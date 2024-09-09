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Как правильно обрезать розы на зиму: весной поразят всех своей красотой

Юлия Закрепа
9 сентября 2024, 23:58
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В каком месяце нужно обрезать розы осенью, чтобы они сохранили свой здоровый вид - садоводы поделились полезными лайфхаками.
Как правильно обрезать розы на зиму: весной поразят всех своей красотой
Когда обрезка роз на зиму в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Что будет, если не обрезать розы на зиму и почему стоит это делать - специалисты рассказали о преимуществах таких процедур для растений. Известно, что осенняя обрезка роз поможет улучшить и укрепить их иммунитет. Также, если обрезать цветы, то их легче укрыть на зиму и ухаживать за ними.

Можно ли обрезать розы при минусовой температуре

Специалисты рассказали, что обрезку роз осенью стоит делать, когда температура на улице уже имеет регулярные ночные морозы до -5 градусов. Таким образом это поможет подготовить розы к укрытию и повысить их устойчивость к сильным морозам.

Также не стоит делать обрезку цветов до начала морозов, ведь срезание бутонов в теплую погоду может стимулировать их рост, а это может существенно повредить растению. Эксперты советуют начинать обрезать розы после того, как температура ночью опустится ниже 0 градусов и будет стабильна.

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Также можно укрыть цветы и стоит делать это сразу после обрезки роз. Однако, стоит обратить внимание на прогноз погоды, если потеплений в ближайшие 2 недели не будет, тогда цветы можно накрывать. Однако, если заморозки есть в прогнозе единичные, то лучше укрыть розы уже зимой, а именно в декабре.

Как правильно обрезать розы осенью на зиму

Опытные садоводы рассказали, что лучший срок начала обрезки роз - это середина или конец октября. Стоит обратить внимание на то, чтобы температура воздуха ночью достигала около -3 градуса. Отмечают, что в теплые дни не нужно делать обрезку роз, ведь растения еще находятся в фазе роста, поэтому такие действия будут только стимулировать активный рост роз.

После того, как вы обрезали розы, стоит их правильно окучить. Подрезанные кусты роз нужно засыпать сухой землей на 10 см, чтобы привитые ветви были под небольшим слоем почвы. Стоит взять верхний слой земли из сада и насыпать внутрь куста, однако запрещено добавлять опилки для окучивания.

Также опытные садоводы рассказали, что стоит укрыть кусты роз после обрезки. Если температура на улице не очень холодная, то кусты роз можно не укрывать до заморозков. Однако, если заморозки небольшие, то цветок без укрытия можно держать даже до декабря.

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