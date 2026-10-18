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Засохший цветок или упавшее зеркало: 6 примет, предвещающих беду

Марина Иваненко
18 октября 2026, 11:45
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Народные приметы о доме - какие шесть бытовых ситуаций считались предвестниками неприятностей? Что означают остановка часов, разбитое зеркало и засохшие цветы.
приметы о несчастьях
приметы о несчастьях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие изменения в доме связывали с неприятностями
  • Почему засыхают цветы и перегорают лампочки
  • Какие народные поверья имеют бытовое объяснение

В народной культуре бытовые мелочи всегда имели особое значение. Наши предки верили, что внезапные изменения в доме могут предупреждать о предстоящих трудностях, проблемах со здоровьем или конфликтах. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как отмечает издание ФАКТЫ, существует как минимум шесть распространённых примет, которые в народе считались тревожными предзнаменованиями. В то же время у большинства из этих ситуаций есть вполне обычные и логичные объяснения.

Какие бытовые приметы считались дурными знаками

1. Неожиданное появление насекомых

Внезапное появление большого количества тараканов или муравьев в доме в народе связывали с возможными болезнями жильцов. Считалось, что такие неприятные изменения могут предупреждать о грядущих неприятностях.

На самом деле причины обычно гораздо проще. Насекомых привлекают остатки еды, открытые продукты, повышенная влажность и доступные щели в стенах или полу. Поэтому их появление чаще всего свидетельствует о благоприятных условиях для размножения, а не о каких-то будущих событиях.

Об источнике: ФАКТЫ

"ФАКТЫ" (Fakty.ua) - ведущее украинское СМИ, основанное в 1997 году Александром Швецем.Пройдя путь от самой тиражной ежедневной газеты страны до современного онлайн-портала, издание освещает ключевые новости Украины и мира, а также публикует практические советы для широкого круга читателей.

2. Остановка часов

Часы, которые внезапно перестали работать, также считались тревожным знаком. Согласно некоторым народным поверьям, остановка наручных часов предвещала финансовые потери, а настенных - проблемы со здоровьем кого-то из членов семьи.

Однако в большинстве случаев остановка часов имеет вполне прозаическое объяснение. Причиной может быть разряженная батарейка, неисправность механизма или повреждение отдельных деталей. Если часы работают от электросети, стоит также проверить питание.

3. Падение шторы или карниза

Падение шторы или карниза раньше связывали с возможными ссорами с соседями, родственниками или другими близкими людьми. В народе верили, что такое событие может быть предупреждением о конфликтах в ближайшем будущем.

На самом деле карниз чаще всего падает из-за ослабленных креплений, неправильной установки или чрезмерного веса ткани. Чтобы избежать повторения ситуации, нужно проверить надежность креплений и при необходимости заменить их на более прочные.

4. Засохшее комнатное растение

Увядшее или внезапно засохшее комнатное растение в народе могли воспринимать как символ потери гармонии и жизненных сил в доме. Некоторые поверья связывали состояние цветов с общей атмосферой в семье.

Однако растения реагируют прежде всего на условия ухода. Причиной увядания могут быть недостаток или избыток воды, недостаточное освещение, сквозняки, вредители или заболевания корневой системы. Чтобы спасти цветок, стоит проверить состояние почвы, корней и условия его содержания.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

5. Треснутое или разбитое зеркало

Разбитое зеркало - одно из самых известных бытовых суеверий. Согласно распространённому суеверию, такое событие якобы предвещает семь лет неудач. Это поверье в течение долгого времени передавалось из поколения в поколение, благодаря чему оно стало частью народной культуры.

Однако никаких доказательств того, что разбитое зеркало может влиять на будущее человека, нет. В такой ситуации самое важное - позаботиться о безопасности: осторожно собрать осколки, не прикасаться к острым краям незащищенными руками и тщательно убрать мелкие осколки.

6. Перегорела новая лампочка

Перегорание новой лампочки вскоре после установки в народе связывали с возможными ссорами между супругами или напряженностью в семье. Такое событие могли воспринимать как предупреждение о грядущих недоразумениях.

На самом деле причиной могут быть перепады напряжения в электросети, заводской брак, перегрев или проблемы с патроном. Если лампочки перегорают регулярно, стоит проверить состояние электропроводки и при необходимости обратиться к квалифицированному электрику.

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