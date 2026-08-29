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Где нельзя хранить муку дома - приметы предков о богатстве в доме

Марина Иваненко
29 августа 2026, 18:02
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Где не следует хранить муку, чтобы она не портилась - почему рекомендуют держать этот продукт подальше от плиты, раковины и пола.
Где хранить муку?
Где хранить муку? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где не стоит хранить муку
  • Какие места считаются неподходящими
  • Где лучше хранить продукт

Мука издавна считалась одним из главных продуктов на кухне и символом семейного благополучия. Наши предки верили, что неправильный выбор места для его хранения может не только испортить продукт, но и навлечь на семью финансовые неурядицы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", в древности существовали четкие предостережения относительно того, где именно не стоит оставлять муку. Согласно народным поверьям, нарушение этих правил могло символически "вымыть" или "сжечь" накопленное богатство.

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Рядом с плитой и источниками тепла

Не рекомендуется ставить пакеты или мешки с мукой непосредственно рядом с варочной поверхностью или духовкой. С практической точки зрения высокая температура и постоянный нагрев могут негативно влиять на качество продукта.

В народе же верили, что открытый огонь и высокая температура способны "сжечь" накопленное богатство семьи. Поэтому муку старались держать подальше от печи и других источников тепла.

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Рядом с раковиной и источниками воды

Пространство рядом с раковиной считается неподходящим местом для хранения муки, поскольку повышенная влажность может привести к образованию комков, ухудшению качества продукта и появлению плесени.

Наши предки объясняли это предостережение ещё и символически: проточная вода якобы "смывает" богатство, поэтому продуктам, которые ассоциировались с благосостоянием, не место возле крана.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Просто на полу

Оставлять муку на полу не стоит даже в плотно закрытой упаковке. Там она может загрязниться, подвергнуться воздействию влаги или стать доступной для грызунов и других вредителей.

Существовала и народная приметка: вещи, лежащие на полу, якобы символизируют "униженное" благосостояние. Именно поэтому продукты старались хранить на полках или в специальных шкафах.

Где лучше всего хранить муку

Для хранения муки следует выбирать сухое, прохладное и темное место - кухонный шкаф или кладовую, подальше от солнечных лучей, плиты и раковины.

Чтобы защитить продукт от влаги, посторонних запахов и пищевых вредителей, его можно пересыпать в чистую сухую герметичную емкость из стекла или пищевого пластика.

Народные приметы о муке носят символическое значение, тогда как современные правила его хранения в первую очередь связаны с защитой продукта от влаги, тепла, света и вредителей.

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