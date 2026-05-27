Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Внутри животного было золотое ожерелье в форме звезды из 18-каратного золота / Коллаж Главред, фото: Humane Society of Tampa Bay

Вы узнаете:

Что ветеринары нашли в желудке собаки во время рентгена

Что за странный предмет едва не убил собаку

Как золотое ожерелье оказалось внутри домашнего животного

Обычный визит к ветеринару для лечения травмированной лапы собаки неожиданно превратился в операцию по спасению жизни.

Помесь чихуахуа из Флориды (США) по кличке Эдвард, находящийся под опекой местного общества защиты животных, поступил на обследование с переломом лапы. Сотрудники приюта ожидали стандартного лечения, однако снимки показали куда более опасную проблему. Об этом пишет Newsweek.

Что показал рентген

Во время обследования ветеринары заметили в желудке и кишечнике животного инородные предметы. Один из них, по словам специалистов, должен был выйти естественным путем, но другой представлял серьезную угрозу.

На снимке врачи увидели металлический предмет необычной формы, который застрял глубоко в желудке Эдварда. Если бы он переместился дальше по пищеварительной системе, последствия могли оказаться смертельно опасными.

Из-за риска для жизни ветеринарам пришлось срочно проводить операцию.

Операцию осложнило состояние собаки

Ситуация оказалась еще сложнее, поскольку у Эдварда обнаружили анемию - состояние, при котором организм хуже переносит кислород. Врачи объяснили, что одновременно проводить операцию на желудке и ампутацию поврежденной лапы было слишком опасно.

Фото: Humane Society of Tampa Bay

Несмотря на травму, сотрудники приюта отметили, что собака сохраняет активность, хорошо ест и любит прогулки.

Что оказалось внутри собаки

После экстренной операции ветеринары наконец выяснили, что именно стало причиной тревоги. Таинственным предметом оказалось золотое ожерелье в форме звезды из 18-каратного золота.

Об источнике: Newsweek

