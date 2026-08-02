"Киев уже стал прифронтовым городом": военный предупредил об опасном сценарии

Военный объяснил, почему столица стала уязвимой для ударов зенитных комплексов С-400 и как силы обороны готовятся дать отпор врагу.

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Мусиенко: С-400 наносят удары по Киеву несколько раз в неделю / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

Киев де-факто является прифронтовым городом из-за ударов С-400

Россия обстреливает столицу Украины 3–4 раза в неделю

За июль уничтожено две вражеские пусковые установки

Киев превратился в полноценный прифронтовой город в контексте воздушных угроз. Страна-агрессор Россия всё активнее применяет для ударов по столице Украины ракеты зенитного комплекса С-400. Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил Украины Александр Мусиенко в интервью Radio NV.

До сих пор Силы обороны не располагают достаточными средствами для полноценного уничтожения пусковых установок на территории соседних с Украиной регионов РФ. Из-за этого враг получил возможность наращивать темп атак.

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"Мы сейчас боремся за то, чтобы иметь возможность активнее и эффективнее уничтожать пусковые установки на территории Курской и Брянской областей, но пока окончательных возможностей, обеспеченных связью, нет. Фактически враг может подтягивать свои С-400 и запускать по 3, 5, 7, 8 ракет по 3–4 раза в неделю", - отметил Мусиенко.

По его словам, именно июльская статистика дала основания говорить о сложившейся тенденции. Помимо регулярных небольших обстрелов, враг способен проводить и масштабные комбинированные атаки.

"Враг может наносить комбинированный удар раз в месяц, применяя 70–80 ракет в ходе одной атаки и несколько сотен беспилотников. В среднем в июле наблюдалась тенденция - один крупный обстрел в неделю и 2–3 обстрела с меньшим количеством ракет", - рассказал военный.

Террор ракетами С-400

Особенность новой тактики РФ заключается в том, что по Киеву применяют именно модернизированные ракеты зенитных комплексов С-400, а не С-300, как ранее по Харькову - до сих пор город находился вне досягаемости последних. Такие ракеты снаряжаются большим количеством мелких элементов, шрапнелью или осколками, что увеличивает количество жертв.

Мусиенко подчеркивает, что подобные удары преследуют не только военную, но и психологическую цель.

"Россия применяет эти ракеты скорее как откровенное оружие террора, откровенное оружие геноцида против украинцев, с целью деморализации, паники, страха и психологического давления. Это происходит ночью, люди вынуждены укрываться, а нарушение нормального ритма жизни без сна - это и есть стремление врага психологически сломить нас", - сказал он.

Интенсификация ударов имеет и чисто тактическое объяснение: у врага сейчас есть "окно возможностей", пока у Украины нет достаточного количества ракет-перехватчиков.

С-400 / Инфографика: Главред

Охота на пусковые установки

Главным инструментом ответа Мусиенко называет удары по самим пусковым установкам на территории России, в частности в Брянской, Курской, Белгородской областях и в районе Таганрога Ростовской области. По его словам, дроны здесь менее эффективны - они лучше работают по НПЗ и логистике, тогда как по военным заводам и пусковым комплексам нужны именно ракеты.

"Нам нужны ракеты, и сейчас, насколько мне известно, довольно активно ведется поиск решений для уничтожения пусковых установок С-400 и "Искандер" в Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в районе Таганрога", - рассказал Мусиенко.

За июль силам обороны удалось уничтожить две такие установки: одну - с помощью беспилотных систем в Брянской области, другую - спецназовцами Главного управления разведки на другом направлении.

"Работа в этом направлении будет продолжаться, ведь вопросы противовоздушной обороны нужно решать, в частности, нанося удары по врагу", - добавил военный.

Как РФ изменила тактику ударов по Украине - комментарий Воздушных сил ВСУ

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что в течение прошлой недели страна-агрессор Россия применила против Украины более 50 ракет, которые двигались по баллистической траектории. По его словам, это свидетельствует об изменении тактики российских ударов.

Игнат уточнил, что речь идет прежде всего о ракетах комплексов "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

Он также отметил, что обломки ракет с маркировкой, указывающей на их производство всего несколько недель или месяцев назад, могут свидетельствовать о трудностях России с накоплением больших запасов вооружения. По его словам, часть ракет оккупанты используют почти сразу после схода с конвейера.

Представитель Воздушных сил обратил внимание, что в последнее время доля баллистических ракет в российских атаках существенно возросла. Если раньше преобладали крылатые ракеты, то сейчас Россия все активнее применяет именно баллистическое вооружение.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что еще одной особенностью последних атак стало увеличение количества ракетных ударов, которые российские войска наносят в дневное время. "Враг хочет добиться внезапности, чтобы у наших Сил обороны было меньше времени на подготовку. Это смещение временных рамок в сутках, когда все привыкают, что баллистические ракеты летят, допустим, ночью, примерно с 2:00 до 4:00 - именно в это время они наносят наибольшее количество ударов, - а теперь наносят удары утром, в 9:00 или в 12:00. Разумеется, враг пытается таким образом достичь определенных целей, именно за счет внезапности нанесения ударов. А в остальном тактика врага неизменна - они ежедневно, как вы видите, и каждую ночь атакуют "Шахедами", - отметил пресс-секретарь.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 августа Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия из Курска и зафиксировали запуски ракет по Киеву. Власти сообщили о деталях ракетных ударов и проинформировали о пожарах и повреждениях домов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о масштабах ночной комбинированной атаки на Киев. Он сообщил, что враг применил в атаке 35 ракет и 185 дронов различных типов. Согласно заявлению, в ходе атаки в столице погибли девять человек и были повреждены 18 домов, школа и посольство Литвы.

30 июля президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара по дому семьи в Радушном недалеко от Кривого Рога. Президент в своем заявлении призвал усилить защиту воздушного пространства и обратился к партнерам с просьбой о поставках ракет-перехватчиков.

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О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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