Киев стал ключевой целью РФ: эксперт рассказал, что ждет столицу зимой

Директор Центра исследований в области энергетики сообщил, что в столице в настоящее время не работает 1,3 ГВт собственной генерации.

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Будут ли в Киеве масштабные отключения света / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

Ключевые тезисы эксперта:

Россия считает Киев одной из ключевых целей для ударов

Прифронтовые регионы регулярно сталкиваются с аварийными отключениями

В Киеве возможны масштабные отключения, но город готов к проблемам с теплом и водой

Россия может вызывать масштабные отключения электроэнергии в Украине. Однако у Киева достаточно наработок, чтобы пережить даже серьезные проблемы с энергоснабжением. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, ситуацию в Украине следует оценивать с учетом разного уровня энергетических рисков в регионах. Прежде всего это прифронтовые территории, где из-за постоянных ударов аварийные отключения фактически стали обычным явлением.

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Вторая группа - крупные центры потребления, в частности Киев, Одесса и частично Кривой Рог. По словам Харченко, в этих регионах значительное энергопотребление сочетается с недостаточной внутренней генерацией.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Могут ли в Киеве произойти масштабные отключения света

Харченко отметил, что Киеву требуется около 1,5 ГВт электроэнергии. В то же время 1,3 ГВт собственной генерации столицы сейчас не работает.

Он ожидает, что к Новому году в Киеве появится около 180 МВт новой распределенной защищенной генерации. Однако ее хватит в первую очередь для обеспечения критической инфраструктуры, а не всего города.

"Поэтому ситуацию в Киеве можно описать словами: „темно, но тепло и с водой", - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что крупные отключения электроэнергии в столице вполне возможны. В то же время город провёл значительную подготовительную работу, чтобы в случае массированных ударов обеспечить тепло- и водоснабжение.

"Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? Сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Справимся", - отметил директор Центра исследований энергетики.

По словам Харченко, Россия рассматривает Киев как одну из ключевых целей для ударов. Он связывает это с попыткой РФ оказать давление на Украину посредством атак на столицу.

"Мы понимаем, что россияне выбрали Киев одной из ключевых целей. Потому что у них "вся страна" - Москва, и они думают, что если терроризировать Киев, то смогут достичь какого-то результата. Я считаю, что они этого не дождутся", - заявил Харченко.

Почему РФ массово атакует Киев

Россия развернула кампанию против Киева, которая предусматривает массированные удары, диверсии и информационные операции. По данным The Economist, попытки дестабилизировать столицу могут достичь пика в ноябре.

Россия планирует атаковать не только энергетическую и водную инфраструктуру, но и объекты, важные для повседневной жизни города, в частности дата-центры, супермаркеты и другие объекты. Параллельно Россия может активизировать диверсии и теракты в Украине. По данным издания, украинская контрразведка еженедельно предотвращает 7–8 российских заговоров.

Еще одним направлением являются попытки спровоцировать политический хаос из-за усталости украинцев от войны, коррупционных скандалов и проблем в работе власти. В то же время экс-руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Москва переоценивает эффективность своих информационных кампаний.

Несмотря на угрозу новых ударов, Киев готовится к сложной зиме. За годы полномасштабной войны инфраструктура столицы стала более устойчивой к атакам и способна быстрее восстанавливаться после повреждений.

Удары РФ по энергетике Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап предупредил об угрозе сокрушительных ударов по энергетике Украины. Он отметил, что технически подготовиться к зиме Украина могла лучше, чем в 2022 году.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили об изменении тактики Москвы в виде усиленных атак на энергетику Украины. Они отметили, что кампания энергетического террора началась раньше и была направлена на повреждение критической инфраструктуры. По их данным, российские удары по объектам генерации и сетям начались в конце сентября 2026 года перед отопительным сезоном.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о вероятных длительных графиках отключений в столице. Он напомнил, что киевские графики отключений на 14–16 часов могут быть введены уже в октябре в случае повторных атак. Попенко также отметил, что не все объекты критической инфраструктуры достаточно защищены.

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О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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