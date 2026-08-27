Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

На первый взгляд все цифры на картинке одинаковые, но среди них спряталась цифра 78, которую нужно найти всего за 7 секунд.

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Нужно найти число 78 среди чисел 70 / Фото: JagranJosh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В новом тесте задача усложняется тем, что все числа на изображении очень похожи друг на друга.

Как пишет The Sun, среди многочисленных комбинаций числа 70 нужно как можно быстрее найти число 78. На выполнение задания предлагается потратить не более 7 секунд.

На первый взгляд картинка кажется однородной, ведь на ней расположены десятки одинаковых чисел 70. Однако среди них спряталось одно число 78, которое не так просто заметить.

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Для начала установите таймер на 7 секунд и внимательно посмотрите на изображение. Попытайтесь быстро просканировать все ряды, не задерживая взгляд на отдельных цифрах.

Нужно найти 78 среди цифр 70 за 7 секунд / Фото: JagranJosh

Если найти 78 не удалось сразу, не спешите расстраиваться. Головоломка специально построена так, чтобы мозг автоматически воспринимал похожие комбинации как одинаковые. Из-за этого даже внимательному человеку может понадобиться больше времени.

Такие задания могут стать интересным упражнением для концентрации, внимания и умения замечать мелкие различия. В то же время подобная головоломка не является научным способом проверки остроты зрения или определения IQ, а прежде всего развлекательным тестом на наблюдательность.

Если вы до сих пор не нашли лишнее число, присмотритесь к крайнему правому столбцу. Именно там спряталось 78.

Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти число 60 среди шестерок за 5 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в головоломке со спичками из детства, которая заставляет хорошенько подумать.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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