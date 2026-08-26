Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

Украина, США и ЕС готовят новые мирные предложения по прекращению войны. Подробности плана Зеленского, реакция Кремля и мнения политических экспертов.

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План мира для Украины - какие уступки и риски несет в себе новая схема / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что предусматривает новый план мира

Как отреагировал Кремль на предложения по прекращению войны

Предусматривает ли новый план мира уступки Украины в пользу России

Украина совместно с США и европейскими партнерами подготовила новые предложения по прекращению войны, ключевыми пунктами которых называют прекращение огня, взаимный отвод войск, возможное создание специальной зоны на Донбассе и определение роли ЕС и НАТО в будущей системе безопасности.

Главред выяснил, каковы перспективы нового мирного плана Владимира Зеленского.

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Какие предложения по прекращению войны Украина готовит совместно с США и Европой

По данным The Times, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совместной работе Киева, Вашингтона и европейских столиц над набором предложений, которые могут стать основой для нового переговорного формата. Речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о механизме, который должен снизить риск нового масштабного столкновения после возможного перемирия.

Президент Украины пояснил, что Киев обсуждал эти вопросы с представителями президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками. Согласно обнародованной информации, среди основных вариантов рассматриваются прекращение огня, взаимный отвод украинских и российских войск от текущей линии фронта и создание отдельной буферной зоны.

"Насколько нам известно, есть еще несколько идей с американской стороны. Они хотят найти подходящий момент, чтобы представить их. Мы их ждем", - сказал Владимир Зеленский.

The Times также связала активизацию этой дипломатической работы с визитом в Москву ватиканского дипломата Пола Ричарда Халлагера. Издание предположило, что представитель Святого Престола может быть привлечен к передаче или обсуждению новых предложений с российской стороной.

При этом журналисты обратили внимание на главную проблему будущей инициативы. Россия уже отвергала подобные формулы урегулирования, поэтому даже наличие общей позиции Украины, США и европейских партнёров ещё не означает автоматического начала реального переговорного процесса.

Владимир Зеленский / Скриншот

Что предусматривает новый мирный план Зеленского по данным Reuters

В то же время Reuters уточняет структуру документа, о котором говорил Владимир Зеленский. По данным агентства, Киев подготовил одностраничные предложения совместно с американскими и европейскими чиновниками, а сама идея заключается в поиске формулы завершения войны в период с саммита G20 в США до конца лета 2027 года.

Президент Украины назвал прекращение огня центральным элементом документа. Отдельно в нем рассматривается американская концепция создания свободной экономической зоны на востоке Украины, в частности на Донбассе, которая могла бы находиться под управлением третьей стороны.

"В нем содержится одно из предложений относительно перемирия - это главный пункт. Вторая часть касается того, что предложили американцы в отношении свободной экономической зоны", - сказал Владимир Зеленский.

Третьим направлением, о котором говорил Зеленский, является будущая роль Европейского Союза и НАТО, а также определение того, какие конкретные шаги готова предпринять Украина ради завершения войны. Деталей президент не раскрыл, однако сам факт включения ЕС и НАТО в структуру предложений означает, что Киев связывает возможное прекращение огня с вопросом международных гарантий безопасности.

"Эти три идеи, о которых я упомянул, не являются исключительно украинскими", - сказал Зеленский, добавив, что предложения формировались совместно с американцами и европейцами, а часть наработок происходит из предыдущих контактов между представителями США, Украины и России.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему ISW назвал новые мирные предложения значительными уступками со стороны Украины

Американский Институт изучения войны обратил внимание, что новое совместное предложение Украины, США и Европы может предполагать существенные уступки со стороны Киева. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Украина продолжает искать пути завершения войны даже в ситуации, когда Кремль не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских требований.

"В то же время Кремль постоянно отвергает все мирные предложения Украины, Европы и США и постоянно подчеркивает свое требование, чтобы Украина уступила всем его требованиям", - говорится в оценке ISW.

Аналитики отмечают, что принципиальное различие между позициями Киева и Москвы заключается именно в готовности к компромиссу. Украина соглашается обсуждать различные форматы прекращения боевых действий, тогда как Кремль продолжает настаивать на выполнении всего комплекса своих требований.

