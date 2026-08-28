Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

Марина Иваненко
28 августа 2026, 15:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как избавиться от запаха в обуви: половинки сырого картофеля могут впитать часть влаги и помочь сохранить свежесть.
Как устранить неприятный запах из обуви
Как избавиться от неприятного запаха в обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как избавиться от запаха в обуви без спрея
  • Картофель поможет впитать влагу
  • Простой лайфхак на одну ночь

Летом и во время активного ношения закрытая обувь нередко становится источником неприятного запаха. Основная причина - накопление влаги внутри кроссовок, ботинок или туфель, особенно если их носят в течение длительного времени. В теплой и влажной среде микроорганизмы размножаются активнее, что и может приводить к появлению характерного запаха.

Для поддержания свежести обуви не обязательно сразу покупать специальные спреи или дезодоранты. Иногда на помощь могут прийти простые домашние средства, которые есть практически на каждой кухне. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Почему картофель может помочь убрать запах

Как сообщает издание El Español, обычный сырой картофель может стать простым помощником в уходе за обувью. Его свойство, которое может пригодиться в данном случае, связано с крахмалом, содержащимся в этом овоще.

Свежий срез картофеля обладает впитывающими свойствами и может впитать часть излишней влаги. А поскольку именно влажная среда создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, её уменьшение может помочь ослабить неприятный запах.

В то же время не стоит воспринимать картофель как полноценное средство для дезинфекции. Это скорее простой домашний лайфхак, который можно использовать в качестве дополнительного способа ухода за обувью.

Как использовать картофель для свежести обуви

Сначала обувь желательно хорошо проветрить и, если она влажная, немного просушить. Затем нужно взять свежую картофелину, вымыть её, вытереть насухо и разрезать пополам.

По одной половинке положите внутрь каждого кроссовка или ботинка. Чтобы сок овоща не попал непосредственно на материал, картофель лучше положить на небольшую салфетку, бумажное полотенце или другую защитную подкладку.

Оставьте картофель внутри на несколько часов или на ночь. За это время он может впитать часть лишней влаги. Утром овощ нужно вынуть, а обувь ещё раз хорошо проветрить.

Важно использовать свежий картофель и не оставлять его внутри обуви на длительное время. После процедуры обувь должна оставаться сухой и хорошо проветренной.

Видео о том, как убрать неприятный запах из обуви, можно посмотреть здесь:

Заменит ли этот лайфхак стирку обуви

Полностью - нет. Картофель не заменяет регулярную чистку, стирку, сушку или другие способы ухода, предусмотренные для конкретного материала обуви.

Такой метод можно рассматривать как дополнительный вариант между основными чистками, особенно когда нужно быстро снизить влажность внутри обуви. Для лучшего результата важно также регулярно проветривать обувь, не оставлять ее надолго в закрытом шкафу и полностью просушивать после носки.

Если запах не исчезает даже после очистки и тщательной сушки, лучше обратить внимание на состояние стелек и внутренней поверхности обуви и провести полноценную очистку в соответствии с рекомендациями производителя.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Где ещё можно использовать картофель в быту

Поглощающие свойства крахмала могут пригодиться не только при уходе за обувью. Картофель также используют в некоторых домашних лайфхаках для очистки металлических поверхностей.

Например, срез овоща с небольшим количеством соды иногда применяют для очистки столовых приборов от следов ржавчины. Подобный способ также используют для ухода за потускневшим серебром.

Перед применением любого домашнего средства на деликатных поверхностях стоит сначала проверить его действие на небольшом незаметном участке.

Читайте также:

Об источнике: El Español

El Español - это авторитетное испанское ежедневное цифровое общественно-политическое издание, основанное в 2015 году известным журналистом Педро Х. Рамиресом, штаб-квартира которого расположена в Мадриде. Онлайн-газета является одним из ведущих и самых посещаемых новостных ресурсов Испании, освещающим национальные и мировые события, экономику, культуру, а также публикующим материалы на тему здорового образа жизни, ухода за домом и практических бытовых советов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обувь картофель лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:26Фронт
Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

16:19Фронт
РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

Последние новости

17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Реклама
16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

Реклама
13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

Реклама
11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

11:03

РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушенияФото

10:03

РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях

09:53

Умер король Норвегии Харальд V: что известно о старейшем монархе Европы

09:36

Затяжная магнитная буря красного уровня: геомагнитный шторм G2 накрыл Землю

09:19

Кремль планирует проверить НАТО на прочность: в ISW раскрыли опасный замысел Путина

08:59

Wildberries уже сгорел, следующим будет Ozon: Коваленко о цене войны для РФмнение

08:55

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробностиФото

08:48

Генерал Вовк выступил в поддержку новой модели государства: что именно он предлагает

08:36

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять