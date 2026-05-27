Можно ли передаривать подарки — священник разъяснил все нюансы

Иногда подарки оказываются лишними или дублируются, и тогда возникает дилемма: оставить их себе или подарить кому-то другому.

https://glavred.info/life/mozhno-li-peredarivat-podarki-svyashchennik-razyasnil-vse-nyuansy-10768166.html Ссылка скопирована

Можно ли переподаривать вещи другим людям / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в Facebook, magnific.com

Вы узнаете:

Можно ли переподаривать подарки

Что делать с подарками на крестины

Можно ли делиться лишними вещами с другими

Жизнь часто приносит множество праздников, а вместе с ними и большое количество подарков. Иногда случается так, что какая-то вещь не подходит, оказывается лишней или же в доме появляется несколько одинаковых предметов.

Главред узнал, можно ли переподаривать подарки.

видео дня

Можно ли переподаривать подарки

Священник ПЦУ Алексей Филюк в Facebook объяснил, что вещь становится собственностью человека, которому ее подарили, поэтому он имеет право ею распоряжаться. В то же время, по его мнению, переподаривание вещей, которые имеют особую ценность или были подарены с конкретным смыслом, выглядит неуместным.

Алексей Филюк / Инфографика: Главред

Он привел пример, что если ребенку что-то подарили, то логично оставить это ему до совершеннолетия, а не передавать кому-то другому. То же самое касается и более значимых вещей — недвижимости, драгоценностей или символических подарков.

Смотрите видео с объяснением священника:

Можно ли переподаривать подарки на крестины

Отдельно стоит вопрос подарков на крестины — события, имеющего особое духовное значение. По мнению священника, вещи, подаренные ребенку на крестины, следует оставлять ему, ведь они предназначены именно для него.

Священник подчеркивает, что подаренное имущество, особенно ценные вещи, такие как золото или серебро, не обесценивается со временем и может храниться до совершеннолетия ребенка. Тогда он сам сможет распорядиться своим имуществом.

"Если мне подарили, то было бы немного странно, если бы мои папа и мама забрали мой подарок и подарили его кому-то. Это подарок для ребенка, поэтому пусть ребенок достигнет совершеннолетия и уже сам распорядится своим подарком. Ну, логично", - пояснил священник.

К какой религии себя относят украинцы / Инфографика: Главред

Что можно переподаривать

В то же время, по мнению священника, в повседневных мелочах переподаривание не является грехом. Например, если у человека есть лишние сладости или вещи, которые могут пригодиться другому, ими вполне можно поделиться.

"Если у вас есть 10 пачек конфет, а у кого-то там день рождения, то можете переподарить. Греха в переподарке нет — с ближним нужно делиться", - сказал Алексей Филюк.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред