Почему Зеленский не подписал закон о "налоге на OLX": Марченко объяснил

Кратко:
- К законопроекту подготовлены уточняющие изменения
- Поправки предусматривают расширение круга участников мониторинга
Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, известный также как "налог на OLX". Причина связана с положениями документа о финансовом мониторинге политически значимых лиц.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания финансового комитета Верховной Рады.
По словам главы Минфина, в законопроект были внесены поправки, предусматривающие расширение перечня участников финансового мониторинга и контроля в отношении политически значимых лиц.
"У нас есть поправки, внесенные в законопроект о цифровых платформах, которые предусматривают расширение круга участников мониторинга и финансового контроля политически значимых лиц", - сказал Марченко.
Он также сообщил, что украинская сторона совместно с европейскими партнерами уже подготовила уточняющие изменения к законопроекту. Сейчас соответствующие поправки представлены для дальнейшего рассмотрения.
Таким образом, подписание закона задерживается не из-за непосредственно положений о налогообложении доходов пользователей цифровых платформ, а из-за необходимости скорректировать нормы, касающиеся финансового контроля за политически значимыми лицами.
Повышение налогов в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №15111-д, который вводит новую систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.
Документ стал одним из ключевых обязательств Украины перед МВФ и прошел второе чтение после длительной доработки и более 3500 внесенных поправок.
Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.
Также сообщалось о том, как планируется облагать налогом виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.
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О персоне: Сергей Марченко
Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.
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