Собака преодолела 965 километров и вернулась к хозяевам спустя 5 лет

Пропавшая пять лет назад собака неожиданно нашлась в другом городе. Микрочип помог установить ее прошлое и вернуть животное к семье.

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Собака пропала из дома и нашлась спустя пять лет / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Где нашли собаку, исчезнувшую пять лет назад

Как животное оказалась в другом городе

Как приют смог найти семью собаки

Жительница американского штата Небраска Иммакулада Джекман спустя пять лет неожиданно воссоединилась со своей собакой по кличке Чонг.

Питомец сбежал из дома в Линкольне еще в 2021 году, а обнаружить его удалось только недавно. Животное заметили за придорожной закусочной в соседнем штате Индиана. Об этом пишет People.

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После исчезновения Чонга семья Джекман не прекращала поиски. Они несколько лет возвращались в старый район, ездили по окрестностям и надеялись случайно увидеть пропавшую собаку.

"Я все еще следила за ним", - рассказала американка. По ее словам, семья продолжала искать Чонга даже спустя годы после его исчезновения.

Пропавшую собаку нашли за закусочной

Неожиданная новость пришла спустя пять лет. Джекман увидела в Facebook публикацию приюта для животных округа Хендрикс в Индиане, где сообщили о найденной собаке.

Чонга обнаружили возле придорожной закусочной. По данным приюта, питомец провел там около трех дней, после чего его доставили сотрудникам службы помощи животным.

Пропавшую собаку нашли за закусочной / Фото: скриншот с Youtube

Во время проверки выяснилось, что у собаки есть микрочип. Его установили уже после побега из дома, поскольку первоначально Джекман Чонга не чипировала.

Сотрудники приюта начали выяснять происхождение животного и связались со службой контроля за животными Линкольна, компанией, которая занималась микрочипированием, а также с владельцем, указанным в базе.

Однако человек, на которого был зарегистрирован чип, не ответил и не забрал собаку.

Хозяйка получила неожиданный шанс

После публикации информации о найденном животном американка получила сообщение и связалась с приютом. Женщина рассказала сотрудникам историю Чонга и объяснила, что собака пропала из ее дома еще в 2021 году.

Несмотря на совпадение обстоятельств, приюту пришлось соблюдать установленную процедуру, поскольку микрочип был оформлен на другого человека.

После того как никто не откликнулся, Джекман получила возможность забрать питомца.

Встреча спустя пять лет

24 июля Джекман опубликовала видео встречи с Чонгом и фотографии, на которых она обнимает вернувшегося домой питомца.

"Я так рада сообщить, что Чонг наконец-то дома!" - написала она.

Женщина призналась, что не могла поверить в произошедшее. По ее словам, все близкие семьи были счастливы и до сих пор находились в шоке от того, что собака, исчезнувшая пять лет назад, неожиданно нашлась за сотни километров от прежнего дома.

Смотрите в видео о том, как женщина спустя 5 лет увидела свою собаку:

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Об источнике: People People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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