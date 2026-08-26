"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон объяснил, почему массовый призыв россиян в армию рискует ударить по самому Кремлю.

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Мобилизация в РФ может стать началом конца для Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Ключевые тезисы:

Путин готовит мобилизацию после выборов в сентябре

До сих пор гибли в основном бедные и заключённые, но не элита

Новый призыв может дойти до семей среднего класса

Мобилизация 300 тысяч изменит политический баланс в России

Росийский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто ещё одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины. Об этом пишет полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для издания The Telegraph.

Автор провел параллель с советской кампанией в Афганистане: тогда погибших преимущественно молодых призывников отправляли домой в цинковых гробах, а матери солдат выходили на марши к Кремлю с требованием вернуть сыновей. После гибели около 18 тысяч советских военных политическое давление стало невозможно игнорировать, и в 1989 году Красная армия покинула Афганистан. В том же году вышла книга Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики", которая вызвала бурную общественную дискуссию.

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По словам автора, несмотря на заявленные Украиной потери россиян в 1,5 миллиона человек, масштабного народного протеста в России до сих пор не было. Объяснение кроется в том, кого именно Кремль отправляет на смерть.

"На протяжении большей части этой войны Путину удавалось избегать отправки на фронт россиян против их воли. Армия пополнялась пленными, наёмниками, представителями этнических меньшинств и мужчинами из бедных регионов, которых привлекали чрезвычайно высокие по российским меркам зарплаты или обещание освобождения из тюрьмы", - отмечает Бреттон-Гордон.

Кремлёвская пропаганда против реальности фронта

По мнению автора, для московской и петербургской элиты эти люди остаются расходным материалом, тогда как собственных сыновей от фронта оберегают.

"Для московской и петербургской элиты эти люди, как бы жестоко это ни звучало, являются расходным материалом. Их собственных сыновей не отправляют на Украину, если они сами не хотят пойти добровольцами. И даже в этом случае им, скорее всего, достанутся безопасные должности", - пишет Бреттон-Гордон.

Пропагандистская машина, отмечает автор, поддерживает иллюзию "бойца-интернационалиста", который якобы освобождает Украину и обеспечивает её народу светлое будущее. Реальность на передовой, по его словам, выглядит совершенно иначе.

"Голод, холод, страх и постоянная угроза смерти - это повседневная реальность. Солдаты часто плохо оснащены, дисциплина и наказания жестоки и несправедливы, а алкоголь и наркотики становятся способом справиться с невыносимым", - описывает ситуацию де Бреттон-Гордон.

Он добавляет, что некоторые военные прибегают к намеренному самоувечью, чтобы сбежать с поля боя.

"Это не армия, уверенно идущая к победе. Это мясорубка, пожирающая молодых людей с промышленной скоростью", - подчёркнул автор статьи.

Мобилизация может дойти до состоятельных семей

Автор убеждён, что новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть благополучные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в состоятельные дома западного российского среднего класса. Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобождённый из тюрьмы преступник и не иностранный наёмник, а их собственные сыновья", - пишет полковник.

По словам автора, Путин попытается обезопасить олигархов и приближённых к Кремлю, однако городской средний класс обладает деньгами, влиянием и доступом к внешнему миру - и прекрасно понимает, в каком состоянии находится экономика страны.

"Они знают, что российская экономика переживает трудности, что их страна стала изгоем на Западе и что теперь их сыновьям, возможно, придётся погибнуть в войне, цели которой с каждым днём становятся всё менее убедительными. Именно в этом и заключается реальная опасность для Путина", - считает де Бреттон-Гордон.

Автор напоминает, что даже дополнительные 300 тысяч мобилизованных сами по себе не гарантируют победы: армии нужны подготовленные солдаты, компетентные офицеры, современное оборудование и время на обучение. Он отмечает, что Россия уже существенно сократила систему подготовки кадров, а опытные инструкторы сами оказались на фронте.

"Сообщается, что новобранцы получают лишь элементарную подготовку, прежде чем их бросают в бой", - пишет автор.

Призыв не поддаваться угрозам Кремля

По мнению де Бреттон-Гордона, всё более резкая риторика Путина в адрес Великобритании и других европейских союзников Украины свидетельствует о растущем разочаровании Кремля на поле боя и отчаянном желании сломить решимость Запада.

"Путин, похоже, верит, что если он просто сможет пережить Украину и её союзников, победа каким-то образом придёт сама собой - из состояния истощения", - отмечает автор.

Полковник призывает Великобританию, Францию и других европейских союзников игнорировать угрозы Кремля и сосредоточиться на поставках Украине оружия, снаряжения и поддержания боеспособности.

Ирония ситуации, по мнению автора, заключается в том, что предстоящая российская мобилизация может в итоге ослабить Путина, а не укрепить его позиции: новые "цинковые мальчики" не обязательно будут выходцами из беднейших регионов России или из тюремных камер.

"Женщины Москвы в конце концов заставили Кремль вернуть их сыновей домой. Возможно, Путин воспитывает новое поколение российских матерей с такой же решимостью", - резюмировал Бреттон-Гордон.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, после завершения выборов в России диктатор Владимир Путин может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы восполнить потери российской армии без значительного увеличения бюджетных расходов. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сославшись на данные разведки, Зеленский заявил в интервью для Sky News, что Кремль намерен мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Москва, так или иначе, уже готова к мобилизации, ведь в силе по-прежнему остается указ Путина, изданный ещё в 2022 году.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль сейчас не планирует массовую мобилизацию в России.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления о новой мобилизации попыткой "идеологически раскачать" ситуацию в России.

РосСМИ пишут со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций в Госдуме, что после выборов в России может быть официально введено военное положение или его элементы. Жесткий сценарий поддерживают некоторые силовики.

Сможет ли РФ мобилизовать полмиллиона человек: мнение эксперта

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал данные о возможности мобилизации в стране-агрессоре РФ 500 тысяч человек для войны с Украиной.

"Разговоры о 500 тысячах - это в определенной степени психологическая атака на Запад: мол, мы все равно засыпаем вас шапками, не нужно помогать Украине и т. д.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, на такие заявления не стоит слишком обращать внимания, потому что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

"Они перегрузили экономику военными расходами. Чтобы выиграть войну так, как они хотят, и навязать мир на своих условиях, им нужно еще вдвое больше ресурсов, чем они уже выкачали из экономики. А выкачивать больше уже почти неоткуда", - пояснил он.

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О персоне: Хэмиш де Бреттон-Гордон Хэмиш де Бреттон-Гордон - это британский военный аналитик, отставной полковник армии Великобритании и бывший командующий войсками радиационной, химической, биологической и ядерной защиты (РХБЗ) Великобритании и НАТО, пишет Википедия. Широко известен как ведущий международный комментатор и эксперт по вопросам химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Выступает советником неправительственных организаций, регулярно дает комментарии и пишет аналитические колонки для ведущих мировых изданий, таких как The Telegraph. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он активно комментирует ход боевых действий. В качестве военного аналитика Хэмиш де Бреттон-Гордон оценивает ситуацию на фронте, анализирует применение различных видов вооружений и регулярно оценивает ядерные угрозы со стороны России, а также выступает в украинских и международных СМИ.

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