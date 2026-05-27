Одесса в огне: россияне атаковали крупный магазин и автомобили Шахедами

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе есть "прилеты", начался пожар. В сети уже разлетелись видео с последствиями.
На кадрах видны горящие автомобили. "Шахед" влетел прямо в магазин, он загорелся. Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российские оккупанты атаковали Одессу с Черного моря. Сначала дроны летели в направлении Черноморска, затем стало известно, что они атакуют Одессу.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что россияне нанесли удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре.
В результате атаки повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Также загорелись несколько частных магазинов.
Уже известно как минимум о четырех пострадавших.
"Информация о последствиях атаки уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.
