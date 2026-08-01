Празднуют ли христиане Медовый Спас или Маковея: священник удивил заявлением

Отвечая на вопрос, отмечают ли христиане Маковия, священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, что народное название праздника не имеет отношения к церковной традиции.

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Празднуют ли христиане Медовый Спас / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео facebook.com/oleksiyfilyk, facebook.com/Y.V.Tymchuk

Вы узнаете:

Какой праздник на самом деле отмечают 1 августа

Почему названия типа "Медовый Спас" являются ошибочными

Почему священник призвал не поздравлять с "Медовым Спасом"

1 августа православные христиане отмечают праздник Всемилостивого Спаса и день памяти семи мучеников Маккавеев. В народе этот день часто называют Маковым или Медовым Спасом. С ним связывают освящение меда, мака, воды и начало Успенского поста.

В то же время священник Православной церкви Украины Алексей Филюк призвал не поздравлять людей с "Маковеем" и пояснил, что, по его мнению, главное значение праздника должно быть сосредоточено на христианской сути. Главред узнал мнение священника об этом празднике.

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Какой праздник на самом деле отмечают 1 августа

Церковный календарь связывает эту дату с событиями, о которых мало кто вспоминает, поздравляя знакомых в соцсетях. Филюк подробно объяснил происхождение праздника, сославшись на конкретных исторических личностей.

"Одним словом, братья и сестры, 1 августа - праздник Всемилостивого Спаса и день памяти семи мучеников Маккавеев, исторических личностей, веровавших в Бога. Семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые пострадали за веру", - отметил священник.

Почему название "Маковей" считается языческим

По словам Филюка, бытовые названия вроде "Маковей" или привязка к урожаю не имеют ничего общего со смыслом церковного праздника. Священнослужитель провёл параллель с другими подобными названиями летних праздников.

"Поэтому, дорогие, давайте будем христианами, а не язычниками. Маковея, какой Маковей? Что за выдумки? Медовый Спас, фруктовый Спас, ореховый Спас. Один Спаситель, Господь наш Иисус Христос", - подчеркнул Филюк.

Смотрите видео с объяснением того, празднуют ли христиане Маковея:

Почему священник ПЦУ запрещает поздравлять его с "Маковеем"

Острее всего священнослужитель отреагировал на то, что подобные формулировки встречаются даже в публикациях коллег по духовному сану. Он прямо предупредил подписчиков о последствиях таких поздравлений на своей странице.

"А всё остальное я не знаю, откуда вы это набрали? А что, священники тоже пишут? Медового Спаса, фруктового, конфетного, может? С Маковеем не поздравляйте, потому что я вас забаню", - предупредил священник.

В заключение Филюк обратил внимание на то, к чему, по его мнению, приводит распространение таких формулировок среди верующих.

"Понимаете, доходит до абсурда. Христианство доходит до абсурда. Давайте будем благоразумны", - подытожил Филюк.

К какой религии себя относят украинцы / Инфографика: Главред

Почему на Маковея освящают именно мак

В праздник Маковея верующие традиционно несут в храм для освящения мак, цветы, мед и другие плоды земли. Однако священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук подчеркивает, что мак не является оберегом или магическим предметом. По его словам, освящение имеет другое значение - оно напоминает о Божьем присутствии и благодарности за полученные дары.

В народе мак стал символом достатка, красоты и памяти. Красные цветы ассоциировались с кровью мучеников, а большое количество семян символизировало Божьи благословения.

Каково главное значение праздника

Юлиан Тимчук отметил, что главное в празднике - не сам мак, а память о семи мучениках Маккавеях, их матери Соломии и учителе Елеазаре. Они остались верными Богу даже перед лицом испытаний и страданий.

По словам священника, самое важное, что человек может принести в храм, - это не только освященный букет, но и искреннее сердце и вера.

"Вера - это не просто традиция, которую мы повторяем каждый год. Вера - это выбор каждый день оставаться с Богом", - подчеркнул Юлиан Тимчук.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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