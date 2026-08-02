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Почему буреют листья на гортензии: шесть причин и способы их устранения

Анна Ярославская
2 августа 2026, 03:37
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Если у гортензии листья становятся коричневыми, значит растение страдает от жары и нехватки влаги, а не от болезней.
гортензия
Почему листья у гортензии становятся коричневыми: список причин / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Почему листья гортензии буреют и отмирают
  • Когда пересадку куста лучше отложить до осени
  • Чем опасны фунгициды при пятнистости листьев

Побурение листьев гортензии в большинстве случаев вызвано не болезнью, а тепловым стрессом и дефицитом влаги - грибковые поражения стоят лишь на шестом месте в списке вероятных причин и практически никогда не убивают куст полностью.

Что делать с гортензиями, когда листья буреют и отмирают, рассказали эксперты Rural Sprout.

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В природе гортензия растет в подлеске, где деревья дают ей тень весь сезон, а богатая органикой почва сохраняет равномерную влажность. Популярные крупнолистные гортензии (Hydrangea macrophylla) происходят из Японии, Китая и Кореи, тогда как гладколистная (H. arborescens) и дуболистная (H. quercifolia) - из Северной Америки. В саду таких условий обычно нет, а кусты у стен получают двойную нагрузку: разогретая кладка отдает тепло растению еще долго после заката.

Поникшие листья - естественная реакция на жару, замедляющая испарение. Но чем дольше длится стресс, тем меньше шансов на восстановление: листва желтеет, буреет и отделяется от куста. Растения, ориентированные на юг или запад без дополнительного укрытия, летом почти наверняка получают избыток прямого солнца, и в качестве быстрой меры издание рекомендует садовую затеняющую сетку с 40% затенения на самые жаркие часы.

Полив, который губит

Второй по значимости фактор - водный режим, причем растению нужна регулярность, а не единичный обильный залив. Молодые кусты страдают от засухи заметно сильнее взрослых: сначала листья теряют тонус и блеск, затем сморщиваются и отмирают.

Как же правильно поливать гортензию? Эксперты рекомендуют лить воду обильно под основание растение рано утром или поздно вечером, чтобы она не испарялась на солнце. Сверху куст не поливают ни при каких условиях - это прямой путь к распространению грибка. Дополнительно стоит положить пару сантиметров мульчи. При этом стоит помнить, что сосновая щепа кислотность почвы не поднимет, хотя гортензии предпочитают именно кислый грунт.

Отдельный риск создает непостоянство ухода. Речь идет о чередовании обильных поливов с длительными паузами, наложенном на скачки погоды от жары к прохладе и обратно. Совокупность этих колебаний приводит к тому, что признаки осеннего увядания проявляются уже в середине августа - куст просто не имеет запаса энергии и влаги, чтобы держать листву зеленой еще месяц. В этот период объемы полива нужно сокращать.

Свои сложности есть и у недавно посаженных кустов. Тонкая корневая система не способна добыть из почвы достаточно влаги для существующих листьев, поэтому те буреют, а вместе с потерей фотосинтезирующей массы растет угроза гибели всего растения. Заливать саженец при этом бесполезно и опасно - корни не усваивают воду, а риск гнили растет. Для профилактики при высадке в грунт советуют добавлять ложку микоризных грибов: они ускоряют развитие корней и повышают устойчивость к стрессу.

Почему гортензии становятся зелеными
Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Когда бурый цвет - норма, а фунгициды - ошибка

Не всякое изменение окраски листьев гортензии требует вмешательства. У дуболистной гортензии бордовая листва с середины августа - сортовая особенность, а не симптом, и делать с этим ничего не нужно.

Настоящую грибковую природу имеют две распространенные пятнистости - ботритисная (Botrytis cinerea) и церкоспороз. Обе проявляются коричневыми, иногда фиолетовыми или темно-розовыми пятнами на зеленом фоне и активизируются после теплой влажной зимы и сырой весны, разносясь ветром с листа на лист.

Радикальные меры борьбы с грибком при помощи фунгицидов может быть вредными для сада в целом.

"Я хочу отговорить вас от применения фунгицидов для решения проблемы. Фунгициды убивают грибы независимо от того, полезные это грибы или вредные", - предупреждает Rural Sprout.

Вместо этого предлагается удалить и выбросить в мусор только сильно пораженные листья (компостировать их нельзя), а также собрать растительные остатки под кустом. В долгосрочной перспективе ставку нужно сделать на циркуляцию воздуха: прореживающую обрезку в период покоя и рассадку слишком плотно посаженных растений.

Ранее специалисты по декоративным растениям развеяли главные мифы о позеленении соцветий гортензии и рассказали, как продлить их яркость.

Смотрите видео - Почему цветы гортензии становятся зелеными:

Главред также писал, какие однолетники идеально сочетаются с гортензиями. Правильно подобранные растения-компаньоны способны сделать клумбу еще более эффектной. Однолетние цветы не только подчеркнут красоту пышных соцветий, но и помогут скрыть оголенные стебли, добавить ярких красок и придать цветнику завершенный вид.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

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