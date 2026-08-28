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Мощная детонация на месте "прилетов": детали удара РФ по Киеву и области

Алексей Тесля
28 августа 2026, 22:33обновлено 28 августа, 23:40
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Враг атаковал столицу Украины ударными беспилотниками, сообщили в ВС Вооруженных сил Украины.
Мощная детонация на месте 'прилетов': детали удара РФ по Киеву и области
РФ нанесла массированный удар дронами / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

  • РФ атаковала Украину десятками реактиынх и ударных БПЛА
  • В районе трассы Киев - Житомир зафиксированы взрывы

Страна-агрессор РФ в течение дня 28 августа (с 6:30 до 19:00) атаковала Украину семью беспилотными летательными аппаратами S8000 "Бандероль" и 96 ударными БПЛА (более 70 из них – реактивные).

При этом большинство дронов враг направил в сторону Киева, сообщают Воздушные силы ВСУ.

видео дня

"По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве находилось около 10 реактивных ударных беспилотников. По предварительным данным, в течение дня средствами противовоздушной обороны были сбиты/подавлены шесть S8000 "Бандероль" и 73 ударных БПЛА", – говорится в сообщении.

В Киеве сообщили о пострадавшем в результате удара РФ

В Святошинском районе Киева, по предварительной информации, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Городские службы уже реагируют на ситуацию. На место направилась бригада экстренной медицинской помощи, которая должна осмотреть пострадавшего и при необходимости оказать ему помощь.

Что известно о последствиях вражеского обстрела

Добавим, что по сообщениям местных ресурсов, в районе трассы Киев - Житомир зафиксированы взрывы и пожары, в связи с чем автомобилистам предложены альтернативные маршруты для проезда.

"Перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км а/д М-06 Киев - Чоп в обоих направлениях", - написал глава Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Screenshot
/ А.Билошицкий

По информации главы КОВА Тимура Ткаченко, в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами.

"Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15 по 32 км. На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется", - написал он.

В Кабмине раскрыли важные детали

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о последствиях российского удара по складским объектам в Бучанском районе Киевской области. После попадания там вспыхнул пожар, который сопровождался детонацией.

"Были доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией".

Сейчас территорию обследуют и обезопасивают представители полиции, ГСЧС, взрывотехнических подразделений и других экстренных служб. Основное внимание уделяется защите людей. При возникновении необходимости жителей будут эвакуировать из опасной зоны.

Глава правительства также подверг критике соблюдение требований безопасности и связал ситуацию с недавней трагедией в Вишневом.

"Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки - это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ожидаю от правоохранительных органов немедленной и суровой реакции", - написал он.

Свидетельства очевидцев

После произошедшего пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию и выражают тревогу за сотрудников экстренных служб, которые отправились на место происшествия. В комментариях в Тhreads также звучат вопросы о безопасности объекта и причинах его размещения в потенциально опасной зоне.

Так, drach_anastasia_vo призвала обратить особое внимание на спасателей, которые прибыли к месту удара: "Молитесь о спасателях. Они уехали на этот прилет, там страшная детонация, все разлетается на километры".

Пользователь li_evt выразил надежду, что сотрудники экстренных служб не пострадают: "Пусть все вернутся живыми".

Некоторые комментаторы сосредоточились на вопросах безопасности. В частности, astro171985 задался вопросом: "Почему оно там до сих пор сохранялось тем более с прилетом баллистики?"

В свою очередь, llama.838115 обратил внимание на условия хранения и уязвимость объекта: "снова состав под открытым небом да еще и в зоне достигаемости любого средства поражения".

Ракета Бандероль
/ Инфографика: Главред

Удары по энергетике Украины: эксперт рассказал о возможных последствиях

Повреждение ключевых объектов энергосистемы может привести к перебоям с электроснабжением. Даже локальные разрушения способны нарушить баланс всей сети, предупредил эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, среди приоритетных целей российских атак остаются подстанции и магистральные линии электропередачи. Они обеспечивают передачу электроэнергии между регионами, поэтому выход отдельных элементов из строя меняет распределение нагрузки.

После повреждений часть энергетических потоков приходится перенаправлять на сохранившиеся участки сети. Это увеличивает нагрузку на них и повышает вероятность перегрузок и последующих аварий.

Ранее Рябцев отмечал, что для защиты системы операторы могут временно сокращать потребление электроэнергии. Такие ограничения помогают стабилизировать сеть, снизить нагрузку на оборудование и избежать более серьезных последствий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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