Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

Херсон может надолго остаться без света и тепла после удара по ТЭЦ. Жителей Херсона призвали уезжать, власти готовят эвакуацию

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Эвакуация из Херсона - город может остаться без отопления зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Херсонская ТЭЦ понесла очень серьезные разрушения

Жителей с детьми и пожилых людей призвали уезжать

Херсонская ТЭЦ понесла серьезные разрушения после очередной российской атаки авиабомбами, из-за чего город может надолго остаться без света и тепла. Жителей Херсона, особенно семьи с детьми и пожилых людей, призвали уезжать в более безопасные регионы. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, удар по ТЭЦ был не первым, однако последствия последней атаки оказались особенно тяжелыми. Из-за сложившейся ситуации власти уже не могут рассчитывать на привычную работу ключевых систем в зимний период.

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"Ночью российские войска вновь атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ. К сожалению, это уже не впервые. Но на этот раз объект понес очень серьезные разрушения. Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем", - сообщил Прокудин.

Начальник ОГА подчеркнул, что обстановка в областном центре продолжает ухудшаться на фоне усиления российских ударов. С начала июля, по его данным, оккупанты сбросили на Херсонскую область 170 управляемых авиабомб - за почти два месяца их применили больше, чем за все первое полугодие.

"Ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области. С 1 июля на Херсонскую область уже сброшено 170 управляемых авиабомб. За почти два месяца их использовано больше, чем за все первое полугодие этого года", - отметил Прокудин.

Отдельной угрозой остаются массированные атаки беспилотниками. За последние два месяца российские войска применили более 1700 ударных БПЛА, а количество атак с использованием малых FPV-дронов только за неделю выросло до 6,5 тысячи.

"В частности, начали активнее применять реактивные "Шахеды" и "Герберы" для ударов по объектам критической инфраструктуры Херсонской области. И на данный момент средств для уничтожения этих видов БПЛА, как и КАБ, нет ни в одной области нашей страны. Кроме того, всего за неделю количество атак с использованием малых FPV-дронов возросло до 6,5 тысячи", - подчеркнул Прокудин.

Херсон / Инфографика: Главред

По оценке главы области, последствия ударов могут создать для города длительные проблемы с базовыми услугами. Местные и центральные власти уже ищут резервные решения, но жителям советуют не откладывать решение об отъезде, если для этого есть возможность.

"Поэтому нужно честно понимать: Херсон может остаться без света и тепла не на часы или дни, а на длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас. Мы не будем ждать. Вместе с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и правительством уже работаем над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения", - заявил Прокудин.

Он отдельно обратился к семьям с детьми и пожилым людям. Областные власти заявили, что готовы организовать выезд, перевозку, расселение и оказать социальную поддержку тем, кто решит покинуть город.

"Но в очередной раз обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможности, родственники или друзья в более безопасных регионах - уезжайте! Со своей стороны, если вы самостоятельно решитесь на этот шаг - мы поможем с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой", - призвал Прокудин.

Для организации выезда жители могут обращаться в контакт-центр Херсонской ОГА по номерам 0 800 101 102 и 0 800 330 951. Также работает правительственная горячая линия по вопросам эвакуации - 1548.

"Делаем все возможное, чтобы обеспечить Херсон всем необходимым. Но самое важное сейчас - сохранить жизни людей", - подытожил глава Херсонской ОГА.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

РФ переходит на новый формат ударов по Украине - комментарий эксперта

Россия меняет формат воздушных атак по Украине, сокращая количество обычных беспилотников и все активнее используя реактивные дроны. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, противник делает ставку на новый тип беспилотников и в то же время пытается сохранить главное преимущество - массовость применения. В перспективе Украина также рассчитывает нарастить собственные возможности.

В то же время появление реактивных БПЛА не изменило главную проблему для украинской противовоздушной обороны. Наибольшую угрозу, по оценке представителя ВМС, по-прежнему представляют другие средства поражения, которые требуют отдельных возможностей для противодействия.

"Основным вызовом остается баллистика. Что касается остальных средств, здесь речь идет о количественном и качественном составе, а также о накопленном опыте", - подчеркнул Плетенчук.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Он обратил внимание, что такого интенсивного использования реактивных "Шахедов" российские войска ранее не демонстрировали. В то же время украинские силы уже имеют примеры успешного противодействия этим целям.

"Потому что такого массированного применения реактивных "Шахедов" до этого мы не видели. Они тоже не являются чем-то, что невозможно вообще никак остановить. Есть случаи сбивания и дронов такого типа", - подчеркнул Плетенчук.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевская городская военная администрация сообщила об очередной атаке ударными беспилотниками на столицу. В заявлении КГВА сообщалось о работе ПВО и ранении одного мужчины в Голосеевском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе по торговому центру в Основянском районе, в результате которого есть погибший и пострадавшие. По сообщению руководства города, на месте работают спасательные службы.

Воздушные силы ВСУ сообщили о массированных атаках ударных беспилотников на Киевскую область и другие регионы. По предварительным данным, в течение дня РФ запустила по Украине около 140 БПЛА, более 100 из которых были реактивного типа. Примерно 120 из них были сбиты или подавлены.

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О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Глава Херсонской областной государственной администрации с 7 февраля 2023 года.

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