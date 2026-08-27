Как быстро отбелить и высушить тюль — что добавить в стиральную машину

Блогерша показала простой способ ухода за тюлем.

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Лайфхак для стирки тюля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как быстро отбелить тюль в стиральной машине

Какие средства нужно добавлять при стирке

На каком режиме стирать тюль для белоснежного результата

Тюль быстро накапливает пыль, особенно если окна выходят на улицу, поэтому требует регулярной стирки. Но проблемой для многих хозяек является то, что на чистку тюля приходится тратить немало времени.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась своим способом, как быстро отбелить тюль без лишних усилий. Особенность её метода - сочетание деликатной стирки, соды и таблеток ацетилсалициловой кислоты.

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Как быстро отбелить тюль в стиральной машине

По словам Софии Сизовой, перед стиркой стоит позаботиться не только о самом тюле, но и о крючках. Снимать их каждый раз может быть неудобно, а во время стирки они могут создавать дополнительный шум и соприкасаться с барабаном.

"Чтобы не снимать постоянно крючки и сэкономить себе как минимум час времени, я надеваю носок на крючки, чтобы они не слетали и не ударялись о барабан машинки", - отметила она.

Для большой тюли количество носков можно увеличить в соответствии с размером полотна.

Чем отбелить тюль

Для стирки блогерша использует несколько простых средств. По её словам, в стиральную машину она добавляет две таблетки ацетилсалициловой кислоты, обычное гелевое моющее средство и столовую ложку соды.

На каком режиме стирать тюль

Деликатная ткань требует бережной стирки, поэтому София Сизова советует не использовать высокую температуру и высокие обороты.

"Выбираем деликатный режим при 30 градусах и небольшие обороты", - отметила она.

Как высушить тюль после стирки

Особое внимание блогер уделяет сушке. Чтобы не тратить время на дополнительную глажку, она не оставляет тюль долго сохнуть отдельно и сразу вешает его обратно.

Смотрите видео о том, как быстро отбелить тюль:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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