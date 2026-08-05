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Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

Юрий Берендий
5 августа 2026, 17:38
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В Генштабе выступили с важным обращением на фоне сообщений о якобы нанесении удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве.

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление
В Генштабе заявили, что информация о поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Генштаб опроверг информацию об ударе по Бортницкой станции
  • Дмитрий Лиховой призвал проверять данные и не распространять фейки

В Генштабе ВСУ опровергли информацию о якобы ночном поражении Бортницкой станции аэрации в Киеве. Об этом в посте в Facebook сообщил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

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Он подчеркнул, что информация о якобы попадании по Бортницкой станции аэрации, которая активно распространялась после ночной атаки, является недостоверной. Он подчеркнул, что украинцы и без того пережили реальные российские удары и их последствия, поэтому распространение вымышленных сообщений только усиливает панику.

"Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-нибудь всё может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент - это фейк", - заявил Дмитрий Лиховий.

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление
Пост Дмитрия Лихового / Скриншот

Он призвал журналистов пользоваться официальными источниками и проверять любые сообщения перед их распространением. Лиховий также обратил внимание, что для этого существуют официальные справки и сообщения ГСЧС, которые позволяют оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о последствиях атак.

"Для киевлян, казалось бы, должно было бы "хватить" и реальных ударов, и их последствий. Проверяйте информацию. Ведь, в конце концов, есть справки в ГСЧС", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

Ранее соучредитель и руководитель Центра "Эйдос" Виктор Таран заявил, что российские войска якобы вновь нанесли удар по Бортницкой станции аэрации. Он также подробно описал возможные последствия потенциального вывода станции из строя, отметив, что это могло бы привести к масштабному гуманитарному и экологическому кризису.

"Россияне снова нанесли ракетный удар по Бортницкой станции аэрации. За последний год это очередной удар, свидетельствующий о методичной работе по одной точке. Давайте разберемся, каково их вероятное намерение", - написал Виктор Таран.

Он отметил, что Бортницкая станция является единственным комплексом очистки сточных вод Киева и ряда населенных пунктов Киевской области, среди которых Вышгород, Ирпень, Вишневое, Гнидин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Софиевская и Петропавловская Борщаговки, а также Гатное. По его словам, проектная мощность станции составляет около 1,8 млн кубометров стоков в сутки, а резервной системы, способной заменить этот объект, фактически не существует.

В то же время он пояснял, что главная уязвимость станции заключается не в бетонных сооружениях, а в технологическом процессе очистки стоков. По его мнению, даже без физического разрушения резервуаров длительное отключение электроэнергии или прекращение работы насосного оборудования может привести к гибели активного ила, обеспечивающего биологическую очистку воды, после чего восстановление работы потребует значительного времени.

"Станция - это не резервуар, это непрерывный технологический процесс, который держится на перекачке и аэрации. Достаточно лишить ее питания на несколько суток, и биологическая очистка просто умирает вместе с активным илом", - отмечал он.

Также Таран подчеркивал, что быстро заменить Бортницкую станцию невозможно из-за сложности инфраструктуры, привязки к коллекторам, рельефа местности и многолетнего проектирования таких объектов. По его мнению, модульные очистные сооружения не могут полноценно выполнять функции этого комплекса.

"Станцию действительно непросто вывести из строя с первого или второго раза. Даже с третьего или пятого раза. Но бесконечно так продолжаться не может. И строить оборону на надежде, что в следующий раз снова не попадут, - это худший из возможных планов", - подытожил Таран.

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление
Бортницкая станция аэрации / Инфографика: Главред

Каковы возможные последствия удара по Бортницкой станции аэрации - комментарий эксперта

Удар по Бортницкой станции аэрации может привести к попаданию неочищенных сточных вод в Днепр, а ликвидация последствий создаст дополнительную нагрузку на системы водоснабжения городов ниже по течению.

Об этом сообщил директор "Института города" Александр Сергиенко в комментарии телеканалу "Эспрессо".

Бортницкая станция аэрации является ключевым объектом, через который проходит очистка бытовых и промышленных стоков столицы. Именно поэтому ее работа имеет критическое значение для функционирования канализационной системы Киева.

"Да, там есть химические вещества, но они просто используют воду, не загрязняя её. Так вот, если подводить итоги, то худшим сценарием может стать утечка неочищенной воды в Днепр", - пояснил Сергиенко.

В то же время эксперт призывает не делать преждевременных выводов относительно масштабов экологических последствий. По его словам, в публичном пространстве уже появились предположения о массовой гибели рыбы и другие критические сценарии, однако пока они не имеют подтверждения.

"Ведь проблема заключается в том, что вся нагрузка по очистке воды ляжет на водоканалы городов, расположенных ниже по течению", - подчеркнул Сергиенко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что Киев де-факто стал прифронтовым городом из-за роста воздушных угроз. Мусиенко отметил, что враг активно применяет модернизированные ракеты зенитного комплекса С-400 для ударов по Киеву. По его словам, Россия наносит 3–4 обстрела столицы в неделю.

ГСЧС сообщило, что в результате ночного ракетного удара по Киеву в ночь на 5 августа возникли пожары и разрушения на территории города и области. По данным ГСЧС, один человек погиб, десятки получили ранения. Пожары локализованы в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил о гибели мирных жителей и раненых в Киевской области после массированной атаки. Ткаченко уточнил, что в результате обстрела известно о 14 погибших и 22 раненых. Девять погибших зафиксировано в Броварском районе, четверо - в Бучанском и один человек - в Фастовском районе.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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