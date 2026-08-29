Белый уксус используют в качестве добавки при стирке вещей с запахом пота. Как обработать носки и белье перед загрузкой в стиральную машину.

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Белый уксус помогает бороться с стойкими запахами / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Уксус помогает убрать запах пота

Как обработать белье перед стиркой

Почему уксус не заменяет стиральный порошок

Стирка текстиля, который ежедневно подвергается высокой нагрузке и контактирует с потом, нередко превращается в настоящий вызов. Обычный стиральный порошок не всегда способен полностью устранить стойкие запахи или остатки, накапливающиеся в волокнах ткани. Особенно это касается носков, нижнего белья и другой одежды, которая напрямую контактирует с кожей.Главред расскажет подробнее.

Простым дополнением к обычной стирке может стать белый уксус. Его используют перед загрузкой вещей в стиральную машину, чтобы помочь нейтрализовать неприятные запахи и освежить ткань.

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Как сообщает изданиеEl Cronista, белый уксус стал популярным бытовым средством для ухода за одеждой, в которой скапливается пот и запахи. Содержащаяся в нём уксусная кислота помогает нейтрализовать запахи и удалять определённые остатки, которые могут оставаться на волокнах после ежедневного использования.

Почему уксус используют для носков и белья

Носки и белье постоянно контактируют с влагой и потом. Из-за этого на ткани могут накапливаться неприятные запахи, остатки мыла, пота и минеральные отложения, особенно если вода жесткая.

Уксусная кислота обладает дезодорирующими свойствами и может воздействовать на определенные микроорганизмы. Именно поэтому обработка ткани уксусом перед стиркой может стать дополнительным способом освежить вещи.

В частности, белый уксус:

помогает нейтрализовать запахи, связанные с потом;

способствует удалению некоторых остатков с волокон ткани;

может дополнить обычный процесс стирки;

помогает сделать ткань более мягкой на ощупь;

способствует ощущению свежести после стирки.

В то же время важно правильно понимать свойства этого средства. Белый уксус не является полноценным дезинфицирующим средством и не должен заменять стиральный порошок или другое средство для стирки.

Не стоит смешивать уксус с хлорсодержащими средствами. Такое сочетание может привести к образованию опасных паров.

Видео о том, как отстирать носки, можно посмотреть здесь:

Как использовать белый уксус перед стиркой

Применить этот способ довольно просто. Прежде всего одежду нужно разложить на чистой поверхности или положить в стиральную машину. Особое внимание можно уделить участкам, где сильнее всего скапливается запах из-за контакта с потом.

После этого на ткань распыляют умеренное количество белого уксуса. Изделие не нужно полностью пропитывать жидкостью - достаточно слегка обработать проблемные участки.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Затем одежду оставляют примерно на 10–15 минут. За это время уксус может воздействовать на запахи и часть остатков, накопившихся в волокнах.

После этого вещи стирают в стиральной машине с обычным моющим средством. В завершение процедуры одежду сушат обычным способом - на воздухе или в сушильной машине.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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