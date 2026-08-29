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Кукуруза останется свежей вдвое дольше: раскрыт секрет правильного хранения

Алексей Тесля
29 августа 2026, 00:07
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Сырую кукурузу лучше не очищать от шелухи до момента приготовления, она служит естественной защитой.
кукурудза
Как правильно хранить кукурузу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • При неправильном хранении кукуруза становится сухой и крахмалистой
  • Важно создать для початков подходящие условия хранения

Свежая кукуруза быстро меняет вкус после сбора: при неправильном хранении сочные и сладкие зерна становятся суховатыми и крахмалистыми.

Поэтому важно не только выбрать качественные початки, но и создать для них подходящие условия, пишет Martha Stewart.

видео дня

Сырую кукурузу лучше не очищать от шелухи до момента приготовления. Она служит естественной защитой для зерен и помогает удерживать внутри необходимую влагу. Початки рекомендуется положить в пакет и убрать в холодильник, поддерживая температуру около 4 °C. При этом кукурузу следует держать отдельно от сырого мяса, птицы и рыбы, чтобы снизить риск перекрестного загрязнения.

После приготовления початкам сначала дают остыть. Затем их помещают в плотно закрывающийся контейнер либо герметичный пакет и отправляют в холодильник.

Съесть свежую сладкую кукурузу желательно в течение 1–3 дней, поскольку именно в этот период она лучше всего сохраняет первоначальный вкус и текстуру. При правильном охлаждении срок хранения может достигать примерно пяти дней, однако со временем сладость все равно будет постепенно снижаться.

Вареная кукуруза также может находиться в холодильнике до пяти дней, если соблюдаются правила хранения. Перед употреблением початки необходимо осмотреть: появление плесени, слизи, неприятного запаха или необычного изменения цвета говорит о том, что продукт испортился.

Особое внимание стоит уделить температуре. Приготовленную кукурузу нельзя оставлять на столе более двух часов - в теплой среде бактерии размножаются значительно быстрее. Если початки простояли при комнатной температуре дольше этого времени, безопаснее их выбросить.

Целые сырые початки способны некоторое время находиться вне холодильника, но для сохранения сочности, аромата и характерной сладости специалисты все же советуют охлаждать их как можно скорее.

Что любит и чего не любит кукуруза
а / Инфографика: Главред

Смотрите видео - как варить кукурузу:

В видео автор демонстрирует простой способ приготовления кукурузы и пошагово показывает, как правильно сварить початки.

Зрители узнают, сколько времени следует держать кукурузу в кипящей воде и какие приемы помогут сохранить ее сочность, мягкость и насыщенный вкус.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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