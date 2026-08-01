Эксперт 'вычислил' сроки нового массированного удара РФ: когда ждать обстрела

Оккупанты РФ регулярно применяют ракетное вооружение, предупредил Геннадий Хазан.

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РФ может готовить новый массированный удар / Колаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Главное из заявлений Хазана:

РФ каждый пятый-шестой день использует определенное количество ракет

Враг может организовать около 3-4 массированных ударов за месяц

Российская армия в нынешних условиях может проводить несколько масштабных ракетных атак по территории Украины в течение одного месяца.

Такую оценку озвучил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан.

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По его словам, оккупанты регулярно применяют ракетное вооружение, однако распределяют имеющиеся запасы, чтобы сохранять возможность наносить удары в течение длительного времени.

"Там примерно каждый пятый-шестой день используют определенное количество ракет. Или они растягивают их использование. Потому что, например, ночью запустили несколько ракет, а перед этим тоже несколько запускали. А это в сумме снижает количество ракет (которые они могут запустить за месяц, – ред.)", – рассказал эксперт.

Хазан отметил, что в среднем подобные ракетные атаки происходят раз в пять-шесть дней. При этом, по его оценке, Россия способна организовать около трех-четырех массированных ударов за месяц, а не запускать сотни ракет ежедневно.

/ Инфографика: Главред

Эксперт предупредил о возможном увеличении дальности FPV-дронов

Россия продолжает совершенствовать технологии применения FPV-дронов, что в перспективе может расширить зону их действия. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, использование специальных ретрансляторов позволяет существенно увеличить дальность управления беспилотниками. В результате потенциальная угроза может распространиться не только на прифронтовые территории, но и на крупные украинские города, включая Киев и Днепр.

При этом эксперт подчеркнул, что для реализации таких возможностей России необходимо решить ряд задач, в частности наладить массовое производство FPV-дронов и подготовить достаточное количество операторов.

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Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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