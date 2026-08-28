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Как избавиться от фитофтороза на огороде осенью: купорос создает новую проблему

Марина Иваненко
28 августа 2026, 21:26
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Борьба с фитофторой: три распространённых ошибки при осенней обработке почвы и эффективные профилактические меры, которые помогут снизить риск заболевания.
Почему фитофтора возвращается в следующем году
Почему фитофтора возвращается в следующем году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что делать с почвой после картофеля
  • Какие ошибки могут навредить участку
  • Как снизить риск фитофтороза

Фитофтороз остается одной из самых опасных болезней картофеля и других пасленовых культур. Полностью избавиться от возбудителя на участке сложно, поскольку он может сохраняться вместе с зараженным растительным материалом и инфицированными клубнями. Главред расскажет подробнее.

Возбудителем болезни является Phytophthora infestans - оомицет, организм, по образу жизни схожий с грибами, но таксономически к ним не относящийся. В неблагоприятных условиях патоген может переживать периоды без активного развития, а весной снова распространяться при благоприятной температуре и высокой влажности.

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Как сообщает издание Ukr.Media, одним из главных источников повторного заражения могут быть пораженные клубни и растительные остатки, оставшиеся на участке после сбора урожая.

Где фитофтора может перезимовать

Одним из самых опасных источников инфекции являются зараженные клубни. Если клубни остались в почве после сбора урожая или были заложены на хранение уже инфицированными, патоген может сохраняться вместе с ними.

При определенных условиях Phytophthora infestans также способна образовывать ооспоры, которые помогают патогену переживать неблагоприятные периоды. Однако их образование зависит от наличия совместимых типов патогена и конкретных условий.

Именно поэтому осенью важно не оставлять на огороде зараженную ботву, поврежденные клубни и другие растительные остатки.

Три ошибки при осенней обработке почвы

1. Пытаться "выжечь" патоген химикатами

Обработка почвы медным купоросом или другими агрессивными веществами не является универсальным способом уничтожения фитофторы. Бесконтрольное внесение меди может приводить к ее накоплению в почве и негативно влиять на почвенную экосистему.

Поэтому не стоит обрабатывать землю концентрированными растворами только с целью "стерилизации" участка.

2. Обрабатывать почву системными фунгицидами

Системные фунгициды предназначены в первую очередь для защиты растений и действуют в живых тканях. Использование таких препаратов для обработки пустой почвы не обязательно даст ожидаемый результат.

Применять фунгициды нужно в соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата, культуры и разрешенных способов использования.

3. Не следует без необходимости изменять кислотность почвы

Намеренное сильное подкисление почвы не является надежным методом борьбы с фитофторозом. Чрезмерное внесение известковых материалов может нарушить баланс питательных веществ и изменить доступность отдельных элементов для растений.

Кислотность почвы лучше корректировать только после оценки её показателей и в соответствии с потребностями конкретной культуры.

Видео о том, как подготовить огород к зиме, можно посмотреть здесь:

Как подготовить участок к осени

Тщательно убрать растительные остатки

После сбора урожая картофеля необходимо как можно тщательнее убрать ботву, больные клубни и другие растительные остатки. Особое внимание следует уделить клубням, которые могли остаться в почве.

Это не гарантирует полного уничтожения патогена, но уменьшает количество потенциальных источников инфекции на следующий сезон.

Соблюдать севооборот

Не стоит каждый год выращивать картофель и другие пасленовые на одном и том же месте. Севооборот помогает снизить риск накопления проблем, связанных с болезнями и вредителями.

Использовать здоровый посадочный материал

Весной для посадки следует отбирать только здоровые клубни без признаков поражения. Важно также покупать семенной картофель из надежных источников.

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овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород / Инфографика: Главред

Поддерживать здоровье почвы

Компост, органическое вещество и покровные культуры могут способствовать поддержанию разнообразной почвенной микрофлоры. Биологические препараты на основе полезных микроорганизмов также могут использоваться как часть комплексного ухода, но не стоит представлять их как гарантированный способ уничтожения фитофтороза.

Наиболее эффективная стратегия борьбы с фитофторозом - не попытка однократно "стерилизовать" почву, а комплекс профилактических мер: удаление источников инфекции, использование здорового посадочного материала, севооборот и правильный уход за растениями в течение сезона.

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Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиа-платформа с широким охватом тем, включающих актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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