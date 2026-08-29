Как очистить деревянные шкафы на кухне: простой способ отмыть жир

Магазинные средства могут уничтожить дерево за пару минут, однако выход есть. Поможет обычный уксус.

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Чем мыть деревянную кухню от жира - лайфхак / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как отмыть кухонные шкафы без агрессивной химии

Чем безопасно удалять въевшиеся пятна с фасадов

Как защитить деревянную мебель от жира

Со временем даже на самой чистой кухне деревянные шкафы покрываются пылью и тонкими брызгами жира, превращаясь в неприятную липкую поверхность, к которой не хочется прикасаться. В попытках вернуть гарнитуру прежний лоск легко поддаться соблазну и купить агрессивную бытовую химию, однако такие средства часто могут испортить защитный лак или краску.

К счастью, вернуть фасадам безупречную чистоту и свежесть можно с помощью простого, безопасного и доступного дуэта, который найдется в каждом доме - обычного белого уксуса и жидкого средства для мытья посуды. Главред разобрался, как это сделать.

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Как правильно мыть деревянные кухонные шкафы

Вам понадобится:

белый уксус;

пылесос с щелевой насадкой;

пульверизатор;

жидкое средство для мытья посуды;

салфетки из микрофибры;

универсальное моющее средство.

Перед началом работы обязательно протестируйте средство на незаметном участке, пишет Martha Stewart.

"Древесина пориста по своей природе, поэтому ей необходимо защитное покрытие, которое делает поверхность плотной и влагонепроницаемой. Если это покрытие в порядке, использовать чистящие средства безопасно. Если вы не уверены в стойкости покрытия, предварительный тест на скрытом от глаз фрагменте просто необходим", - объяснила эксперт по уборке Мэри Гальярди.

Также стоит проверить инструкциею производителя: для некоторых типов финишных покрытий требуются специальные средства или особый уход.

Убедившись, что состав безопасен, можно приступать к уборке.

1. Полностью освободите шкафы от содержимого.

2. Пропылесосьте внутренние полки, используя щелевую насадку.

3. Смешайте в пульверизаторе равные части белого уксуса и тёплой воды, добавив несколько капель жидкости для посуды, чтобы легко расщепить жир.

4. Распылите раствор на внешнюю сторону дверцы и оставьте на 1–2 минуты.

5. Насухо протрите поверхность салфеткой из микрофибры.

6. Обработайте аналогичным образом внутренние поверхности дверей и полки, выждав 1–2 минуты.

7. Снова протрите их микрофиброй.

8. Смочите чистую салфетку обычной водой и удалите остатки уксусного раствора со всех поверхностей.

9. Тщательно вытрите мебель насухо другой сухой салфеткой из микрофибры.

Очень важно не оставлять дерево мокрым, иначе оно может разбухнуть или деформироваться. Обработанный участок нужно вытирать насухо сразу же. Оставленные капли могут превратиться вовъевшиеся пятня. Если микрофибра быстро намокает, сразу меняйте её на сухую.

Как удалить въевшиеся пятна с деревянных шкафов

Если на кухне готовят часто, даже после глубокой чистки на фасадах могут остаться сложные пятна. Чтобы с ними справиться, вам понадобится:

универсальное чистящее средство;

нейлоновая щётка;

салфетка из микрофибры.

Сначала распылите универсальное средство прямо на пятно и аккуратно потрите его нейлоновой щёткой с мягким ворсом, чтобы размягчить застарелую грязь.

Далее промойте участок прохладной водой, чтобы смыть остатки средства. Потом насухо вытрите поверхность микрофиброй.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление пятен

Лучший способ борьбы с пятнами - не допускать их появления. Раз в полгода наносите на кухонные фасады натуральный воск для деревянной мебели. Воск создаёт защитный барьер, который не даёт жиру и грязи впитываться в дерево и менять его цвет. Для лучшего эффекта наносите воск сначала на тряпку, а уже затем распределяйте по всей поверхности.

Как часто нужно мыть кухонные шкафы

Если на кухне готовят постоянно, гарнитуру требуется полноценная чистка раз в месяц и лёгкая протирка раз в неделю. Однако точный график зависит от ваших кулинарных привычек.

Ранее Главред писал, почему в деревянном полу появляются щели и как их очистить.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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