В то же время неназванный источник сообщил российскому пропагандистскому изданию ТАСС, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли отложить свои визиты в Украину и Россию на неопределенный срок. При этом ISW заявил, что не обнаружил доказательств, которые могли бы однозначно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Почему Кремль отверг идею свободной экономической зоны на Донбассе

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Дмитрий Песков фактически отверг возможность управления Донбассом третьей стороной. Он отреагировал на слова Зеленского о возможном создании буферной свободной экономической зоны и заявил, что Москва считает Донбасс частью Российской Федерации. Именно поэтому, по его словам, российские власти не видят возможности для внешнего управления регионом.

"В этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. (...) И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионами РФ", - сказал Дмитрий Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля старался не раскрывать подробностей потенциальных переговоров. Комментируя возможный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и другие предложения, он заявил, что конкретные параметры мирного процесса якобы не принято обсуждать публично.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

"Конечно, различные детали, которые могут фигурировать в разных предложениях, в разных вариантах мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать", - добавил пресс-секретарь военного преступника Путина.

Является ли новый план мира готовым документом

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что вокруг новой инициативы возник чрезмерный ажиотаж. По его мнению, сообщение The Times не стоит воспринимать как появление абсолютно нового и окончательно утвержденного мирного плана.

Эксперт обращает внимание на то, что большинство озвученных компонентов уже ранее обсуждались в различных комбинациях.

"На самом деле, ничего принципиально нового в этом плане нет. Все это уже обсуждалось в тех или иных комбинациях еще в начале года в ходе переговоров в трехстороннем формате", - отметил Фесенко в посте в Facebook.

По его словам, главным отличием нынешнего формата является то, что речь уже не идет об одностороннем выводе украинских войск из Донбасса. Вместо этого рассматривается принцип взаимности, согласно которому отвод войск должен касаться обеих сторон.

Политолог также подчеркнул, что сам Зеленский осторожно называет документ не "мирным планом", а "предложениями".

"Важное уточнение: это, похоже, ещё не полностью оформленный "мирный план", а согласовываемый Украиной, США и европейцами проект, который планируется передать Москве", - пояснил эксперт.

Может ли Ватикан передать мирные предложения России

Особое внимание Владимир Фесенко уделил возможной роли Ватикана. The Times связала появление новых предложений с поездкой архиепископа Пола Ричарда Халлагера в Москву, где он уже провел встречи с российской стороной, в частности с Сергеем Лавровым.

В то же время политолог сомневается, что передача документа через Ватикан является наиболее эффективным вариантом.

"Правда, возникает вопрос: а зачем этот план передавать через Ватикан, если было бы логичнее передать его через американских переговорщиков? Тогда было бы больше шансов на его рассмотрение и обсуждение", - отметил Фесенко.

По его мнению, роль Ватикана как посредника может быть важной с дипломатической точки зрения, однако она не создает автоматического механизма давления на Кремль. Российский президент Владимир Путин, по мнению Фесенко, гораздо больше прислушивается к позиции американского президента Дональда Трампа и возможным договоренностям непосредственно с США.

"Для Путина интересен и важен только Трамп. Если новую версию мирного плана представят американцы, тогда будет возможно какое-то обсуждение", - подчеркнул политолог.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Почему Россия может воспринять мирную инициативу как слабость Украины

Политолог напомнил, что Дмитрий Песков уже фактически публично отверг озвученные параметры нового формата. По его предположению, российская сторона могла получить информацию об этих предложениях еще до появления публикаций в западных СМИ.

Фесенко также обратил внимание на заявление Путина от 22 августа, когда российский диктатор говорил о получении через посредников определенных предложений по завершению войны, но назвал их "экзотическими" и неприемлемыми.

"Возможно, он имел в виду именно эти предложения", - предположил эксперт.

По мнению политолога, наибольшая опасность заключается в том, как именно Москва воспримет источник мирной инициативы. Если Кремль представит её как личный "план Зеленского", а не как совместное предложение Украины, США и Европы, шансы на конструктивный диалог могут резко уменьшиться.

"В нынешних условиях, прежде всего в условиях воздушной войны, мирные инициативы со стороны Украины будут восприниматься в Кремле как проявление слабости. И ответом будет не согласие на переговоры, а усиление военного давления на Украину", - предупредил Фесенко.

Когда может появиться реальное окно для переговоров между Украиной и Россией

По мнению Владимира Фесенко, главным фактором, который сейчас мешает прекращению огня, является уверенность Кремля в возможности улучшить свои позиции с помощью военного давления. Особенно опасной эксперт называет ситуацию в воздушной войне и угрозу российских баллистических атак.

Политолог отмечает, что в преддверии зимы и в течение зимнего периода Москва может рассчитывать использовать ракетный террор как дополнительный инструмент принуждения Украины к уступкам.

"Пока у Кремля на руках будет этот "козырь", да ещё и в преддверии зимы и зимой, у них будет надежда на то, что они либо победят в войне, либо дожмут нас до существенных уступок", - сказал Фесенко.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

По его мнению, Украине необходимо пережить этот период. Если Россия не сможет достичь ожидаемого результата в ходе очередной зимней кампании, в Кремле может возникнуть осознание того, что военным путем быстрой победы добиться не удастся.

"Когда в Москве поймут, что их очередное зимнее наступление не принесло победы, тогда откроется окно возможностей для новых мирных переговоров", - прогнозирует политолог.

Эксперт отдельно прокомментировал волну сообщений вокруг американского военно-транспортного самолета в Москве. Сначала часть наблюдателей предполагала, что в Россию могли прибыть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а после появления информации о визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа начались разговоры о возможной чрезвычайной переговорной миссии.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Фесенко не исключает, что вопрос российско-украинской войны мог быть одним из пунктов переговоров американского чиновника в Кремле.

"Проблематика российско-украинской войны и условий её завершения может быть частью переговоров Ретклиффа в Кремле", - отметил политолог.

В то же время он считает маловероятным, что именно мирное урегулирование было главной целью такого визита. По мнению Фесенко, в отношениях между США и Россией существует широкий спектр других вопросов, которые могут требовать прямых контактов между спецслужбами и политическим руководством.

"Но мне кажется, что главные цели визита директора ЦРУ в Москву все-таки иные", - добавил эксперт.

Предусматривает ли новый мирный план уступки Украины России

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", политический и экономический эксперт Тарас Загородний не согласен с утверждением, что новые предложения уже означают серьезные уступки со стороны Украины. По его оценке, президент фактически говорит о прекращении боевых действий по линии разграничения, а этот формат обсуждался с американской стороной и получил поддержку европейцев.

Эксперт подчеркивает, что принципиальным является именно отсутствие одностороннего ухода украинских сил с территорий.

"Ну, президент сказал, что он имеет в виду прекращение боевых действий по линии разграничения. То, что это обсуждалось с американцами, позже было поддержано европейцами. Так что, в принципе, никаких уступок нет", - сказал Загородний в эфире Радио Хартия.

По его словам, главной проблемой является не готовность Киева к обсуждению прекращения огня, а нежелание Москвы менять собственную позицию. Россия продолжает требовать выхода Украины из четырех областей и отказа от вступления в НАТО.

"Россияне на это не пойдут. Они уже сказали, что даже на это не собираются идти. Позиция россиян, озвученная Путиным, заключается в том, что для прекращения огня Украина должна выйти из четырех областей Украины и отказаться от НАТО. Они от этого не отступают, не отступают и не отступят", - подчеркнул эксперт.

Может ли Ватикан или другой посредник изменить позицию Путина

Комментируя визит архиепископа Пола Ричарда Халлагера в Москву, Тарас Загородний заявил, что сам факт появления нового посредника не означает приближения мира. По его оценке, Россия может принимать представителей различных государств и международных структур, но это не будет иметь решающего значения, пока Путин не изменит свою стратегическую позицию.

Эксперт отметил, что в процессе могут участвовать как официальные, так и неофициальные посредники из разных стран и международных центров.

"Могут быть разные посредники - официальные, неофициальные, там и десяток, там и Саудовская Аравия, и Катар, и Швейцария. Это не имеет никакого значения, потому что Путин не отступит от своих слов, которые он публично произнес", - считает Загородний.

По его мнению, российская политическая система делает публичный отказ от уже озвученных максималистских требований особенно сложным для Кремля. Путин, по оценке эксперта, связывает свою политическую и личную безопасность с продолжением войны и поэтому не заинтересован в компромиссе, который можно было бы истолковать как отказ от ранее провозглашенных целей.

"Могут приезжать кто угодно, и представители Ватикана, и глава ЦРУ, кто угодно, но это не изменит позицию Путина", - заявил Загородний.

Диктатор и военный преступник Путин / Фото: kremlin.ru

По мнению эксперта, готовность России принимать высокопоставленных чиновников из США сама по себе не означает готовности к компромиссу. Наоборот, Кремль может воспринимать такие контакты как подтверждение того, что Москва по-прежнему имеет возможность вести прямой диалог с Вашингтоном и влиять на повестку дня.

Загородний считает, что часть американских политиков до сих пор пытается найти в поведении Путина рациональное пространство для переговоров. "Некоторые американские политики до сих пор думают, что у Путина есть какое-то рациональное зерно, и что он поддастся на какие-то уговоры", - сказал он.

Эксперт объясняет, что американская политическая культура в значительной степени ориентирована на поиск компромиссов и возможность договариваться даже с самыми сложными оппонентами. Однако в случае нынешней российской власти, по его мнению, эта логика может не сработать.

"А в данном случае никакого диалога не будет. Ну, расскажут, если глава ЦРУ не слышал рассказов о приключениях печенегов в степях Украины и о том, что Украину придумал генеральный штаб Австро-Венгрии вместе с Лениным. Он, наверное, услышит то же самое", - иронично заметил Загородний.

Почему Зеленский говорит о мирном плане одновременно с ударами Украины по России

Эксперт также обращает внимание на другой аспект публичной дипломатии Киева. По его мнению, когда Зеленский говорит о готовности Украины обсуждать прекращение войны, он одновременно демонстрирует западным партнерам, что главное препятствие для переговоров находится в Москве.

Загородний подчеркивает, что параллельно Украина продолжает наносить удары по территории России и пытается ослабить российский военно-промышленный и экономический потенциал. Одним из наиболее уязвимых направлений он называет производство дизельного топлива.

"Очень уязвимое для них место - это производство дизельного топлива. Если Украина добьет производство дизельного топлива, у них просто страна остановится", - заявил Загородний.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Эксперт объясняет, что дизельное топливо является критически важным ресурсом для армии, железнодорожных и автомобильных перевозок, логистики, поставок продовольствия и других секторов. Именно поэтому, по его оценке, удары по российской топливной инфраструктуре могут создавать для Москвы гораздо более серьезные долгосрочные проблемы.

"Когда Зеленский говорит об этом, он оказывает давление в первую очередь на Трампа, а также на европейцев, показывая, что Путин не собирается идти ни на какие переговоры", - считает эксперт.

Тарас Загородний убежден, что Кремль не будет демонстрировать готовность к серьезным уступкам, поскольку для Путина нынешняя война связана не только с внешней политикой, но и с внутренним сохранением власти.

По оценке эксперта, российский лидер считает, что время работает на него, и ожидает возможных политических изменений в Европе. Особые надежды, по словам Загороднего, Кремль может возлагать на изменение политической ситуации в Германии.

Может ли Россия усилить давление на Европу во время войны против Украины и каковы реальные сроки достижения мира

Комментируя заявления российских политиков о возможном продолжении войны до 2030 года и угрозы в адрес других европейских государств, Загородний поставил под сомнение способность России столь долго поддерживать нынешний уровень военных расходов.

Он обратил внимание на проблемы российского бюджета и возможный масштаб дефицита, который может существенно ограничить возможности Кремля финансировать войну.

"Что касается 2030 года, то он (депутат Госдумы России Виктор Соболев, - ред.), конечно, большой оптимист, неизвестно, как они будут принимать бюджет на следующий год, потому что по итогам этого бюджета у них намечается дефицит почти в 15 триллионов, в лучшем случае", - сказал эксперт.

В то же время Загородний не исключает, что вместо прямой крупной войны против НАТО Россия может усилить гибридные атаки на европейские страны. Их целью, по его мнению, может быть не обязательно военный захват территорий, а попытка посеять раскол внутри Европейского Союза и ослабить солидарность между Западной, Центральной и Восточной Европой.

"Что касается атаки на страны Европы, я считаю, что у Путина сейчас единственный выход - осуществлять гибридную атаку на страны НАТО или Европы, чтобы попытаться расколоть непосредственно ЕС", - заявил Загородний.

Эксперт предполагает, что Россия может рассчитывать на политические противоречия внутри Европы и пытаться влиять на отношения между крупными западноевропейскими государствами и странами Центральной и Восточной Европы.

"Атаковать они могут, я думаю, этой осенью. В принципе, такие возможности у них есть", - добавил Загородний.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная британская ежедневная газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания в течение 219 лет издавалась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с целью расширить своё влияние на молодую аудиторию, пишет Википедия.

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