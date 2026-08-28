Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

Как избавиться от запаха в обуви: половинки сырого картофеля могут впитать часть влаги и помочь сохранить свежесть.

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Как избавиться от неприятного запаха в обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как избавиться от запаха в обуви без спрея

Картофель поможет впитать влагу

Простой лайфхак на одну ночь

Летом и во время активного ношения закрытая обувь нередко становится источником неприятного запаха. Основная причина - накопление влаги внутри кроссовок, ботинок или туфель, особенно если их носят в течение длительного времени. В теплой и влажной среде микроорганизмы размножаются активнее, что и может приводить к появлению характерного запаха.

Для поддержания свежести обуви не обязательно сразу покупать специальные спреи или дезодоранты. Иногда на помощь могут прийти простые домашние средства, которые есть практически на каждой кухне. Главред расскажет подробнее.

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Почему картофель может помочь убрать запах

Как сообщает издание El Español, обычный сырой картофель может стать простым помощником в уходе за обувью. Его свойство, которое может пригодиться в данном случае, связано с крахмалом, содержащимся в этом овоще.

Свежий срез картофеля обладает впитывающими свойствами и может впитать часть излишней влаги. А поскольку именно влажная среда создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, её уменьшение может помочь ослабить неприятный запах.

В то же время не стоит воспринимать картофель как полноценное средство для дезинфекции. Это скорее простой домашний лайфхак, который можно использовать в качестве дополнительного способа ухода за обувью.

Как использовать картофель для свежести обуви

Сначала обувь желательно хорошо проветрить и, если она влажная, немного просушить. Затем нужно взять свежую картофелину, вымыть её, вытереть насухо и разрезать пополам.

По одной половинке положите внутрь каждого кроссовка или ботинка. Чтобы сок овоща не попал непосредственно на материал, картофель лучше положить на небольшую салфетку, бумажное полотенце или другую защитную подкладку.

Оставьте картофель внутри на несколько часов или на ночь. За это время он может впитать часть лишней влаги. Утром овощ нужно вынуть, а обувь ещё раз хорошо проветрить.

Важно использовать свежий картофель и не оставлять его внутри обуви на длительное время. После процедуры обувь должна оставаться сухой и хорошо проветренной.

Видео о том, как убрать неприятный запах из обуви, можно посмотреть здесь:

Заменит ли этот лайфхак стирку обуви

Полностью - нет. Картофель не заменяет регулярную чистку, стирку, сушку или другие способы ухода, предусмотренные для конкретного материала обуви.

Такой метод можно рассматривать как дополнительный вариант между основными чистками, особенно когда нужно быстро снизить влажность внутри обуви. Для лучшего результата важно также регулярно проветривать обувь, не оставлять ее надолго в закрытом шкафу и полностью просушивать после носки.

Если запах не исчезает даже после очистки и тщательной сушки, лучше обратить внимание на состояние стелек и внутренней поверхности обуви и провести полноценную очистку в соответствии с рекомендациями производителя.

Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Где ещё можно использовать картофель в быту

Поглощающие свойства крахмала могут пригодиться не только при уходе за обувью. Картофель также используют в некоторых домашних лайфхаках для очистки металлических поверхностей.

Например, срез овоща с небольшим количеством соды иногда применяют для очистки столовых приборов от следов ржавчины. Подобный способ также используют для ухода за потускневшим серебром.

Перед применением любого домашнего средства на деликатных поверхностях стоит сначала проверить его действие на небольшом незаметном участке.

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Об источнике: El Español El Español - это авторитетное испанское ежедневное цифровое общественно-политическое издание, основанное в 2015 году известным журналистом Педро Х. Рамиресом, штаб-квартира которого расположена в Мадриде. Онлайн-газета является одним из ведущих и самых посещаемых новостных ресурсов Испании, освещающим национальные и мировые события, экономику, культуру, а также публикующим материалы на тему здорового образа жизни, ухода за домом и практических бытовых советов.

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