Будет ли мобилизация в РФ после выборов: Небензя раскрыл планы Кремля

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал дождаться выборов в России.

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Василий Небензя ответил, будет ли мобилизация в РФ / Коллаж: Главред, фото: x.com/RussiaUN, Минобороны РФ, Sota

Читайте в материале:

Планирует ли Кремль новую волну мобилизации

Правда ли мужчины массово бегут из РФ в Грузию

Как Небензя прокомментировал слухи о призыве

Кремль сейчас не планирует массовую мобилизацию в России. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В Нью-Йорке корреспондет Укринформа попросил Небензю прокомментировать сообщения о массовом побеге мужчин из России в Грузию накануне ожидаемой мобилизации после так называемых выборов в Госдуму.

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"Вы, похоже, гораздо лучше меня знаете, что произойдет после выборов". – ответил российский дипломат.

Он также отрицает информацию о массовом выезде россиян в Грузию.

"Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию", – сказал Небензя.

Он утверждает, что массовая мобилизация в России пока не планируется.

"Не волнуйтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что нам пока не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно. Но посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается", - заявил Небензя.

Выборы в Государственную думу РФ IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Отметим, что в стране-агрессоре РФ начали применять новую практику привлечения граждан к службе в армии. В частности, в Омске зафиксированы случаи задержания мужчин на улицах или на работе с последующим принуждением подписать контракт с Минобороны России. Детальнее читайте в материале: Бусификация по-российски: мужчин забирают с улиц и заставляют идти на войну с Украиной.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, после завершения выборов в России диктатор Владимир Путин может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы восполнить потери российской армии без значительного увеличения бюджетных расходов. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сославшись на данные разведки, Зеленский заявил в интервью для Sky News, что Кремль намерен мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Москва, так или иначе, уже готова к мобилизации, ведь в силе по-прежнему остается указ Путина, изданный ещё в 2022 году.

РосСМИ пишут со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций в Госдуме, что после выборов в России может быть официально введено военное положение или его элементы. Жесткий сценарий поддерживают некоторые силовики.

Сможет ли РФ мобилизовать полмиллиона человек: мнение эксперта

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал данные о возможности мобилизации в стране-агрессоре РФ 500 тысяч человек для войны с Украиной.

"Разговоры о 500 тысячах - это в определенной степени психологическая атака на Запад: мол, мы все равно засыпаем вас шапками, не нужно помогать Украине и т. д.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, на такие заявления не стоит слишком обращать внимания, потому что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

"Они перегрузили экономику военными расходами. Чтобы выиграть войну так, как они хотят, и навязать мир на своих условиях, им нужно еще вдвое больше ресурсов, чем они уже выкачали из экономики. А выкачивать больше уже почти неоткуда", - пояснил он.

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Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

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