Одесса в огне: россияне атаковали крупный магазин и автомобили Шахедами

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.

Россия атаковала Одессу дронами

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе есть "прилеты", начался пожар. В сети уже разлетелись видео с последствиями.

На кадрах видны горящие автомобили. "Шахед" влетел прямо в магазин, он загорелся. Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российские оккупанты атаковали Одессу с Черного моря. Сначала дроны летели в направлении Черноморска, затем стало известно, что они атакуют Одессу.

РФ атаковала Одессу

Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что россияне нанесли удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре.

В результате атаки повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Также загорелись несколько частных магазинов.

Уже известно как минимум о четырех пострадавших.

"Информация о последствиях атаки уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

РФ ударила по Одессе дронами

