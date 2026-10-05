Удар по Бортничам Киев почти не заметит: где настоящий риск для канализации

Ключевые тезисы:
- Станцию в Бортничах не вывести из строя даже массированными ударами
- Ключевая уязвимость - питание канализационных насосов
- Резервирование насосов в Киеве уже отрабатывали
Бортническая станция аэрации способна пережить даже самые масштабные атаки без серьезных последствий для водоотведения Киева. Реальная угроза для столичной канализации кроется не на территории очистных сооружений, а на подходах к ним. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.
Вопрос устойчивости очистного комплекса возникает на фоне систематических российских обстрелов энергетической и коммунальной инфраструктуры столицы. Эксперт оценивает риски для этого объекта сдержанно.
"В Бортничах можно "утопить" сотни "Искандеров" и тысячи дронов - и ничего не будет. Понятно, что у очистной станции есть определенные уязвимые элементы, но их поражение не приведет к какому-то суперапокалипсису", - подчеркнул Харченко.
Объяснение такой устойчивости - в масштабах самого комплекса и рассредоточенности его объектов.
"А когда всё уже попало на территорию Бортничей, где расположен огромный, без преувеличения, массив сооружений, то туда можно направить огромное количество ракет - город этого практически не заметит", - отметил эксперт.
Главный риск - до входа на станцию
Самым чувствительным участком системы энергетик считает инфраструктуру, которая обеспечивает движение стоков из города к очистным.
"Для Киева ключевой момент - это именно питание канализационных насосов, которые доставляют всё в Бортничи", - убежден Харченко.
По его словам, резервному энергоснабжению этих объектов уделяли отдельное внимание, ведь речь идет о системе, без которой город не может нормально функционировать.
Удары по Бортницкой станции - новости
Как писал Главред, в начале августа в Сети появиласьинформация о якобы попадании по Бортницкой станции аэрации в Киеве. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.
Директор "Института города" Александр Сергиенко озвучил наихудший сценарий в случае удара РФ по Бортницкой станции.
"Худшее, что может случиться после удара россиян по Бортницкой станции аэрации, - это то, что очистка воды не будет происходить. Бортницкая станция является конечным блоком, куда собираются сточные канализационные воды, именно из бытовых и промышленных канализаций. Это не ливневая канализация, где вода прямым потоком идет в Днепр. Стоит отметить, что промышленных сточных вод в Киеве именно металлургического происхождения нет. Да, есть химические, но они просто используют воду, не загрязняя ее. Так что, если подводить итог, то худшим сценарием может быть утечка неочищенной воды в Днепр", - пояснил эксперт.
РФ готовит удары по энергетике - что известно
Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть нацелены на широкий спектр объектов, включая электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.
Самый чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена заставить остановиться три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют удары ракетами по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.
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О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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