы сказали, как часто нужно поливать орхидею

Марина Фурман
25 февраля 2025, 16:07
112
Полив растения зависит от многих факторов.
орхидея
От каких факторов зависит полив орхидеи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Как правильно ухаживать за растением
  • Как часто нужно поливать орхидею

Ухаживать за орхидеей, чтобы она была здоровой и радовала владельцев цветением бывает довольно сложно. Ведь важно следить за температурой в которой находится растение или же нужно правильно выбрать почву и горшок для растения. Кроме того, чрезмерный полив - одна из самых больших ошибок, которые допускают садоводы, ухаживая за орхидеями. Главред со ссылкой на портал Martha Stewart выяснил, как правильно поливать этот экзотический цветок.

Как часто поливать орхидею

На самом деле не существует единого правильного ответа на вопрос, как часто следует поливать орхидею - это зависит от разных факторов, таких как:

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Почва. Известно, что некоторые почвенные смеси высыхают быстрее, чем другие.

"Например, смесь, которая состоит преимущественно из коры, не удерживает влагу так долго, как смесь сфагнума и мха, поэтому растению может потребоваться немного больше воды или немного более частый полив, чем мха", - говорит садовод Джастин Хэнкок.

Температура. Как и большинство растений, орхидеи нуждаются в меньшем поливе при низких температурах и высокой влажности, тогда как в более теплых условиях с низкой влажностью их потребность в воде возрастает.

Солнечный свет. При высоком уровне освещенности орхидея будет активнее потреблять ресурсы и нуждаться в большем количестве воды, чем в условиях более слабого света.

Размер контейнера. Орхидею в большом горшке обычно нужно поливать реже, чем орхидею в маленьком горшке. Это связано с тем, что меньшие горшки вмещают меньше почвы.

Как поливать орхидею

Способ полива орхидеи зависит от ее горшка. Если она посажена в контейнер с дренажным отверстием, поливайте ее медленно водой комнатной температуры.

"Чем медленнее поливать, тем больше воды впитается корнями и почвенной смесью... Лучше всего использовать воду комнатной температуры, - говорит Генкок.

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