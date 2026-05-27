Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

Вы узнаете:
- Что ветеринары нашли в желудке собаки во время рентгена
- Что за странный предмет едва не убил собаку
- Как золотое ожерелье оказалось внутри домашнего животного
Обычный визит к ветеринару для лечения травмированной лапы собаки неожиданно превратился в операцию по спасению жизни.
Помесь чихуахуа из Флориды (США) по кличке Эдвард, находящийся под опекой местного общества защиты животных, поступил на обследование с переломом лапы. Сотрудники приюта ожидали стандартного лечения, однако снимки показали куда более опасную проблему. Об этом пишет Newsweek.
Что показал рентген
Во время обследования ветеринары заметили в желудке и кишечнике животного инородные предметы. Один из них, по словам специалистов, должен был выйти естественным путем, но другой представлял серьезную угрозу.
На снимке врачи увидели металлический предмет необычной формы, который застрял глубоко в желудке Эдварда. Если бы он переместился дальше по пищеварительной системе, последствия могли оказаться смертельно опасными.
Из-за риска для жизни ветеринарам пришлось срочно проводить операцию.
Операцию осложнило состояние собаки
Ситуация оказалась еще сложнее, поскольку у Эдварда обнаружили анемию - состояние, при котором организм хуже переносит кислород. Врачи объяснили, что одновременно проводить операцию на желудке и ампутацию поврежденной лапы было слишком опасно.
Несмотря на травму, сотрудники приюта отметили, что собака сохраняет активность, хорошо ест и любит прогулки.
Что оказалось внутри собаки
После экстренной операции ветеринары наконец выяснили, что именно стало причиной тревоги. Таинственным предметом оказалось золотое ожерелье в форме звезды из 18-каратного золота.
Ранее Главред писал о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.
Также сообщалось о том, что женщина впустила дикую лису в дом. Животное не только не испугалось, но и быстро освоилось в помещении, удивив девушку своим смелым поведением.
Вам может быть интересно:
- Кто умнее — любители кошек или собак: исследование поставило точку в споре
- Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тест
- Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред