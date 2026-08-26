Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

Анна Ярославская
26 августа 2026, 09:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон объяснил, почему массовый призыв россиян в армию рискует ударить по самому Кремлю.
Путин, армия РФ
Мобилизация в РФ может стать началом конца для Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Путин готовит мобилизацию после выборов в сентябре
  • До сих пор гибли в основном бедные и заключённые, но не элита
  • Новый призыв может дойти до семей среднего класса
  • Мобилизация 300 тысяч изменит политический баланс в России

Росийский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто ещё одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины. Об этом пишет полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для издания The Telegraph.

Автор провел параллель с советской кампанией в Афганистане: тогда погибших преимущественно молодых призывников отправляли домой в цинковых гробах, а матери солдат выходили на марши к Кремлю с требованием вернуть сыновей. После гибели около 18 тысяч советских военных политическое давление стало невозможно игнорировать, и в 1989 году Красная армия покинула Афганистан. В том же году вышла книга Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики", которая вызвала бурную общественную дискуссию.

видео дня

По словам автора, несмотря на заявленные Украиной потери россиян в 1,5 миллиона человек, масштабного народного протеста в России до сих пор не было. Объяснение кроется в том, кого именно Кремль отправляет на смерть.

"На протяжении большей части этой войны Путину удавалось избегать отправки на фронт россиян против их воли. Армия пополнялась пленными, наёмниками, представителями этнических меньшинств и мужчинами из бедных регионов, которых привлекали чрезвычайно высокие по российским меркам зарплаты или обещание освобождения из тюрьмы", - отмечает Бреттон-Гордон.

Кремлёвская пропаганда против реальности фронта

По мнению автора, для московской и петербургской элиты эти люди остаются расходным материалом, тогда как собственных сыновей от фронта оберегают.

"Для московской и петербургской элиты эти люди, как бы жестоко это ни звучало, являются расходным материалом. Их собственных сыновей не отправляют на Украину, если они сами не хотят пойти добровольцами. И даже в этом случае им, скорее всего, достанутся безопасные должности", - пишет Бреттон-Гордон.

Пропагандистская машина, отмечает автор, поддерживает иллюзию "бойца-интернационалиста", который якобы освобождает Украину и обеспечивает её народу светлое будущее. Реальность на передовой, по его словам, выглядит совершенно иначе.

"Голод, холод, страх и постоянная угроза смерти - это повседневная реальность. Солдаты часто плохо оснащены, дисциплина и наказания жестоки и несправедливы, а алкоголь и наркотики становятся способом справиться с невыносимым", - описывает ситуацию де Бреттон-Гордон.

Он добавляет, что некоторые военные прибегают к намеренному самоувечью, чтобы сбежать с поля боя.

"Это не армия, уверенно идущая к победе. Это мясорубка, пожирающая молодых людей с промышленной скоростью", - подчёркнул автор статьи.

Мобилизация может дойти до состоятельных семей

Автор убеждён, что новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть благополучные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в состоятельные дома западного российского среднего класса. Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобождённый из тюрьмы преступник и не иностранный наёмник, а их собственные сыновья", - пишет полковник.

По словам автора, Путин попытается обезопасить олигархов и приближённых к Кремлю, однако городской средний класс обладает деньгами, влиянием и доступом к внешнему миру - и прекрасно понимает, в каком состоянии находится экономика страны.

"Они знают, что российская экономика переживает трудности, что их страна стала изгоем на Западе и что теперь их сыновьям, возможно, придётся погибнуть в войне, цели которой с каждым днём становятся всё менее убедительными. Именно в этом и заключается реальная опасность для Путина", - считает де Бреттон-Гордон.

Автор напоминает, что даже дополнительные 300 тысяч мобилизованных сами по себе не гарантируют победы: армии нужны подготовленные солдаты, компетентные офицеры, современное оборудование и время на обучение. Он отмечает, что Россия уже существенно сократила систему подготовки кадров, а опытные инструкторы сами оказались на фронте.

"Сообщается, что новобранцы получают лишь элементарную подготовку, прежде чем их бросают в бой", - пишет автор.

Призыв не поддаваться угрозам Кремля

По мнению де Бреттон-Гордона, всё более резкая риторика Путина в адрес Великобритании и других европейских союзников Украины свидетельствует о растущем разочаровании Кремля на поле боя и отчаянном желании сломить решимость Запада.

"Путин, похоже, верит, что если он просто сможет пережить Украину и её союзников, победа каким-то образом придёт сама собой - из состояния истощения", - отмечает автор.

Полковник призывает Великобританию, Францию и других европейских союзников игнорировать угрозы Кремля и сосредоточиться на поставках Украине оружия, снаряжения и поддержания боеспособности.

Ирония ситуации, по мнению автора, заключается в том, что предстоящая российская мобилизация может в итоге ослабить Путина, а не укрепить его позиции: новые "цинковые мальчики" не обязательно будут выходцами из беднейших регионов России или из тюремных камер.

"Женщины Москвы в конце концов заставили Кремль вернуть их сыновей домой. Возможно, Путин воспитывает новое поколение российских матерей с такой же решимостью", - резюмировал Бреттон-Гордон.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, после завершения выборов в России диктатор Владимир Путин может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы восполнить потери российской армии без значительного увеличения бюджетных расходов. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сославшись на данные разведки, Зеленский заявил в интервью для Sky News, что Кремль намерен мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Москва, так или иначе, уже готова к мобилизации, ведь в силе по-прежнему остается указ Путина, изданный ещё в 2022 году.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль сейчас не планирует массовую мобилизацию в России.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления о новой мобилизации попыткой "идеологически раскачать" ситуацию в России.

РосСМИ пишут со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций в Госдуме, что после выборов в России может быть официально введено военное положение или его элементы. Жесткий сценарий поддерживают некоторые силовики.

Сможет ли РФ мобилизовать полмиллиона человек: мнение эксперта

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал данные о возможности мобилизации в стране-агрессоре РФ 500 тысяч человек для войны с Украиной.

"Разговоры о 500 тысячах - это в определенной степени психологическая атака на Запад: мол, мы все равно засыпаем вас шапками, не нужно помогать Украине и т. д.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, на такие заявления не стоит слишком обращать внимания, потому что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

"Они перегрузили экономику военными расходами. Чтобы выиграть войну так, как они хотят, и навязать мир на своих условиях, им нужно еще вдвое больше ресурсов, чем они уже выкачали из экономики. А выкачивать больше уже почти неоткуда", - пояснил он.

Другие новости:

О персоне: Хэмиш де Бреттон-Гордон

Хэмиш де Бреттон-Гордон - это британский военный аналитик, отставной полковник армии Великобритании и бывший командующий войсками радиационной, химической, биологической и ядерной защиты (РХБЗ) Великобритании и НАТО, пишет Википедия.

Широко известен как ведущий международный комментатор и эксперт по вопросам химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Выступает советником неправительственных организаций, регулярно дает комментарии и пишет аналитические колонки для ведущих мировых изданий, таких как The Telegraph.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину он активно комментирует ход боевых действий. В качестве военного аналитика Хэмиш де Бреттон-Гордон оценивает ситуацию на фронте, анализирует применение различных видов вооружений и регулярно оценивает ядерные угрозы со стороны России, а также выступает в украинских и международных СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация новости России Владимир Путин мобилизация в армию война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:45Синоптик
"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

09:02Мир
РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенок

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенок

08:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

Последние новости

09:55

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

09:45

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:09

РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

09:02

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

08:27

Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
08:04

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенокФото

07:37

Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тоннВидео

07:02

Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известноВидео

06:01

"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для ЛьвовВидео

Реклама
05:55

"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

05:31

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

05:00

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

04:41

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

04:09

Эксперты призвали вешать бумажный пакет перед окном — в чем причинаВидео

03:40

Обычная душевая кабина уходит в прошлое: что советуют установить вместо нее

03:13

Неприятный запах в ванной исчезнет мгновенно — куда нужно насыпать соду

02:20

Ученые бьют тревогу: продолжительность сна связана со старением органов

01:10

"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

00:13

Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

25 августа, вторник
23:40

Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"Видео

Реклама
23:19

Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цветаВидео

23:05

Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ

22:58

Умерла популярная американская певицаВидео

22:10

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателюВидео

22:04

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

21:54

"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

21:48

Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доходВидео

21:17

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:10

У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

20:53

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

Реклама
18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:01

Не только для подвешивания: для чего нужно отверстие в ручке сковородыВидео

17:54

Они "выжили" и возвращаются: какие три исконно украинских слова хотели стереть в СССР

17:53

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:46

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить на протяжении многих лет", - материалы ведущих мировых СМИ о Федорове

17:37

Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

17:25

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

17:06

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

16:55

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять