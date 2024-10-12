От орхидей до денежного дерева: какие растения приносят счастье и удачу в дом

Некоторые растения могут помочь привлечь удачу в дом.

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ТОП-5 растений, которые принесут удачу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Есть комнатные растения и цветы, которые ассоциируются с благополучием и счастьем. И чтобы проверить это, не обязательно быть опытным садоводом. Однако помните, что растения нуждаются в надлежащем уходе - больные или засохшие растения могут создать негативную атмосферу, пишет southernliving.

Денежное дерево

Это растение считается символом удачи, богатства и финансового успеха, особенно в азиатских культурах. Оно также приносит в дом положительную энергию, известную как "ци" в фэн-шуй. Денежное дерево лучше всего растет при ярком непрямом свете и высокой влажности. Его следует сажать в хорошо дренированную почву и поливать, когда верхний слой почвы высыхает на 5 см. Частый полив не требуется.

Орхидея

Этот цветок требует больше ухода, чем другие комнатные растения, но, как говорят, дарит удачу за усердие. Разные виды орхидей нуждаются в разном уходе: некоторым нравится рассеянный свет, другим - больше солнца. Важно использовать специальный грунт для орхидей, который обеспечивает надлежащую вентиляцию и дренаж. Сфагнум и кора помогут создать идеальные условия.

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Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Эвкалипт

Листья эвкалипта, напоминающие серебряные монеты, символизируют будущее богатство. Также его используют для улучшения здоровья, размещая в ванной комнате. Для выращивания эвкалипта нужно обеспечить шесть часов прямого солнечного света в день. Поливать следует после высыхания верхнего слоя почвы на 5 см и время от времени подрезать для сохранения компактности.

Цитрусовые деревья

Цитрусовые деревья можно выращивать дома, и это может быть даже удобнее, чем на открытом воздухе. Они символизируют плодородие: чем больше плодов приносит дерево, тем больше удачи оно привносит в дом. Для хорошего роста нужно обеспечить дереву не менее шести часов солнечного света в день и темноту ночью. Поливать следует, когда верхний слой почвы высыхает на 2-5 см.

Священный базилик

Священный базилик известен своими целебными свойствами и способностью очищать пространство от негативной энергии. Его также можно использовать для приготовления пищи. Растение не требует особой почвы, но ему необходимо много солнечного света. Оно может расти и в тени, но при недостаточном освещении начнет чахнуть.

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