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От орхидей до денежного дерева: какие растения приносят счастье и удачу в дом

Даяна Швец
12 октября 2024, 12:46
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Некоторые растения могут помочь привлечь удачу в дом.
Орхидея, денежное дерево
ТОП-5 растений, которые принесут удачу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Есть комнатные растения и цветы, которые ассоциируются с благополучием и счастьем. И чтобы проверить это, не обязательно быть опытным садоводом. Однако помните, что растения нуждаются в надлежащем уходе - больные или засохшие растения могут создать негативную атмосферу, пишет southernliving.

Денежное дерево

Это растение считается символом удачи, богатства и финансового успеха, особенно в азиатских культурах. Оно также приносит в дом положительную энергию, известную как "ци" в фэн-шуй. Денежное дерево лучше всего растет при ярком непрямом свете и высокой влажности. Его следует сажать в хорошо дренированную почву и поливать, когда верхний слой почвы высыхает на 5 см. Частый полив не требуется.

Орхидея

Этот цветок требует больше ухода, чем другие комнатные растения, но, как говорят, дарит удачу за усердие. Разные виды орхидей нуждаются в разном уходе: некоторым нравится рассеянный свет, другим - больше солнца. Важно использовать специальный грунт для орхидей, который обеспечивает надлежащую вентиляцию и дренаж. Сфагнум и кора помогут создать идеальные условия.

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Что известно об орхидеях?

Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Эвкалипт

Листья эвкалипта, напоминающие серебряные монеты, символизируют будущее богатство. Также его используют для улучшения здоровья, размещая в ванной комнате. Для выращивания эвкалипта нужно обеспечить шесть часов прямого солнечного света в день. Поливать следует после высыхания верхнего слоя почвы на 5 см и время от времени подрезать для сохранения компактности.

Цитрусовые деревья

Цитрусовые деревья можно выращивать дома, и это может быть даже удобнее, чем на открытом воздухе. Они символизируют плодородие: чем больше плодов приносит дерево, тем больше удачи оно привносит в дом. Для хорошего роста нужно обеспечить дереву не менее шести часов солнечного света в день и темноту ночью. Поливать следует, когда верхний слой почвы высыхает на 2-5 см.

Священный базилик

Священный базилик известен своими целебными свойствами и способностью очищать пространство от негативной энергии. Его также можно использовать для приготовления пищи. Растение не требует особой почвы, но ему необходимо много солнечного света. Оно может расти и в тени, но при недостаточном освещении начнет чахнуть.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс - инфографика / Главред

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Напомним, что раскрыт секрет опытных флористов, зачем ставить гортензию в холодильник. Даже очень пересохшее растение есть шанс вернуть к жизни всего за несколько часов.

Также существует неожиданная разгадка, для чего садоводы в октябре посыпают сад перцем чили. Интересно, что эта приправа может выполнять важную функцию для сохранения урожая.

Существует непревзойденный рецепт, как реанимировать орхидею без мха. Флористы успокаивают, что спасти засохшую орхидею можно и с помощью других подручных средств.

Также садоводы озвучили рецепт уникального удобрения, от которого орхидея воскреснет и забуяет цветом. Опытные садоводы советуют для этого использовать простой ингредиент из кухни - банановую кожуру.

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