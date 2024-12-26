Что делать, если у орхидеи желтеют листья: как вернуть невероятное цветение

Как часто подкармливать орхидею, чтобы листья не желтели, а цветы пышно цвели - флористы дали советы.

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Почему желтеют листья у орхидеи / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

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У орхидеи могут желтеть листья по нескольким причинам

Как спасти растение с помощью растворов

Как часто нужно поливать орхидеи, чтобы они имели красивый и здоровый вид - опытные специалисты поделились полезными советами. Очень многие люди выбирают орхидеи из-за их нежного и хрупкого цвета, однако они требуют тщательного и правильного ухода. Всем, кто хотят приобрести в свой дом орхидею, следует помнить, что эти растения не любят много влаги. Зато лучше слегка подсушить почву, чем ее залить водой. Обычно растение лучше подливать один раз в неделю, но все зависит от скорости просыхания почвы.

Флористы рассказали, что большинство видов орхидей в природе растут в тропиках, где всегда высокая влажность воздуха. Поэтому для домашних орхидей, следует применить метод опрыскивания.

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Что делать когда желтеют листья у орхидеи

Специалисты предупреждают, что увядание ствола орхидеи может свидетельствовать о серьезных симптомах. Известно, что процесс увядания листьев может наступать из-за недостатка солнечного света. Яркий свет, но не прямые лучи солнца, жизненно необходимы для орхидеи, ведь она любит тепло. Поэтому из-за недостатка света листья орхидеи начинают желтеть и портится стебель. Чтобы спасти цветок, необходимо полностью обрезать его верхушку, а затем стоит долго ждать, пока орхидея полностью восстановится.

Листья орхидеи также могут желтеть из-за отсутствия удобрений или неправильно подобранного средства. Орхидея нуждается в определенном количестве калия, поэтому его недостаток приводит к опадению листьев.

Желтые листья обязательно должны опасть, ведь в них уже остановились все естественные обменные процессы. Это произойдет независимо от причин, вызвавших пожелтение. Обычно опадение листьев происходит из-за ряда проблем:

перенесенный стресс

старения растения

больных корней

переливании или пересыхании растения

Сколько можно держать орхидею в воде, чтобы оживить ее

Если вы заметили, что ваша любимая орхидея заболела, тогда поможет метод оживить ее в воде.

Если у вашей орхидеи остался хотя бы один листок, то еще существует способ спасти ее. Для начала стоит набрать в прозрачную емкость теплую воду и опустить туда орхидею листьями вниз так, чтобы жидкость не касалась места, откуда начинает расти стебель. Через 4-6 часов растение стоит вытащить и хорошо просушить. Процедуру следует повторять, пока не начнут появляться корни. В воду также можно добавить сахара - 1 чайную ложку на литр. Считается, что это ускорит рост растения.

Также специалисты советуют еще один метод для лечения орхидеи. Если в орхидее остался хотя бы один корешок, но уже начали опадать листья - растение можно попробовать спасти. Разрежьте пластиковую бутылку пополам и налейте туда воду и сверху поместите обработанную фунгицидом орхидею. Однако между корнями и водой должно оставаться до 2 см, чтобы влага могла испаряться и питать растение.

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