США давят на Путина: о чем глава ЦРУ говорил в Москве за закрытыми дверями - NYT

Джон Рэтклифф слетал в Москву и передал ФСБ мрачную оценку положения России на фронте в Украине.

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Визит Рэтклиффа в Москву - США давят на Путина относительно сделки по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа

Рэтклифф встретился с главой ФСБ Бортниковым

Вашингтон советует Кремлю заключить мирную сделку сейчас

Путина проинформировали о содержании переговоров

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву лично передал главе ФСБ Александру Бортникову мрачную оценку состояния российской войны против Украины и призвал Кремль заключить сделку, пока военное и экономическое положение РФ не ухудшилось еще сильнее. При этом американский чиновник не озвучил никаких угроз о возможных последствиях, если российский диктатор Владимир Путин проигнорирует этот сигнал и продолжит боевые действия, сообщает The New York Times.

Аналитики ЦРУ давно сомневаются, что советники российского президента доносят до него честную картину хода войны и реальных потерь. Именно поэтому часть американских чиновников рассчитывала: сигнал от руководителя разведки бывший офицер КГБ воспримет как более срочный и достоверный, чем сообщения по обычным дипломатическим каналам.

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Разведывательный канал между Рэтклиффом и главой ФСБ Александром Бортниковым работает параллельно контактам, которые со старшими советниками Путина выстроили спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Украинская сторона традиционно считает этих двух переговорщиков слишком лояльными к Москве, а Рэтклиффа - давнего ястреба по отношению к России - рассматривает как потенциально более нейтрального посредника.

Перед вылетом в Москву глава ЦРУ пообщался с украинскими коллегами и заверил, что намерен лишь прощупать российские позиции, а не идти на уступки от имени Киева.

Аргумент о 35 минутах и одном проценте территории

Частный разговор в Москве во многом повторил то, что Рэтклифф уже говорил публично. В прошлом месяце он резко высказался о российских потерях и неспособности армии РФ продвигаться, отметив, что продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут.

По его подсчетам, за 18 месяцев его каденции Россия захватила около 1% украинской территории, и причиной этого он назвал украинское "мастерство" в применении дроновых технологий.

Европейские дипломаты видят окно возможностей для мирного соглашения уже этой зимой - с учетом фактически остановленного российского наступления на Донбассе и способности Украины наносить РФ глубокий ущерб дальнобойными беспилотниками. Часть европейских чиновников давила на администрацию Трампа, чтобы в переговорный пул добавили чиновника уровня нацбезопасности, способного передать Кремлю именно такой жесткий месседж.

Какое послание Рэтклифф передал Кремлю

NYT отмечает, что визит Рэтклиффа стал очередной попыткой администрации Трампа вдохнуть новую жизнь в зашедшие в тупик переговоры.

"Учитывая представленную им мрачную военную и экономическую реальность для России, Рэтклифф заявил Бортникову, что, по его мнению, Москве пора вступить в серьезные переговоры о прекращении войны", - пишет издание.

Кремль подтвердил встречу, но версии визита разошлись

Официально цель поездки не объявляли. Американские чиновники подтвердили, что Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа - это его первая публично известная поездка в Россию на посту директора ЦРУ. Визит не анонсировали, однако данные открытых трекеров зафиксировали перелет правительственного транспортника США в российскую столицу.

На следующий день факт переговоров признали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Рэтклифф общался с российскими разведчиками, но с Путиным не встречался, а президента проинформировали о ходе разговоров. При этом, по его словам, рано прогнозировать, поможет ли эта встреча вывести двусторонние отношения из "глубокого кризиса".

Накануне поездки Вашингтон обратился к Киеву с просьбой временно воздержаться от дальнобойных ударов. США попросили Украину остановить атаки дронов и ракет по Москве и другим городам на севере России с понедельника по среду, объяснив, что в это время в РФ будет находиться высокопоставленный чиновник, сообщает CNN.

Сам Трамп публично приуменьшил значение поездки, отрицая, что она касалась предупреждений Москве насчет территории НАТО или Ормузского пролива.

Мотивы визита в разных изданиях описывают по-разному. Politico и CBS News сообщали, что Рэтклифф ездил предупредить Россию против нападения на НАТО, а CBS добавляло, что он также поднял иранский вопрос, предостерегая о дополнительных санкциях, если Ормузский пролив не откроют для судоходства. Эта версия прямо расходится с изложением NYT, по которому речь шла прежде всего о бесперспективности войны и необходимости переговоров.

Стоит отметить, что прямые контакты между руководителями спецслужб США и России в последние годы носили эпизодический характер. В ноябре 2021-го тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву предупреждать против полномасштабного вторжения, а годом позже в Анкаре встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным из-за перехваченных данных о возможном применении россиянами ядерного устройства.

"Директора ЦРУ не ездят в Москву, если только не собираются о чем-то попросить", - подчеркнул глава Saratoga Foundation Глен Ховард.

Визит директор ЦРУ в Москву - новости

Как писал Главред, 25 августа в московский аэропорт "Внуково" прилетел военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, принадлежащий военно-воздушным силам США.

Стало известно, что директор Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф отправился в Москву с первым визитом в этой должности. Накануне Вашингтон якобы попросил Киев приостановить удары по Москве.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву фактически рутинной. В то же время он заявил, что этот контакт может быть связан с усилиями по прекращению войны России против Украины.

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву был посвящен прежде всего отношениям между США и Россией, а не войне в Украине. В то же время украинский вопрос во время встречи также поднимался, но он не был центральным. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Может ли Трамп выйти из процесса урегулирования войны в Украине: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп может либо переложить ответственность за войну в Украине на Европу, либо продолжить поддержку Киева. В то же время возможности Вашингтона по усилению украинской противовоздушной обороны могут быть ограничены нехваткой ракет в самих США. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Патриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия", - сказал Семиволос.

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